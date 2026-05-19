【アート】内在する心の声を言葉になる手前で写し取る。繁田 直美作品展「 intangible voice 」、5月21日(木)よりアルフレックス名古屋で開催

株式会社 アルフレックス ジャパン

アルフレックスジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：保科卓）は、アルフレックス名古屋にて5月21日(木)から6月9日(火)までの期間、繁田 直美作品展「 intangible voice 」を開催します。

アートとインテリアの心地よい関係を提案する「LIFE with ART project」。 このたびアルフレックス名古屋では、現代美術作家・繁田 直美の作品展を開催します。繁田が描く抽象画に深く広がる、独自の奥行き。その静謐な佇まいは、日々の喧騒から少し距離を置き、自己の内面へと意識を向ける穏やかな時間をもたらしてくれます。



本展では過去作から最新作まで、作家の歩みを辿る多彩な作品を一堂に展示。アルフレックスのインテリア空間と織りなす、豊かな静けさに満ちたひとときをご体感ください。

光あるところ / H.130.3cm × W.97cm霖雨 / H.29.7cm × W.21cm

〈作家の言葉〉

日々の暮らしの中で今の私が何を見つめ感じているのか

言葉にできない感情や感覚、心の中に潜在する意識を手繰り寄せるように

ゆっくりと心身の動きを線に乗せていく

静かに積み重なる即興的な筆致は手探りの対話となり

内在する心の声を言葉になる手前で写し取る

まだ知らない私自身の声との出逢いがそこにある

繁田 直美

開催概要

繁田 直美 作品展

「 intangible voice 」

■日程：2026年5月21日(木)-6月9日(火)

※水曜・祝日休

■時間：11:00-18:00

■会場：アルフレックス名古屋(https://www.arflex.co.jp/shop/nagoya.html)

■所在地：名古屋市中区栄5-28-12 名古屋若宮ビル1F

■tel. 052-269-9770

■WEBサイト：https://www.arflex.co.jp/topics/260520_shigeta

■入場無料

curated by noie.cc(https://noie.cc/)

作家プロフィール

繁田 直美 Naomi Shigeta

東京都出身。1987年女子美術短期大学造形科グラフィックデザイン教室卒業。1992年ミネアポリスカレッジオブアートアンドデザイン卒業。アメリカ・ミネアポリスで絵画と版画を学び、帰国後は東京を中心に活動。海外アーティストとの国際交流展にも多数参加し、これまでに北米、スウェーデン、イタリア、スペイン、ドイツ、韓国、台湾などで作品を展示する。

主な展覧会

2025 noie extent

2024 櫻木画廊

2019 線の芸術 千差万別展 不忍画廊

2017 Art Trace Gallery

2016 日伊国際作家交流展 Crosscurrent 東京都美術館 他多数

WEBSITE 》(https://naomishigeta.com/)

Instagram 》(https://www.instagram.com/naomishigeta/)

家具と同じように、魅力的なインテリアに欠かせない要素のひとつであるアート。家具ブランド アルフレックスでは創業時から、日常が豊かに色づく多彩なアートをご提案してきました。2017年からは額縁・額装店としての顔も持つ ノイエ キュレーション&クリエイション(noie.cc) とともに、〈 LIFE with ART project 〉をスタート。アートを飾る楽しみを、もっと身近に、たくさんの人に味わっていただきたい。共通する思いを込めて、ジャンルも表現も様々なアートの展示販売イベントを開催しています。



公式サイト：https://www.arflex.co.jp/about/activity/life_with_art_project/

curated by noie.cc：https://noie.cc/

arflex

1951年にイタリアで生まれ、その後1969年に日本国内での展開を始めた家具ブランド。普遍的な価値に時代ごとの感性を取り入れながら、日本オリジナル製品を作り続けています。〈arflex〉の名の由来は「arredamenti（イタリア語＝家具）」と「flexibility（英語＝柔軟性、適用性）」の頭文字から。いつの時代にもどのような環境にも適応する家具でありたいという願いがこの名に託されています。飽きのこないシンプルなデザイン。使いやすさ、安全性、耐久性を細部まで考え抜いた設計。購入から何十年と経ってもメンテナンスや修理ができ、世代を超えて使い続けられること。その全てを満たす確かなクオリティの製品をお届けし、お客様一人ひとりにとっての心豊かなライフスタイルをご提案する。これが創業以来いつの時代も変わらない〈arflex〉の理念です。



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