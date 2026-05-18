サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、ビジョンである「誰かの、いちばん星であれ」のもと、創業150周年という節目を契機に製造業から創造業への変革を図り、"新・体験創造"カンパニーを目指します。創業の地である北海道においてこれまで培ってきた歴史や文化、地域との絆を礎に、多様なビールブランドと北海道との繋がりを紡ぎ、“産官学の連携による北海道共生”と“ビールの新・体験創造”を通じたWell-beingな未来戦略を以下取り組みによって推進していきます。

■「北の大地から、未来をつむぐ」プロジェクト（北海道大学×サッポロビール(株)）

1876年に「開拓史麦酒醸造所」として創業した当社と「札幌農学校」として創基した北海道大学は本年いずれも150周年を迎えます。これまでともに歩んできた歴史の襷を繋ぎ、Well-beingな末来創造を目指す本プロジェクトを本年1月に始動しました。

＜サッポロ クラシック ＦＲＯＮＴＩＥＲ ＭＥＭＯＲＩＡＬ発売＞

100年以上前、北海道大学（旧札幌農学校）において日本初の交雑育種に成功したビール大麦麦芽「北大1号」を一部使用した特別なビール、「サッポロ クラシック ＦＲＯＮＴＩＥＲ ＭＥＭＯＲＩＡＬ」を7月28日(火)に北海道エリアで数量限定発売します(注1)。

「北大1号」に加え、3種の北海道産ホップを贅沢に使用することで、豊潤な香りや素材のうまみを引き出し、爽快な飲みごたえを実現しました。開拓の精神とともに歩んできた「150年」が織り成す、特別なクラシックに仕上げています。



＜学生参加型の未来創造活動＞

北海道大学に在籍している学生を対象に、北海道のWell-beingな未来に向けた「持続可能性」と

「お酒」をテーマにした、新しいお酒の価値提案コンテストを実施しました。

・テーマ１.：「北海道のWell-being な未来に向け、サステナブル×お酒のアイデアを考える」

・テーマ２.：「20代が今まで以上に楽しめるサステナブル要素を含んだ大通ビヤガーデンを考える」

募集したアイデアの中から審査を進め、優秀賞を選定しました。

テーマ１.の優秀賞受賞アイデアは、「社会に届ける新しい価値『Regenerative Bio-Brewery Loop（環境再生型バイオ・ブルワリー・ループ）』」、テーマ２.の優秀賞受賞アイデアは「SNS投稿をきっかけにビヤガーデンに参加した若者がコスモスを育てて街へ還元することで、札幌市への愛着や環境への意識を創出する。ビールの瞬間的な消費を、花を育てる継続的な体験へと拡張し、個人の楽しみを都市の緑化へ循環させる。」です。

テーマ１.は実現可能性を前向きに検討するとともに、テーマ２.は今夏に開催予定の「THE サッポロビヤガーデン」会場（大通西8丁目）での企画実現に向けて今後準備を進めていきます。

■「ビールのまち さっぽろ」 ～いい乾杯が生まれる街～ の推進

札幌は1876年に開拓使麦酒醸造所が設立された日本のビール文化発祥の地です。2012年の札幌市とミュンヘン市との姉妹都市提携40周年を契機に、札幌市とサッポロビールはともに「ビールのまち さっぽろ」という文化を育んできました。このたび、この文化をさらに広めていくために、「いい乾杯が生まれる街」を合言葉とした新たな取り組みを開始しました。飲む人も飲まない人も、世代や国籍も超えて乾杯が「つながり」を生む瞬間になるよう、体験型の取り組みや観光施策を今後進めていきます。

■札幌市との「ふるさと納税」返礼品企画について

2026年に当社が創業150周年を迎える大きな節目にあたり、日本のビール文化の発祥の地である札幌市がより元気に、にぎわいのあるまちにしていきたいとの願いを込めて、オリジナルビールの製造や開拓使麦酒醸造所におけるビール醸造体験など、150年の歴史を想起させる「ふるさと納税」の返礼品を新たにご用意しました。この体験型ふるさと納税(注2)は4月28日(火)から開始しており、当社ならではの体験をお届けします。

■新しい鉄道の旅「赤い星・青い星」との協業

北海道旅客鉄道(株)は「スタートレイン計画」(注3)として、沿線とともに北海道の活性化を目指す取り組みを推進しており、その計画の中で2027年に運行開始予定の新しい観光列車「赤い星」「青い星」の運行準備に着手しています。当社は北海道で新たな可能性を切り開く「スタートレイン計画」の挑戦に共感し、昨年サッポロ クラシックとの共同企画第一弾を発売、今後も第二弾を検討しております。売上の一部は北海道の観光振興へ協賛し、本取り組みを通じた北海道のさらなる活性化に貢献していきます。

このほかにも、「THE PERFECT 黒ラベル WAGON -LIVE DRAFT」（注4）の開催や博物館のバリューアップ（注5）を通じ、北海道におけるビールの体験価値を高めていきます。

(注1)https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000018571/

(注2)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000232.000130084.html

(注3)https://www.jrhokkaido.co.jp/

(注4)https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000018407/

(注5)https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000018284/



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サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800