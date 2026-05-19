PLAYWORKS認定リードユーザーと共創する、アクセシビリティ支援サービスを提供開始

PLAYWORKS株式会社

インクルーシブデザイン・コンサルティングファーム PLAYWORKS株式会社（本社：東京都目黒区 代表取締役：タキザワケイタ）は、アクセシビリティに関する専門知識を有した「PLAYWORKS認定リードユーザー」とともに、製品・Web・空間・サービスのアクセシビリティを評価・改善し、より多くの人にとって使いやすい体験づくりを支援するサービスの提供を開始します。

「PLAYWORKS認定リードユーザー・アクセシビリティ共創サービス」では、企業が抱える課題や目的に応じて、3つのメニュー「アクセシビリティ体験ワークショップ」「アクセシビリティ研修」「アクセシビリティ調査」を提供。アクセシビリティの理解から、具体的な課題発見・改善提案までご支援します。

なぜ今、アクセシビリティ支援なのか？

2024年4月より、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化され、企業や自治体には、職場、接客、Webサイト、製品、施設、サービスなど、さまざまな接点におけるアクセシビリティ対応が求められています。一方で、アクセシビリティ対応は、ガイドラインやチェックリストによる確認だけでは、実際の利用体験における課題を捉えきれない場合があります。製品を体験する、Webサイトを操作する、施設内を移動する、スタッフとやりとりする。その一つひとつの体験の中に、これまで見えていなかったバリアが存在しています。

そこでPLAYWORKSは、障害のあるリードユーザーとの共創を通じて培ってきたインクルーシブデザインの実践知と、リードユーザーのコミュニティを活かし、アクセシビリティ向上を支援するサービスを提供します。

PLAYWORKS認定リードユーザー・アクセシビリティ共創サービス

アクセシビリティに関する専門知識を有した「PLAYWORKS認定リードユーザー」とともに、製品・Web・空間・サービスの利用体験にもとづく課題を発見し、改善策を提案します。より多くの人にとって使いやすい体験づくりを支援します。

https://playworks-inclusivedesign.com/news/news-14726/

PLAYWORKS認定リードユーザーとは？

PLAYWORKS認定リードユーザーとは、視覚障害のある大学生を対象とした「PLAYWORKS認定リードユーザー育成プログラム」の修了生です。

育成プログラムでは、インクルーシブデザイン、アクセシビリティ、リードユーザーに関する基礎知識のほか、リサーチとアイディエーションについて実践形式で学びます。単なるモニターや被験者ではなく、自身の障害特性を理解した上で、利用体験を通じて感じたことや使いにくさを言語化し、アクセシビリティ向上や新たな価値創出につながるフィードバックを行います。

本サービスでは、テーマや目的に合ったPLAYWORKS認定リードユーザーをアサインすることで、より効果的にアクセシビリティの向上を推進します。

※2026年5月現在、第3期を実施中で、2026年度中に18名程度となる予定です。

※今後は視覚以外の障害にも展開予定です。

INTERVIEW｜PLAYWORKS認定リードユーザー インタビュー

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Cs26l5wO0uM ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=WUDAQj0hfig ]

https://youtu.be/Cs26l5wO0uM

https://youtu.be/WUDAQj0hfig

サービスの特徴

特徴１.：認定リードユーザーによる実利用評価

アクセシビリティに関する専門知識を有したPLAYWORKS認定リードユーザーが、製品・Web・空間・サービスを実際に利用・体験し、感じたことや使いにくさなどを、具体的に言語化します。

特徴２.：製品・Web・空間・サービスまで横断的に対応

Webサイトやアプリだけでなく、製品、施設、店舗、イベント、接客、案内表示など、利用者との接点を横断的に評価します。

特徴３.：課題発見から改善策の提案まで支援

課題の指摘にとどまらず、改善の優先度や具体的な改善策を整理し、より多くの人にとって使いやすい体験づくりを支援します。

対象となる企業

本サービスは、以下のような企業に向けたサービスです。

- 製品やサービスのアクセシビリティを高めたい企業- Webサイトやアプリの使いやすさを改善したい企業- 商業施設、ホテル、ミュージアム、公共施設、イベントなどの運営者- D&I、DEI、サステナビリティ、SDGsを推進する部門- 障害のある社員の視点を事業やサービス改善に活かしたい企業

提供メニュー

本サービスは、課題・目的に応じて3つのメニューからご利用いただけます。

アクセシビリティを体験型で学びたい方には、オンラインの体験ワークショップ。自社の事業や業務に合わせて社員研修を実施したい方には、カスタマイズ型の対面研修。自社の製品・Webサイト・空間・サービスを具体的に評価・改善したい方には、アクセシビリティ調査をご提供します。

