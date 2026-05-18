【関西外国語大学】海外インターンシップの参加者が年間で100人を超えました

関西外国語大学

関西外国語大学（大阪府枚方市）が夏期休暇、春期休暇に実施している学校推薦による「海外就業体験（海外インターンシップ）」の参加者が2025年度に100人を超えました。海外インターンシップは、高度で実践的な語学力を駆使し、専門性の高い海外での実務に取り組むことで、グローバルな課題解決能力を磨くことができます。

■2025年度は104人が参加

▲受け入れ企業は「若い世代の新しい視点とのコラボレーションは企業成長に大きな意義があります」と評価しています

海外インターンシップへの参加は、コロナ禍の影響が残っていた2022年度は21人、2023年度は20人でした。しかし2024年度には49人となり、2025年度には104人を数えました。

海外インターンシップは、大学１～３年と短期大学部１年が対象です。春学期の授業が修了したあとの夏期休暇と、秋学期の授業が修了した春期休暇に、米国、カナダ、オーストラリア、中国、マルタ、ベトナム、ニュージーランドなどへ数週間派遣されます。

派遣先の企業は、旅行、ＩＴ、サービス、貿易事務、翻訳、ホテル、留学エージェント、幼児教育、日本語教員などさまざまです。学生のキャリア形成に合わせて就業体験分野を考えることができます。

■奨学金付きインターンシップを創設

▲説明会には100人以上の学生が詰め掛けます（2026年4月に実施した説明会の様子）

2025年度に始まったのが、海外就業体験の参加費用の一部を大学が負担する奨学金付き海外インターンシップ「Global Internship in Asia」です。成長著しいアジア地域での実務や現地社員との交流を通じて、企業の事業環境への理解を深めるとともに、次世代のグローバル人材に必要な「真摯でタフなマインドセット」を養うことを目的に創設しました。

▲プログラムを通して得た気づきや、成長を感じた点などを報告しました

2025年の夏期休暇には、鞄製造「由利」（兵庫県豊岡市）▽物流・運輸「鴻池運輸」（大阪市）▽製造小売「大創産業」（広島県東広島市）の3社が協力して、短期大学部1年生と大学１～3年の学生計16人をタイとベトナムに派遣しました。

奨学金付き海外インターンシップは2026年春期休暇にも、「エイチ・アイ・エス」「イオンフィナンシャルサービス」「大創産業」で実施しました。2025年度の参加者は37人で、海外インターンシップの3割近くになりました。

■「キャリアデザインプログラムアワード」で入賞

▲「第9回 学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード」の入賞エンブレム

2026年4月には「Global Internship in Asia」が「学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード」のインターンシップ／仕事体験コースに入賞しました。インターンシップなどのキャリア形成を支援するプログラムを表彰する取り組みで、経済産業省や文部科学省などが後援しています。既存の就業体験プログラムとは異なり、学生と企業のニーズを踏まえて企画段階から設計した「テーラーメイド型」である点などか評価されました。

▲「由利」のベトナムの工場でのインターンシップは高い評価を受けました

2026年夏の実施に向けて、4月下旬から5月初めにかけて説明会が開かれ、12社がそれぞれの取り組みを紹介しました。派遣先はベトナム、オーストラリア、カナダ、中国、イギリス、タイなどで、奨学金付き海外就業体験も4件ありました。

▲参加にはどのような条件があるのか説明を受けます

海外インターンシップに参加した学生は「異文化の中で、仕事を通じて人と人が心でつながる価値を学べたことが最大の収穫で」「初めての海外で、働くことの意味や人と人をつなぐ情熱、出会いの大切さを学び、かけがえのない経験となりました」と振り返り、高く評価しています。

【お問い合わせ先】

関西外国語大学 広報部

電話： 072-805-2817（日・祝除く午前9時～午後5時）

E-mail： press@kansaigaidai.ac.jp

■ 関西外国語大学

公式サイト https://www.kansaigaidai.ac.jp

▲中宮キャンパス 本館

「GO FOR it! 語学の、その先へ。」

関西外国語大学は、世界55カ国・地域の427大学（2026年5月現在）に広がる海外ネットワークを活かし、年間約1,300人の学生を海外へ送り出しています。大阪府枚方市にある2つのキャンパスでは年間約1,100人の留学生を受け入れており、日常的な国際交流が行われています。

語学力をベースに、文化や政治、経済など「+α」となる多様な専門分野を学ぶ教育体制を整えています。学生個々人の興味・関心に応じた、米国公認会計士の資格取得をめざす教育プログラム「USCPA Pathway Program」などの多様な学修を展開。学生は語学の先にある専門性を身につけ、これからの時代と社会の要請に応える確かな力を育んでいきます。