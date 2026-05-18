Roborock、伸縮式ソニックモップと高度なナビゲーション技術を搭載した、革新的な水拭きを実現するフラッグシップモデルのロボット掃除機「Roborock Saros 20 Sonic」を発売

SB C&S株式会社

Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.

SB C&S株式会社

ロボット掃除機やスティック掃除機を製造・開発するBeijing Roborock Technology Co.,Ltd.（本社：中国北京、社長：全剛）と世界の最新IoTプロダクトやスマート家電を取りそろえるSB C&S株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：草川 和哉）は、次世代フラッグシップモデルのロボット掃除機「Roborock Saros 20 Sonic（ロボロック サロス ニーゼロ ソニック）」（以下「Saros 20 Sonic」）を、2026年6月1日（月）に、全国のヤマダデンキ（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコムで発売します。発売に先立ち、全国のヤマダデンキおよびヤマダウェブコムでは、5月18日（月）に予約の受け付けを開始します。

「Saros 20 Sonic」は、毎分4,000回※1の高速振動と高い加圧力で床をこすり洗いする高速振動モップを搭載。モップが物理的に伸縮することで、壁際や部屋の隅々までしっかりと掃除します。さらに、複雑な段差やカーペット環境にも柔軟に対応し、高さ最大8.8cmの二重敷居もスムーズに乗り越える昇降機構を実装します。また、LDS（Laser Distance Sensor）レーザー技術を採用し、革新的なレベルでスムーズな走行と水拭きを行う他、広範囲でも高精度のマッピングを実現します。

【製品紹介動画】

https://youtu.be/btuCvwgBQ6Y

■拭くから、磨くへ。進化した高速振動水拭きモップシステム

独立モーターを採用した高速振動モップシステムは、毎分4,000回※1の音波振動と従来製品の「Saros 10」と比較し1.75倍※2の強い圧力で押さえながら、パワフルに水拭き。床にこびりついた頑固な汚れもしっかりと拭き取り、サラサラに保ちます。27％※3拡大した振動面積を誇るモップヘッドは、物理的に伸びる構造を採用。壁を検知すると高速振動モップがスライドし、壁際0mm※1まで届き※4、やさしく水拭きを行います。また、吸水性の高いモップを採用することで、床をムラなくキレイに拭き上げます。さらにRoborockアプリ内では、水の量と振動の強さを個別に調整することも可能です。

■最大8.8cm。段差の先まで掃除を止めない

敷居の段差を通過する際に、本体を自動で持ち上げる昇降機構が作動します。最大8.8cmの二重段差でも安定して乗り越える※5ことが可能です。さらに、最大3cm※1の厚みを持つカーペットにも対応しており、カーペットの毛足に合わせて本体の高さを自動調整します。毛足の長いカーペット掃除では30％※6の高いホコリ除去率を実現します。

■3万6,000Paの強力な吸引力と、メンテナンスの手間を最小限にする毛の絡まり度0%※7を実現する二つのブラシ

3万6,000Pa※8の強力な吸引力により、カーペットの奥やフローリングの隙間に入り込んだ微細なハウスダストから、ペットのトイレ砂などの大きなゴミまで床面を徹底的にキレイにします。また、らせん状の二つのメインブラシがゴミや髪の毛をダストボックスの入り口へと導き、パワフルに吸引。弧状デザインの非対称サイドブラシは、遠心力を利用したしなやかな動作によって長い髪の毛やペットの毛などを絡めることなく、ゴミをかき集めます。どちらのブラシも毛の絡まり度0%※7を実現し、お手入れの手間を軽減します。

■部屋の形を捉えて、ムダなく掃除

家具下の低いスペースにも進入できる、本体7.98cmの超薄型デザイン。上部のLDSレーザーセンサーが自動で格納・上昇するため、家具の下など低い空間の掃除も可能です。また、LiDAR（ライダー）センサー格納時でも視野角100度の後方視野を維持し、約7cmの空間でも100％※9の成功率でマッピングと脱出を実現します。ナビゲーションには「Reactive（リアクティブ） AI（人工知能） 3.0 障害物認識機能」を採用しており、トリプルストラクチャードライトやRGBカメラ、VertiBeam(TM)（バーティビーム）側面ストラクチャードライトにより、300種類※10以上の物体を識別し、ケーブルや散らかった物を賢く回避します。

■新型「New RockDock(R)」で掃除後の手間を極限まで削減

最新多機能充電ドック「New RockDock(R)（ニュー ロックドック）」は、100度※11の高温水洗浄により油汚れを分解し、99.99％※12の除菌を実現します。その後、55度※13の温風でモップやドック底部、ダスト経路全体を乾燥させ、カビや臭いの発生を抑制します。さらに、吸引モードでモップだけがドックに残されている時にはモップを個別洗浄する独立モップ洗浄機能を用いて汚れを検知し、再洗浄・再清掃まで行うスマート汚れ検知機能も搭載しています。また、自動洗剤投入や最大65日分の自動ゴミ収集機能、150分の急速充電※1に対応。標準充電ドックやオプションの給水・排水システムと組み合わせることにより、利便性を最大限に高めることができます。

