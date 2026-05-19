約3人に2人がイボに種類があると知らないと回答、適切な治療に繋がりにくいイボの実態

一般社団法人SKINLABO

一般社団法人SKINLABOでは、イボ治療を検討している、または実際にイボ治療の施術を受けた方300名を対象に調査を行いました。その結果、イボに種類があることを知っていたかを尋ねた質問では、ほとんど知らなかったという回答が111件、全体の37.0%、まったく知らなかったという回答が86件、28.7%でした。両者を合わせると197件、65.7%となり、約3人に2人がイボに種類があることを十分には知らなかったことがわかりました。

一方で、なんとなく知っていたという回答は97件、32.3%、よく知っていたという回答は9件、3.0%でした。この結果から、イボという言葉自体は身近であっても、種類によって原因や治療方法が異なることまでは、十分に認識されていない可能性があります。



また、イボがもっとも気になった部位については、首が97件、全体の32.3%と最も多く、次いで足が77件、25.7%、顔が60件、20.0%でした。その他は48件、16.0%、脇は19件、6.3%、腕は14件、4.7%、背中は12件、4.0%、胸元は12件、4.0%、お腹は4件、1.3%でした。

特に首や顔は人目につきやすく、日常的に見た目の変化を意識しやすい部位です。一方で、足、脇、腕、背中、胸元、お腹などにも回答が分かれており、イボの悩みは特定の部位だけでなく、さまざまな場所に生じていることがわかります。



さらに、気になっていたイボの数について尋ねたところ、1個という回答が130件、全体の43.3%と最も多く、2から5個程度が124件、41.3%でした。続いて、6から10個程度が24件、8.0%、21個以上が12件、4.0%、11から20個程度が10件、3.3%でした。

今回の結果から、1個だけのイボで悩んでいる方が多い一方で、2から5個程度の複数のイボが気になっている方も同程度に多く、6個以上、あるいは20個を超えるイボに悩んでいる方も一定数いることが明らかになりました。

調査データ

1. イボに種類があることを知っていたか

1. イボに種類があることを知っていたか

2. イボがもっとも気になった部位を教えてください

2. イボがもっとも気になった部位を教えてください

3. 気になっていたイボの数に近いものを教えてください

3. 気になっていたイボの数に近いものを教えてください

調査概要

調査名：イボに関するアンケート調査

調査主体：一般社団法人SKINLABO

調査方法：インターネット調査

調査対象：イボ治療を検討した、実際にイボ治療の施術を受けた方300名

調査実施期間：2026年04月09日～2026年04月16日

皮膚科専門医（日本皮膚科学会認定）高田美子医師からのコメント

イボは見た目が似ていても、種類や状態が同じとは限らず、適切な対応も一様ではありません。加齢や紫外線の影響などでできやすい脂漏性角化症、首まわりにできやすい軟性線維腫、ウイルスが関係する尋常性疣贅など、それぞれに原因や治療の考え方が異なります。

また、はじめは1個だけで気になっていたものでも、時間の経過とともに数が増えると、施術が必要になる部位も広がっていきます。気になるイボが少ないうちに状態を確認しておくことは、悩みを長引かせないためにも大切です。

今回の調査では、イボに種類があることを十分には知らなかった方が197件、全体の65.7%にのぼりました。イボの種類を知らないまま自己判断で様子を見てしまうと、適切な治療につながりにくくなることがあります。首や顔、体などに気になるイボがある場合は、医療機関で確認することをおすすめします。

イボの種類を知り、早めに状態を確認することが大切です

フラルクリニックでは、脂漏性角化症をはじめとしたイボの種類や、首イボができる原因、イボの種類ごとの治療の考え方について、初めての方にもわかりやすく情報発信を行っています。自己判断だけで長く悩み続けるのではなく、まずは正しく知ることが、納得感のある対応につながると考えています。

イボが気になっている方は、まずはお近くのクリニックに相談し、ご自身のイボの種類や状態を確認してみてはいかがでしょうか。

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クリニック概要

フラルクリニックは、シミ治療、イボ治療を得意とする美容皮膚科クリニックです。美容皮膚科としての自由診療に加え、症状や診断内容に応じた保険診療にも対応しています。一人ひとりの肌状態やお悩みに丁寧に向き合い、無理のない治療方法をご提案します。見た目の変化だけでなく、治療を受ける前の不安や迷いにも配慮しながら、納得感のある選択につながる診療を大切にしています。

フラルクリニックの特徴

・シミ治療、首イボや顔イボ治療を中心に、肌状態に合わせた美容皮膚科診療を行っています。

・シミやイボの種類、部位や肌状態に応じた治療方法をご提案します。

・初めての方にもわかりやすい説明を心がけ、治療内容、費用、治療後の経過について丁寧にご案内します。

・東京浜松町院、大阪梅田院、秋田院を展開し、通いやすい立地で診療を行っています。

・患者様のお悩みや不安に寄り添い、必要な治療を無理なく選べるようサポートします。

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会社概要

会社名 ：一般社団法人SKINLABO

所在地 ：東京都港区浜松町１丁目７－３ 第一ビル ２階

代表者 ：高田 美子

会社HP ：https://flalu.com/