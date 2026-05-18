肌の生まれ変わりを妨げる角層溜まり※1を除去　美しさを巡らせるエイジングケア※2洗顔アイテムが誕生　資生堂とコスモス薬品の共同企画による洗顔料・メイク落としを新発売

株式会社資生堂

資生堂ジャパン株式会社は、株式会社コスモス薬品と共同企画した、美の根源にアプローチし芯から巡らせるスキンケアブランド「スキンクリエーター」から、エイジングケア※2をかなえる洗顔アイテムとして、オイルタイプのメイク落とし「スキンクリエーター ブースター オイルクレンズ」と、ジェルタイプの洗顔料「スキンクリエーター ブースター ジェルウォッシュ」を2026年6月21日（日）より、全国のドラッグストアコスモスの各店舗、Amazon コスモス福間店オンラインストアで発売します。

◆”洗うだけ”にとどまらず、美しさを巡らせるエイジングケア※2洗顔を実現したメイク落とし・洗顔料です。

◆肌の生まれ変わりを妨げる角層溜まり※1を除去します。

◆「ブースター オイルクレンズ」は、1品で4つの機能（メイク落とし・角層ケア・ブースター※3・マッサージ※4）、「ブースター ジェルウォッシュ」は、1品で4つの機能（洗顔・角層ケア・ブースター※3・マッサージ※4）を兼ね備えています。

◆次に使うスキンケアがなじみやすい肌に整えるブースターテクノロジーを搭載しています。

◆乾燥小ジワを目立たなくします。（効能評価試験済み）

※1 角層に溜まる角栓・黒ずみ・酸化皮脂やメラニンを含む糖化・カルボニル化した古い角層

※2 年齢に応じたうるおいケア

※3 次に使うスキンケアがなじみやすい肌に整える ※4 マッサージにも使用できる

《発売背景》

スキンクリエーターは、”皮膚科学バイオプロジェクト”をコンセプトに、皮膚バイオテクノロジーから生まれたスキンケアブランドです。長年積み重ねられた肌研究により、高機能でシンプルなお手入れを可能に。美の根源にアプローチし、芯から巡らせます。

その美しさを左右する重要なステップが洗顔です。

「洗顔後、肌がつっぱってうるおいが浸透しない」「うるおいを補ってもすぐに逃げていく気がする」「以前ほどスキンケアの効果が感じられない」 ― こうした声が聞かれます。洗顔が肌の乾燥に拍車をかけるのではないかという不安から、朝の洗顔を控える方もいらっしゃいます。

そこで今回、スキンクリエーターは新発想の洗顔アイテムを開発しました。スキンクリエーターの洗顔アイテムは、エイジングケア※2をしながら、次に使うスキンケアの浸透感を高めるという発想。着目したのは、肌の生まれ変わりを妨げる「角層溜まり※1」です。スキンケアの浸透を妨げ、ターンオーバーを妨げる要因を洗顔で取り除きます。さらに、ブースターテクノロジーを搭載し、次に使うスキンケアがなじみやすい肌に整えます。

これにより、”洗うだけ”にとどまらず、美しさを巡らせるエイジングケア※2洗顔を実現。洗浄とうるおい、どちらも妥協しない、これまでの常識を覆す新しいアプローチで、美しさの好循環へと導きます。

《商品特長》

スキンクリエーター ブースター オイルクレンズ ／ スキンクリエーター ブースター ジェルウォッシュ共通

メイク落とし・洗顔料ともに、”洗うだけ”にとどまらず、美しさを巡らせるエイジングケア※2洗顔を実現しました。肌の生まれ変わりを妨げる角層溜まり※1をしっかり除去し、次に使うスキンケアの浸透感を高めます。不要な汚れを落とすことで、すこやかな肌の生まれ変わりをサポート。

洗うたびに、肌は新たな美しさをまとい、毎日のスキンケアの手ごたえが楽しみに。

次に使うスキンケアがなじみやすい肌に整えるブースターテクノロジー搭載。

乾燥小ジワを目立たなくします。（効能評価試験済み）

スキンクリエーター ブースター オイルクレンズ

美容成分92%配合のオイルで、うるおいを守りながら落とすエイジングケア※2メイク落としです。

落ちにくいメイクや肌の生まれ変わりを妨げる角層溜まり※1をしっかり除去し、次に使うスキンケアの浸透を高めます。1品で4つの機能（メイク落とし・角層ケア・ブースター※3・マッサージ※4）があり、美しさを巡らせます。

美容オイル：マルラオイル、アルガンオイル、グレープシードオイル、メドウフォームオイル、米胚芽オイル、マカダミアナッツオイル、ホホバ種子オイル（エモリエント）配合。