■スマートホームをさらに進化させる、つながるインテリジェンス機能

Roborockアプリは、部屋のタイプやユーザーの利用傾向を学習し、清掃ルーティンを自動で最適化します。例えば、必要に応じて吸引力を高めたり、モップの汚れ具合に応じて再洗浄を行ったり、「おやすみ時間」には運転音を抑えるため出力を自動調整したりと、暮らしに寄り添ったきめ細かな清掃を実現します。また詳細なカーペット設定にも対応しており、ラグを重点的に清掃することに加え、水濡れを防ぐためにカーペットを完全に回避することも可能です。さらにモップリフトの動作や壁際のエッジ清掃ルートについても、部屋ごとに細かく設定できます。Matter（マター）対応により、AlexaやSiri、Google Homeと連携したスマートホーム全体の自動化もスムーズに行います。

※1 Roborockが実施した社内試験に基づいています。実際の結果は、環境や使用状況などによって異なる場合があります。

※2 Roborockが実施した社内試験に基づいています。実際の結果は、環境や使用状況などによって異なる場合があります。モップ圧は「Saros 10」との比較。

※3 Roborockが実施した社内試験に基づき、Roborockの従来型ロボット掃除機と比較しています。実際の結果は、環境や使用状況などによって異なる場合があります。

※4 Roborockによる社内試験の所定条件において、弾力性によるサポート機能を備え、かつ表面繊維を立ち上げたモップが壁際まで届き、清掃できることを確認しています。実際の結果は、環境や使用状況などによって異なる場合があります。

※5 Roborockによる社内試験の所定条件（1段目の段差高さ4.5cm以下、段差間の距離12cm超～14cm以下、2段目の段差高さ4.3cm以下）において、本製品は合計最大8.8cmの二重段差を乗り越えられることを確認しています。実際の結果は、環境や使用条件などによって異なる場合があります。

※6 Max+モードを使用したRoborockの社内試験に基づいています。従来のRoborock製ロボット掃除機における、毛足の長さ2cmのカーペット上での性能との比較です。実際の結果は、ご家庭の使用環境によって異なる場合があります。

※7 Roborockによる社内試験の所定条件（毛髪量0.1g、長さ20cm／30cm／40cm、運転モード5種）において、毛がらみの発生率が0%であることを確認しています。実際の結果は、環境や使用条件などによって異なる場合があります。

※8 Roborockによる特定の条件下におけるデジタルモーターの社内試験に基づいています。実際の結果は、製品構成や使用状況によって異なる場合があります。

※9 100%の認識を保証するものではありません。環境などによって認識精度が異なる他、認識できる物体については変更となる場合があります。

※10 Roborockが実施した社内試験によると、幅3cm×高さ3cm以上の物体を回避します。100％の認識と回避を保証するものではありません。認識精度は使用環境などによって異なる場合があります。

※11 Roborockが実施した社内試験に基づいています。実際の結果は、充電ドックの給水部では、常温かつ標準大気圧下で水を最高100度まで加熱できます。実際の温度は、標高や気圧などの環境条件によって異なる場合があります。

※12 100度の温水で洗浄した場合、黄色ブドウ球菌、大腸菌の細菌を99.99%除去。第三者認証機関テュフ ラインランドの認証を取得。実際の結果は、環境や使用条件などによって異なる場合があります。

※13 Roborockが実施した社内試験によると、乾燥中のベースの排気口の空気は標準的な室温下で最大55度まで加熱できます。実際の温度は、環境や使用状況などによって異なる場合があります。

【価格】

オープン価格（希望小売価格：税込み28万5,780円）

【製品の詳細】

https://jp.roborock.com/pages/roborock-saros-20-sonic

【製品に関するお問い合わせ】

Roborockカスタマーサポートセンター

E-mail：support@roborock.co.jp

営業時間：午前10時～午後5時（土日祝を除く）

【Roborockについて】

インテリジェントなクリーニングソリューションで知られるRoborockは、スマートクリーニング分野のリーディングブランドです。IDCによると、ロボット掃除機ブランド売上高第1位※14となったRoborockは、ロボット掃除機、コードレス掃除機、乾湿両用掃除機、ロボット芝刈り機、洗濯乾燥機などの革新的な製品ラインで人々の生活を豊かにしています。ユーザーを中心に据えたアプローチを基本とし、研究開発主導型のソリューションで、170以上の国と地域の何百万人もの家庭における多様な掃除ニーズに対応しています。本社を北京に置き、米国、日本、オランダ、ポーランド、ドイツ、韓国などの主要市場に戦略的拠点を展開するRoborockは、世界的な市場におけるプレゼンスの向上に注力しています。2026年現在、Roborockは2,200万世帯以上にサービスを提供しています。詳細については、（https://global.roborock.com/）をご覧ください。

※14 出典：

・IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025Q4（2026年IDC調査）

・Global Home Cleaning Robot Market 2025: Chinese Brands Dominate as Lawn, Window,and Pool Robots Surge

【SB C&S株式会社について】

SB C&S株式会社は、ソフトバンクグループの原点であるIT流通ビジネスを受け継ぐとともに、市場環境の変化を迅速にとらえ、新たなビジネスモデルを生み出しています。法人向けには、国内最大規模の販売ネットワークを通じ、クラウドやAIを含めた先進のテクノロジーを活用したプロダクト・ソリューションを提供しています。コンシューマ向けには、独自の企画・開発力を生かし、ソフトウエアやモバイルアクセサリーから、IoTプロダクト・サービスへと商品ラインアップを拡充しています。詳細はウェブサイトをご覧ください。

https://cas.softbank.jp/

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