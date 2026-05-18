『アークナイツ』より、オペレーターたちのぬいぐるみ「オペぬい」に第4弾が登場。ぬいバッグとして使える「公開求人ミニボストンバッグ」も再登場。

大網株式会社

フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する、大網株式会社（本社・東京都文京区）は、『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」の第4弾「スルト」「テンニンカ」「ムリナール」を発売。「オペぬい 公開求人ミニボストンバッグ」も再登場。「あみあみ」にて受注受付中です。

【今回ご紹介する製品を含む、『オペぬい』関連製品ページはこちらから】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%81%AC%E3%81%84&submit_btn=&pagemax=60)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■アークナイツ オペぬい第4弾

【製品情報】

□参考価格：各4,400円(税込)

□発売日：2026年10月予定

□ブランド：あみあみ

□素材：綿、ポリエステル

□サイズ：約H160mm×W130mm×D100mm

【ラインナップ】

スルト / テンニンカ / ムリナール

(全3種)

製品ページはこちら：

■アークナイツ オペぬい スルト(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04804526&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

製品ページはこちら：

■アークナイツ オペぬい テンニンカ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04804527&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

製品ページはこちら：

■アークナイツ オペぬい ムリナール(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04804528&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

『アークナイツ』より、オペレーターたちのぬいぐるみ、オペぬいが登場！

お座りさせたり、持ち上げて立っているポーズをとったり、2パターンの見た目が楽しめます。

たくさん集めて飾ったり、「公開求人ミニボストンバッグ」と合わせていっしょにおでかけしましょう！

■アークナイツ オペぬい 公開求人ミニボストンバッグ(再販)

【製品情報】

□参考価格：3,850円(税込)

□発売日：2026年10月予定

□ブランド：あみあみ

□素材：合皮、ポリエステル

□サイズ：約H90mm×W200mm×D110mm

『アークナイツ』より、オペぬいを収納可能なミニボストンバッグが登場！

作中で印象的な公開求人のボストンバッグが、ぬいバッグになりました。

※再販商品になります。仕様の変更はありません。

※ぬいぐるみは付属しません。

製品ページはこちら：

■アークナイツ オペぬい 公開求人ミニボストンバッグ（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04464762&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※画像は開発中のイメージです。

※監修中のものは実際の商品と異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品のデザインは予告なく変更される場合がございます。

(C) HYPERGRYPH (C) Yostar

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)