東急電鉄の企業、鉄道、魅力がよくわかる！ 趣味にも就職活動にも役立つ一冊。『東急電鉄のすべて　東急新横浜線対応版』を刊行

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、鉄道まるわかりPLUS『東急電鉄のすべて 東急新横浜線対応版』を2026年5月18日に発売いたしました。

■複数事業を展開する鉄道事業者の先駆け

鉄道事業者が鉄道だけでなく、デパートやホテル、不動産、レジャー施設などの事業を幅広く展開するのは、今では一般的になっています。その先駆けのひとつが東急です。渋谷駅を中心に多彩な施設を展開し、田園調布やたまプラーザなどの沿線開発を進め、日本有数の住宅地を築き上げてきました。2019年には持株会社制に移行し、東急株式会社へ商号を変更。東急電鉄は鉄軌道事業を担う会社となりました。

鉄道車両の分野でも、グループ会社による車両開発を通じて、軽量車体やステンレス車体をいち早く導入するなど、数々の先進的な車両を送り出してきました。こうした取り組みを通じて、東急は単なる鉄道事業者にとどまらない存在として発展してきました。

本書では、東急および東急電鉄について、企業、路線、駅、車両、歴史、魅力の6つの章で解説。東急ファンや鉄道ファンはもちろん、就職活動における企業研究にも役立つ内容です。

■本書は以下のような方におすすめです- 東急電鉄のファンの方- 東急電鉄沿線にお住まいの方- 東急電鉄への就職を考えている方- 鉄道事業者各社に詳しくなりたい方

■紙面イメージ第1章では東急の企業について解説。鉄道だけでない、幅広い事業分野について解説しています。

第2章では東急電鉄の路線を解説。相模鉄道と接続する東急新横浜線も見開きで解説しています。

第4章では東急電鉄の車両を現役形式、引退形式の順に解説。3000系リニューアル車も掲載しています。

■本書の構成

第1章 東急の企業がわかる

渋谷を拠点に広がる鉄道網 他社局と広域で直通運転／持株会社「東急」と鉄軌道の「東急電鉄」 新しい経営形態で持続的成長を図る／大きく変わる東急のターミナル駅、渋谷 注目を集めるビルは今後も登場予定 ほか

第2章 東急電鉄の路線がわかる

乗降人員数1位と2位の駅を結ぶ東横線／東海道新幹線に直結する新路線 東急新横浜線／「木になるリニューアル」が進行中 池上線 ほか

第3章 東急電鉄の駅がわかる

ターミナル駅だが地下鉄へ直通する 東横線／田園都市線・渋谷駅／多摩田園都市の中心となるべく命名 田園都市線・たまプラーザ駅／横浜の副都心に開業した新駅 東急新横浜線・新横浜駅 ほか

第4章 東急電鉄の車両がわかる

東急線の新世代トリオ 2020系・3020系・6020系／都会のローカル線に新たなエース 7000系（2代目）／いち早く導入されたステンレス車体 5200系・6000系（初代） ほか

第5章 東急の歴史がわかる

城南地区を中心に事業を展開 創立100年を超えた東急／1922-1931 東急のルーツ、目黒蒲田電鉄の創立／2022- 東急新横浜線の開業、新幹線と接続 ほか

第6章 東急の魅力がもっとわかる

スマートフォンがきっぷ代わりに QRコードを活用したサービスとは／夕方から夜間の帰宅時間帯に設定 東横線・大井町線の「Q SEAT」／東急線キャラクター のるるん プロフィールと人気のグッズ ほか

※本書は株式会社天夢人が2021年7月17日に刊行した鉄道まるわかり『東急のすべて』の新版となります。

■書誌情報

シリーズ名：鉄道まるわかりPLUS

書名：東急電鉄のすべて 東急新横浜線対応版

編者：鉄道まるわかり編集部

発売日：2026年5月18日（月）

仕様：A5判 / 176ページ

定価：2,200円（本体2,000円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1741-5

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10159818.html

【イカロス出版株式会社】

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

イカロス出版株式会社 担当：林

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