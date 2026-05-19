【札幌グランドホテル】「北海道ダイニング ビッグジョッキ」 夏季限定ディナー営業　ご利用期間：2026年6月2日（火）～8月29日（土）

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が経営する、札幌グランドホテル（札幌市中央区、総支配人：長瀬 隆則）は、「北海道ダイニング ビッグジョッキ」にて2026年6月2日（火）より8月29日（土）までの期間、夏季限定ディナー営業を行います。

北海道の食材を活かした料理の数々北海道ダイニング ビッグジョッキ店内

現在、事前予約のご利用に限り営業しているホテル内のビアレストラン「北海道ダイニング ビッグジョッキ」。夏季は、北海道限定の生ビールをはじめ、北海道産の地酒やワイン、地産地消を取り入れた北海道の旬の食材を活かした料理をご提供する一般営業をディナータイム限定で開催いたします。おすすめメニューとして、ビッグジョッキ発祥の「元祖ラーメンサラダ」はもちろんのこと、長らくお客様からご好評いただいている名物料理「ビッグオムレツ」、「生ラム肉の石焼き」など多彩なメニューをご用意しております。その他、「北海道産玉葱の丸ごとオーブンロースト」、「北海道産帆立貝のバターのせ網焼き」など北海道ならではの逸品もお愉しみいただけます。また、当日もご利用可能な2時間飲み放題付きプランも5,000円、6,500円、8,000円の3プランをご用意しております。

夏の夜は、開放的な空間で冷たいビールや美味しい料理とともに、北海道を感じるひとときをお過ごしください。

札幌グランドホテルは、故秩父宮殿下提唱のもと、政財界の応接室、市民の社交場として1934年に誕生し、北海道初の本格的洋式ホテルとして、西欧文化の窓口という役割を担ってまいりました。これからも世代を超えて愛されるホテルを目指し、皆様により豊かな時間をご提供できるよう、歩み続けてまいります。

北海道ダイニング ビッグジョッキ 夏期限定ディナー営業概要

ご利用期間：2026年6月2日（火）より8月29日（土） ※日曜日・月曜日は休業

ご利用店舗：北海道ダイニング ビッグジョッキ（別館1階） 17:00～20:30（L.O.）

お客様からのご予約・お問い合わせ：011-261-3376（食堂予約係）

●当日ご利用可能な飲み放題付きプラン

◆おつまみプラン（料理5品・フリードリンク） おひとり様 \5,000（税・サ込）

◆パーティープラン（料理6品・フリードリンク） おひとり様 \6,500（税・サ込）

◆パーティープラン（料理7品・フリードリンク） おひとり様 \8,000（税・サ込）

※フリードリンクは2時間制です。

※19:00までにご入店ください。

※パーティープランを10名様以上でご利用の場合は、前日正午までにご予約ください。

おつまみプランパーティープラン\6,500パーティープラン\8,000

●アラカルトメニュー例

・元祖ラーメンサラダ \1,400（税・サ込）

・サーモンのカルパッチョ \1,000（税・サ込）

・鶏もも肉のザンギ（4個） \700（税・サ込）

・北海道産ポークソーセージ盛り合わせ \1,300（税・サ込）

・生ラム肉の石焼き \1,200（税・サ込）

・ビッグオムレツ ハーフ ミートソース \1,000（税・サ込）

・北海道産玉葱の丸ごとオーブンロースト \650（税・サ込）

・北海道産帆立貝のバターのせ網焼き（1枚） \700（税・サ込）

北海道産帆立貝のバターのせ網焼き生ラム肉の石焼きビッグオムレツ ハーフ ミートソース北海道産玉葱の丸ごとオーブンロースト

【元祖ラーメンサラダ とは】

1985年、ホテル別館1階にビアホール「ビッグジョッキ」がオープン。当時の調理長が「夏でも美味しく食べられるラーメンを」との発想から、中華スタイルの冷麺ではない新しい商品として開発。その後人気は一気に広まり、今や北海道の居酒屋の定番としても知られるように。

ぜひ元祖の味をお愉しみください。

元祖ラーメンサラダ

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



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札幌グランドホテル

札幌グランドホテルは、故、秩父宮殿下提唱のもと、政財界の応接室、市民の社交場として1934年に誕生し、「北海道初の本格的洋式ホテル」として、西欧文化の窓口という役割を担い続けております。1951年5月に北海道初の政府登録国際観光ホテルとなり、1978年6月には日本初のベルパーソン（女性）が登場するなど、常に時代の先駆者として歩み続けております。



※札幌グランドホテルは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：札幌グランドホテル

所在地：〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西4丁目

開業：1934年12月11日

構造：地上17階・地下2階

客室数：494室・1,004名

URL：https://grand1934.com/

Facebook：https://www.facebook.com/grand1934

X：https://twitter.com/SapporoGrand

Instagram：https://www.instagram.com/sapporograndhotel/