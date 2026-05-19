東芝ライフスタイルの冷凍冷蔵庫・コードレス衣類スチーマーが「Red Dot Design Award 2026」を受賞

■デザインの特長1. コードレス対応や本体のシンメトリー形状、大型水位窓の採用により、利き手を問わず、360°どの向きでもストレスフリーな操作性を実現2. 従来機種(※3)から40g軽量化し、ハンドルをかけ面と平行にすることで手首への負担を軽減3. 使用中の温度設定(低・中・高)やスチームモード(スチーム・シャワー)、ショットの使用可否が直感的にわかるインジケーター表示で、操作性を向上■受賞製品の詳細https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/irons/tas-x80/※3 従来機種：2023年度モデル TAS-X7【Red Dot Design Award について】1955年からドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンターが開催している国際的に権威あるデザイン賞です。「iF Design Award」、「International Design Excellence Awards(IDEA)」と並ぶ世界三大デザイン賞の一つとされ、「プロダクトデザイン」「ブランド&コミュニケーションデザイン」「デザインコンセプト」の3つの部門に分かれ、革新性、機能性、審美性などを基準に優れたデザインが評価されます。その受賞は、高品質なデザインであることの国際的な証しとして広く認知されています。Red Dot Design Award公式サイト：https://www.red-dot.org/