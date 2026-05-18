神戸空港 第２ターミナルビル「Lounge KOBE」オープン

関西エアポート株式会社

関西エアポート神戸株式会社は、2026年5月21日（木）に神戸空港第２ターミナルビルに「Lounge KOBE」をオープンし、運営を開始することをお知らせします。

本ラウンジは、第２ターミナルビル国際線搭乗待合エリアに新設する「神戸らしさ」をテーマとした航空会社ラウンジです。神戸タータン柄の壁面や海面をイメージしたカーペットなど、港町・神戸のシックな雰囲気を表現した内装とし、心地よく安心してお過ごしいただける空間をめざしています。さらに、神戸や兵庫の食材や郷土料理を取り入れたお食事をご用意し、お客さまに最後まで思い出に残る時間をご提供します。

関西エアポートグループは、引き続きお客さまの利便性の向上に取り組み、快適で楽しい旅の体験を創造してまいります。

【店舗概要】

○ 店 舗 名：Lounge KOBE

○ オープン日：2026年5月21日（木）

○ 営 業 時 間：フルフライト対応（初便出発2時間半前から最終便出発時刻まで）

○ 出 店 場 所：神戸空港 第２ターミナルビル 国際線搭乗待合エリア

○ 運 営 会 社：関西エアポート神戸株式会社

○ 座 席 数：40席

○ 面 積：154.12平方メートル

○ インテリア設計・施工：株式会社J.フロントプライムスペース