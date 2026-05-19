5/22(金)20:00より、Instagram Liveをドクターリセラ公式アカウントにて配信！″透明感を守る″UV対策を徹底解説！

ドクターリセラ株式会社

ドクターリセラ(本社:大阪市東淀川区、代表取締役社長:奥迫哲也)は、全国3,451店舗(※1)のエステティックサロンにコスメを供給、「ファンデーションのいらない肌づくり」をコンセプトに、無添加(※2)スキンケア化粧品の開発・卸売、通販事業を展開しています。

(※1)2026年2月末時点

(※2)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

この度、ドクターリセラ公式Instagramアカウントにて、5月22日(金)20:00より、Instagram Liveを開催いたします。

今回は、肌解析機「スマートミラープロ(https://www.dr-recella.com/salon-intro/saloncare/skinanalysis/)」を活用して、これからの季節に欠かせない紫外線対策についてご紹介。

おすすめの日焼け止め製品やアフターケア方法を実践形式で分かりやすく解説いたします。

そして、視聴者限定で製品が当たるキーワードクイズ企画も開催し、正解者の中から抽選で5名様へ、スプレータイプの医薬部外品の日焼け止め「薬用サンカットスプレーEX(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/sun-cut/medicinal-suncut-spray-ex)」をプレゼントいたします。

応募方法は、ライブ終了後「ドクターリセラ公式Instagramアカウント(@dr.recella.official(https://www.instagram.com/dr.recella.official/))」のプロフィールに記載の専用応募フォームよりご応募いただけます。

キーワードはライブ内で発表されますので、お見逃しなく！

ファンデーションやフィルターは一切なしで輝く素肌を、ぜひその目でご覧くださいませ。

Instagram Live 概要

■日程

2026年5月22日(金)20:00～



■ライブ内容

・肌解析機 スマートミラープロ

・紫外線対策の重要性

・用途別 日焼け止めアイテム

・日焼け後のアフターケア

・肌のプロが回答する質問コーナー

・プレゼントが当たる！キーワードクイズ企画



■配信アカウント

・ドクターリセラ公式Instagramアカウント(@dr.recella.official(https://www.instagram.com/dr.recella.official/))

・ドクターリセラ公式TikTokアカウント(@dr_recella(https://www.tiktok.com/@dr_recella))

■出演者

・Recella Models(リセラモデルズ)(https://www.instagram.com/recella_models/)

プレゼント製品

薬用サンカットスプレーEX

ブランド：AQUA VENUS

価格：4,070円(税込)

内容量：100g

SPF50⁺／PA＋＋＋

髪の毛にも使えるスプレータイプで医薬部外品の日焼け止め。

腕や足、背中、髪の毛など広い部位にシュッと吹きかけることができます。

詳細はこちら :https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/sun-cut/medicinal-suncut-spray-ex

Recella Models(リセラモデルズ)とは

ドクターリセラ社員9名で構成された、美肌と美意識の持ち主であるインフルエンサーチームです。

InstagramやTikTokにて、役立つ美容情報を日々発信しております。

Instagram :https://www.instagram.com/recella_models/TikTok :https://www.tiktok.com/@dr_recella

ドクターリセラとは

ドクターリセラは、創業当初から“安全で結果が出る、そして人と地球環境にやさしい製品を”という願いを込めて「美と健康と地球環境に貢献する」製品作りに努め、現在では、全国3,376店舗(※3)のエステティックサロンで取引いただき、症例数は91,434件(※3)に及びます。

「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」は、美容経済新聞社調べの「コスメティック総選挙」において2012～2014年の全年(3年連続)第一位を獲得。また、BEST BEAUTY ITEM フェイシャル部門では、「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」「Recella Diva(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)」「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」が3年連続受賞で殿堂入りしました。美のプロフェッショナルであるエステティシャンに選ばれ続けるスキンケアブランドです。エステティックサロン専売製品だけではなく、ホームケアブランドとして幅広い年代にご愛用いただいている「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」、天然素材の日用品を揃えた「cocochia(https://www.dr-recella.com/cosme/product/cocochia/)」、無添加(※4)のメイクブランド「VI PLANTE(ヴィ プランツ)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/viplante/)」などを一般販売しております。

(※3)2025年8月末時点

(※4)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

公式HP :https://www.dr-recella.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/dr.recella.official/公式オンラインストア :https://www.recella3d.com/