スキンクリエーター ブースター ジェルウォッシュ

角栓分解処方で毛穴の奥まですっきり落とすエイジングケア※2洗顔ジェルです。

肌の生まれ変わりを妨げる角層溜まり※1をしっかり除去し、次に使うスキンケアの浸透を高めます。

1品で4つの機能（洗顔・角層ケア・ブースター※3・マッサージ※4）があり、美しさを巡らせます。

美容成分ステムソリューション※5、巡り透輝エキス※6、角層トリートメント成分配合。

※1 角層に溜まる角栓・黒ずみ・酸化皮脂やメラニンを含む糖化・カルボニル化した古い角層

※2 年齢に応じたうるおいケア

※3 次に使うスキンケアがなじみやすい肌に整える

※4 マッサージにも使用できる

※5 海藻エキス、イノシトール、グリセリン（保湿）

※6 ジュウヤクエキス、ケイヒエキス、セイヨウサンザシエキス、グリセリン（保湿）

【商品概要】※価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）

スキンクリエーター ブースター オイルクレンズ

〈メイク落とし〉

120mL

2,600円（税込2,860円）

【コスモス薬品限定品】

販売名：エイジアス

ブースター オイルクレンズ

■商品特長

肌の生まれ変わりを妨げる角層溜まり※1を除去

美容成分92%配合のオイルで

うるおいを守りながら落とすエイジングケア※2メイク落とし

※1 角層に溜まる角栓・黒ずみ・酸化皮脂やメラニンを含む糖化・カルボニル化した古い角層

※2 年齢に応じたうるおいケア

1品で4つの機能（メイク落とし・角層ケア・ブースター※3・マッサージ※4）

○落ちにくいメイクや肌の生まれ変わりを妨げる角層溜まり※1をしっかり除去し、次に使うスキンケアの浸透を高めます。

○不要な汚れを落とすことで、すこやかな肌の生まれ変わりをサポートします。

○摩擦レスのなめらかなオイルなので、メイクを落としながらマッサージができます。

○肌のうるおいを守りながらしっとりやわらかに洗いあげます。

○心やすらぐやさしいフローラルの香りです。

○ニキビのもとになりにくい処方・アレルギーテスト済み（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。）

※3 次に使うスキンケアがなじみやすい肌に整える

※4 マッサージにも使用できる

＜使用法＞

●濡れた手でもお使いいただけます。

●手や顔が非常に濡れているときは、軽く水気をきってからお使いください。

●特に落ちにくいメイクを落とすときや毛穴の汚れなどが気になるときは、手や顔が乾いた状態でのご使用をおすすめします。

●手のひらにディスペンサー2回押し分をとり、顔全体に広げ、らせんを描くようにメイクとなじませます。その後、水かぬるま湯で十分に洗い流します。

●ダブル洗顔は不要ですが、洗顔料はお好みに応じてお使いいただけます。

●マッサージをする場合は、マッサージ方法をご確認いただき、1分を目安に行います。

●一般的なグルー（シアノアクリレート系）を使用したまつ毛エクステンションにお使いいただけます。

〈うるおい・ハリ感を高めるお手入れ〉

●スキンクリエーター コンセントレート セラム、スキンクリエーター コンセントレート クリームを合わせてお使いいただくことをおすすめします。

スキンクリエーター ブースター ジェルウォッシュ

〈洗顔料〉

140g

2,400円（税込2,640円）

【コスモス薬品限定品】

販売名：エイジアス

ブースター ジェルウォッシュ

■商品特長

肌の生まれ変わりを妨げる角層溜まり※1を除去

角栓分解処方で

毛穴の奥まですっきり落とすエイジングケア※2洗顔ジェル

※1 角層に溜まる角栓・黒ずみ・酸化皮脂やメラニンを含む糖化・カルボニル化した古い角層

※2 年齢に応じたうるおいケア

1品で4つの機能（洗顔・角層ケア・ブースター※3・マッサージ※4）

○肌の生まれ変わりを妨げる角層溜まりをしっかり除去し、次に使うスキンケアの浸透を高めます。

○不要な汚れを落とすことで、すこやかな肌の生まれ変わりをサポートします。

○摩擦レスのなめらかなジェルなので、汚れを落としながらマッサージができます。

○肌のうるおいを守りながら、しっとりなめらかに洗いあげます。

○心やすらぐやさしいフローラルの香りです。

○ニキビのもとになりにくい処方・アレルギーテスト済み（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。）

※3次に使うスキンケアがなじみやすい肌に整える

※4 マッサージにも使用できる

＜使用法＞

●泡立たないタイプの洗顔料です。

●メイクをしている場合は、メイクを落としてからお使いください。

●手や顔を軽く濡らし、手のひらにアーモンド粒1コ分を目安にとり、顔全体に広げ、らせんを描くようになじませます。

その後、水かぬるま湯で十分に洗い流します。

●マッサージをする場合は、マッサージ方法をご確認いただき、1分を目安に行います。

〈うるおい・ハリ感を高めるお手入れ〉

●スキンクリエーター コンセントレート セラム、スキンクリエーター コンセントレート クリームを合わせてお使いいただくことをおすすめします。

ブースター オイルクレンズ ／ ブースター ジェルウォッシュ共通

〈マッサージ方法〉

●長時間のご使用は肌に負担をかけますので、1分を目安に１.～５.の手順で行います。

●手や顔が非常に濡れている場合は、軽く水気をきってからお使いください。

●マッサージをする際は、強くこすらないようご注意ください。量をやや多めにとることをおすすめします。

１.額の中央から引き上げるようにらせんを描き、こめかみを押します。

２.鼻の側面は、軽くすりおろします。

小鼻の溝は、上下させます。

３.口の周りは、口角を引き上げます。

４.ほおは、あご先からはじめ、3列にわけて外側に向かってらせんを描くように引き上げます。

最後にこめかみを押します。

５.目の周りは、眉頭の下のくぼみを押してから、目の周りを囲むようにすべらせます。

最後にこめかみを押します。