さわやかな味わいを楽しむスイーツで心癒されるひとときを

モロゾフ株式会社

洋菓子メーカー、モロゾフ株式会社（神戸市東灘区）が運営する「カフェモロゾフ」より、夏限定メニューをお届けします。コーヒーゼリーやフルーツが彩るスイーツを、モロゾフ定番のカスタードプリンの味わいとともにお楽しみください。

取扱店舗： 全国のカフェモロゾフ

※店舗によって取扱い有無・販売期間・価格・仕様が異なる場合がございます。

期間限定デザートプレートとお飲物

販売期間： 5月18日（月）～8月31日（月）

価格：1,452円（本体価格：1,320円）

カスタードプリン（ミニ）、デンマーククリームチーズケーキと口当たりの良いデザートサイズの

自家製コーヒーゼリーのパフェをワンプレートに盛り合わせました。

期間限定デザートプレートとお飲物 価格：1,452円（本体価格：1,320円）

セットのドリンクは通常のセットドリンクの他に、期間限定で「フレーバーシェイクティー（洋梨）」をご用意しています。（+税込165円で変更可能。）

大人のプリンパフェ

販売期間： 5月18日（月）～7月31日（金）

価格：1,430円（本体価格：1,300円）

※ドリンク付き（コーヒーまたは紅茶）価格：1,760円（本体価格：1,600円）

自家製コーヒーゼリーとカスタードプリン（ミニ）のハーモニー、ベルギー産チョコレートのアイスと

カカオニブスで仕上げた大人のプリンパフェです。

大人のプリンパフェ 価格：1,430円（本体価格：1,300円）※ドリンク付き（コーヒーまたは紅茶）価格：1,760円（本体価格：1,600円）

夏のメルティーショートケーキプレートとお飲物

販売期間： 5月18日（月）～8月31日（月）

価格：1,573円（本体価格：1,430円）

カスタードクリーム、マンゴー、ラズベリーシロップで仕立てたメルティーショートケーキとヨーグルト風味のアイス、マンゴーとオレンジコンポート、カスタードプリン（ミニ）のワンプレートです。

下記店舗限定

カフェモロゾフ 阪神百貨店梅田本店 / カフェモロゾフ あべのハルカス近鉄本店

サロンドテモロゾフ 大丸神戸店 / カフェモロゾフ 天満屋岡山本店