メニュー１.：リードユーザーと学ぶ アクセシビリティ体験ワークショップ

アクセシビリティを自分事として学ぶための、2～3時間で実施する体験型のオンラインワークショップです。

視覚障害のあるPLAYWORKS認定リードユーザーが、製品やWebサイトをその場で体験し、感じたことや使いにくさをリアルタイムにフィードバックします。参加者は、実際の利用体験を観察することで、アクセシビリティの課題や改善の視点を学びます。

※製品は事前にリードユーザーに郵送します。Webサイトは画面共有しながら確認します。

※対象製品やWebサイトを変えながら、定期開催します。製品をご提供いただける協力企業も募集しています。

メニュー２.：リードユーザーと実践する アクセシビリティ研修

アクセシビリティを自社の事業や業務に取り入れるための、半日の対面研修です。

PLAYWORKS認定リードユーザーが講師として参加し、実際に自社の製品やWebサイト、空間、サービスなどを体験します。参加者はリードユーザーの利用体験を観察し、対話することで、これまで見えていなかった課題を発見します。さらに、リードユーザーとともに具体的な改善策を考案します。

※1グループにつき1名のリードユーザーが参加します。

※内容は対象となる製品・Webサイト・空間・サービス、参加者の職種などに応じてカスタマイズいたします。

メニュー３.：リードユーザーによる アクセシビリティ調査

自社製品やWebサイト、空間、サービスなどを、リードユーザーが実際に利用・体験し、評価します。

アクセシビリティに関する専門知識を有したPLAYWORKS認定リードユーザーが、情報取得、操作性、移動、コミュニケーション、心理的負担などの観点から、利用体験にもとづく課題を抽出。調査結果をもとに、課題の整理、改善の優先度、具体的な改善策をご提案します。

※ガイドラインのチェックに限定せず、実際の利用体験にもとづいて課題を発見します。

※実施はPLAYWORKSのリサーチャーが担当します。

「PLAYWORKS認定リードユーザーと学ぶ アクセシビリティ体験ワークショップ」開催

サービス開始にあわせて、「PLAYWORKS認定リードユーザーと学ぶ アクセシビリティ体験ワークショップ」を開催します。今回はエレコム株式会社にご協力いただき、「触覚フィードバック搭載 モバイルバッテリー」をテーマに、視覚障害のあるPLAYWORKS認定リードユーザーによる体験とフィードバックを行います。

PLAYWORKS認定リードユーザーと学ぶ アクセシビリティ体験ワークショップ

日時：2026年6月17日（水）18:30～21:30

場所：オンライン（Zoom）

認定リードユーザー：2名

定員：8名

参加費：2,000円（早割1,000円）

製品：触覚フィードバック搭載 モバイルバッテリー

協力：エレコム株式会社

詳細：https://playworks2606a11y.peatix.com/

詳細を見る :https://playworks2606a11y.peatix.com/

代表コメント

アクセシビリティは誰かのための特別な対応ではなく、より多くの人に拓かれた製品・サービス・体験をつくるための重要な視点です。一方で、企業側だけで考えていると、多様なユーザーがどこで迷い、どこに不安を感じ、どのような工夫を必要としているのかは見えにくいものです。

PLAYWORKSはこれまで、障害のあるリードユーザーとの共創を通じて、さまざまな企業の製品・サービス開発を支援してきました。本サービスでは、アクセシビリティに関する専門知識を有したPLAYWORKS認定リードユーザーとともに、課題の発見から改善策の提案までを支援し、アクセシビリティを企業の価値創出につなげていきます。

PLAYWORKS株式会社

代表取締役 タキザワケイタ

お問い合わせ

サービスについて詳しく聞きたい、実施内容を相談したい、これまでの実績を知りたい、見積が欲しい方は、「お問い合わせ」よりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ :https://playworks-inclusivedesign.com/contact-us/

インクルーシブデザインの基本と実践事例を解説

PLAYWORKSでは、障害者など多様なリードユーザーと価値を共創するインクルーシブデザインについて、基本から実践事例、企業が取り組む際のポイントをYouTubeにて紹介しています。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=az5ZfImzRbI ]

https://youtu.be/az5ZfImzRbI

PLAYWORKS株式会社

PLAYWORKS株式会社は、障害者など多様なリードユーザーとの共創からイノベーションを創出する、インクルーシブデザイン・コンサルティングファームです。インクルーシブデザイン、サービスデザイン、ワークショップの豊富な経験やノウハウ、リードユーザーコミュニティを活用し、新規事業・サービス・製品開発・人材育成・組織開発を伴走支援しています。また、「アクセシビリティ」や「合理的配慮」に関するコンサルティング、ワークショップ研修の経験も豊富です。

https://playworks-inclusivedesign.com/