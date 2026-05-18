がんとメンタル不調の闘病イラスト冊子「私のままで生きていく」発行：　39歳で大腸がん・がんを契機としたメンタル不調を乗り越えて歩む看護師・弊社非常勤理事の闘病記【日本マネジメント総合研究所合同会社】

日本マネジメント総合研究所合同会社

報道関係者各位

2026年5月18日

日本マネジメント総合研究所合同会社

国内外各地での震災・風水害・各種災害・戦禍・性暴力をはじめとする各種被害などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

この度、弊社にて仕事と療養の両立を目指す非常勤理事・看護師の戸村妃美が、コロナ渦中に大腸がん罹患・がんを契機としたメンタル不調の両面で、完解へ向けて歩む闘病記・日々の心境を、生成AI（ChatGPT）でのイラストを交えてつづった下記のイラスト冊子を発行・無償公開致しました。

がんとメンタル不調の闘病記イラスト冊子「私のままで生きていく」表紙。作者：戸村妃美、作画：ChatGPT（通称チャッピー、有料版）

【今回、弊社で発行した冊子】

・書名： 「私のままで生きていく」

・作者： 日本マネジメント総合研究所合同会社 非常勤理事・看護師 戸村 妃美 （とむら きみ）

・発行者： 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村 智憲 （とむら とものり・夫）

・作画： チャッピー（ChatGPT 有料版）

・冊子電子版（閲覧無償）： https://www.jmri.co.jp/Watashi-no-Mama-de-Ikiteiku.Kimi.Tomura.2026.May.14.JMRI-LLC.pdf(https://www.jmri.co.jp/Watashi-no-Mama-de-Ikiteiku.Kimi.Tomura.2026.May.14.JMRI-LLC.pdf)

・冊子電子版（閲覧無償）上記URLのQRコード：

がんとメンタル不調の闘病記イラスト冊子「私のままで生きていく」電子版掲載先ページQRコード。作者：戸村妃美、作画：ChatGPT（通称チャッピー、有料版）

・印刷版冊子： がん拠点病院・がんサロンなどご希望者さまに弊社の社会貢献活動として無償でお届け予定（ご希望の方はその旨ご相談下さいませ。）

JMRI LLCロゴ

【本イラスト冊子の発行への思い】

まだ手術から4年で完解へ向けての途上ですが、大腸がんとがんを契機にしたメンタル不調の回復に向けて、おかげさまでアップダウンしながらもコツコツと歩んでおります。

実際にがんになって感じたこと、悩んだり不安だったりしたこと、がん手術の前後での心境変化など、がんに悩む患者視点でソフトなタッチでまとめております。

同じようにがんへの不安やお悩みでつらい思いをされている方々に、少しでも心の支えになれればと思います。

がんとメンタル不調の闘病記イラスト冊子「私のままで生きていく」P.1。作者：戸村妃美、作画：ChatGPT（通称チャッピー、有料版）

【作者・発行者について】

本イラスト冊子の作者・発行者については下記のプロフィールページをご参照下さいませ。

・作者： 戸村 妃美（とむら きみプロフィール： https://www.jmri.co.jp/kimi.html(https://www.jmri.co.jp/kimi.html) ）

・発行者： 戸村 智憲（とむら とものり・夫プロフィール： https://www.jmri.co.jp/tomura.html(https://www.jmri.co.jp/tomura.html) ）

AYA世代（若年世代）がん患者団体さまによる冊子「STAND UP!!」Vol.17（2026年春号）P.9掲載の戸村妃美による闘病記の寄稿

【補足】

AYA世代（若年世代）のがん患者団体さまによる冊子「STAND UP!!」Vol.17 2026年春号にも、戸村妃美のつづった闘病体験記が掲載されております。

・戸村妃美のがんとメンタル不調の闘病に関する寄稿（「STAND UP!!」Vol.17(P.9)掲載）： https://www.jmri.co.jp/StandUP.Vol.17.Page.9.2026.Spring.Tomura.pdf

以上でございます。

本リリースに関するお問い合わせ先：

日本マネジメント総合研究所合同会社

理事長 戸村 智憲

日本郵便ビジネスデジタルアドレス（住所情報の7桁）： 3G4-6860

電話：050-3196-4513 (弊社コールセンター：音声自動応答システム+オペレータ)

ウェブサイト： https://www.jmri.co.jp/

※お仕事のご依頼・取材ご依頼などの専用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact2.html

※一般的なお問合せ用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html

※DX推進・業務効率化・自殺防止のメンタルサポート活動等も含めた業務支障などの観点から、また、非常勤理事でもある戸村智憲の妻（戸村妃美）の仕事と心身の療養の両立支援などの観点からも、基本的に上記のウェブフォームよりご連絡下さいませ。メディアさまからのお急ぎのご依頼や、公益性の高い緊急のご用件の場は、架電ご連絡での対応も承っております。

※クレームに関しましては、カスタマーハラスメント防止に関する条例等に沿って、下記の指定ウェブフォームのみにて、必ず、(1)対象事案、(2)「クレームの申し立て」、(3)ご返信・ご連絡がとれるメールアドレスと正式なご住所(建物名や部屋番号なども含めて略さずご記載下さい)・お電話番号を明記、(4)クレームの根拠および根拠法令等、の4点は最低限必須事項としてご記載・ご送信下さいませ。弊社の顧問弁護士（事案が簡易裁判所での取り扱い範囲の場合などでは簡裁代理権のある顧問司法書士等の場合もあり得ます）などにも相談の上で対応を検討致します（返信・対応等をお約束するものではございません。また、状況により、心苦しくも裁判所からの特別送達という形での返答・対応となる可能性もあり得ることを予めお知りおき下さい）。それ以外のご来訪・架電ご連絡・FAXご送信・郵送物等のご配送等でのクレームに関しましては、業務上の支障になりかねませんので、お承り致しかねますことを予めご了承下さいませ。

・弊社指定のクレームに関するウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html