さわやかな味わいを楽しむスイーツで心癒されるひとときを
洋菓子メーカー、モロゾフ株式会社（神戸市東灘区）が運営する「カフェモロゾフ」より、夏限定メニューをお届けします。コーヒーゼリーやフルーツが彩るスイーツを、モロゾフ定番のカスタードプリンの味わいとともにお楽しみください。
取扱店舗： 全国のカフェモロゾフ
※店舗によって取扱い有無・販売期間・価格・仕様が異なる場合がございます。
期間限定デザートプレートとお飲物
販売期間： 5月18日（月）～8月31日（月）
価格：1,452円（本体価格：1,320円）
カスタードプリン（ミニ）、デンマーククリームチーズケーキと口当たりの良いデザートサイズの
自家製コーヒーゼリーのパフェをワンプレートに盛り合わせました。
期間限定デザートプレートとお飲物 価格：1,452円（本体価格：1,320円）
セットのドリンクは通常のセットドリンクの他に、期間限定で「フレーバーシェイクティー（洋梨）」をご用意しています。（+税込165円で変更可能。）
大人のプリンパフェ
販売期間： 5月18日（月）～7月31日（金）
価格：1,430円（本体価格：1,300円）
※ドリンク付き（コーヒーまたは紅茶）価格：1,760円（本体価格：1,600円）
自家製コーヒーゼリーとカスタードプリン（ミニ）のハーモニー、ベルギー産チョコレートのアイスと
カカオニブスで仕上げた大人のプリンパフェです。
大人のプリンパフェ 価格：1,430円（本体価格：1,300円）※ドリンク付き（コーヒーまたは紅茶）価格：1,760円（本体価格：1,600円）
夏のメルティーショートケーキプレートとお飲物
販売期間： 5月18日（月）～8月31日（月）
価格：1,573円（本体価格：1,430円）
カスタードクリーム、マンゴー、ラズベリーシロップで仕立てたメルティーショートケーキとヨーグルト風味のアイス、マンゴーとオレンジコンポート、カスタードプリン（ミニ）のワンプレートです。
下記店舗限定
カフェモロゾフ 阪神百貨店梅田本店 / カフェモロゾフ あべのハルカス近鉄本店
サロンドテモロゾフ 大丸神戸店 / カフェモロゾフ 天満屋岡山本店