【鎌倉土産の定番】「鎌倉ウィッチ」より、ブランドコンセプト“おひとつどうぞ。”の想いを込めた「感謝祭」開催！

有限会社ケイワン

神奈川県を中心に７店舗を展開する有限会社ケイワン（本社：神奈川県鎌倉市極楽寺／代表取締役：

中村 友）は、日頃よりご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちを込めまして、2026年5月22日（金）・23日（土）の2日間限定で【直営店舗限定 感謝祭】を開催します。期間中、1レシート2,000円（税込）以上お買い上げいただいたお客様へ、代表商品『鎌倉ウィッチ』の人気フレーバー『ラムレーズン』『コーヒー』を各1個ずつ、合計2個プレゼントします。さらに、2,500円（税込）以上お買い上げのお客様には、2026年5月29日（金）～2026年6月30日（火）の期間ご利用いただける200円引きクーポンも配布します。また、感謝祭限定スイーツとして、昨年ご好評をいただいた『大人のラムケーキ』を今年も数量限定で販売いたします。芳醇な「ネグリタラム」を贅沢に染み込ませた、大人のための特別な味わいです。夜のくつろぎ時間のお供としてはもちろん、特別なひとときを彩るスイーツとしてもお楽しみいただけます。父の日の贈り物にもおすすめの、この時期だけの限定スイーツです。

https://www.kamakurawich.jp/view/page/onlineshop

ブランドコンセプト「おひとつどうぞ。」には、これまで培ってきた信頼や伝統、そして私たちの核である“喜び”を大切にしながら、より多くの皆さまと寄り添い、共に歩んでいきたいという強い想いを込めています。

感謝祭 開催概要

【開催期間】2026年5月22日（金）・5月23日（土）

【内 容１.】期間中、1レシート商品2,000円（税込）以上お買い上げいただいたお客様へ、代表商品

『鎌倉ウィッチ』の『ラムレーズン』『コーヒー』を各1個ずつ、合計2個プレゼント

※各店予定数に達し次第終了になります。

【内 容２.】2,500円（税込）以上お買い上げのお客様には、2026年5月29日（金）～2026年6月30

日（火）の期間中ご利用いただける200円引きクーポン配布

【開催店舗】・鎌倉本店：神奈川県鎌倉市御成町8-1（TEL：0467-25-0660）

・シァル鎌倉店：神奈川県鎌倉市小町1丁目1-1（TEL：0467-33-5224）

・大船ルミネウィング店：神奈川県鎌倉市大船1-4-1 3F（TEL：0467-48-5138）

・小田急百貨店ふじさわ：神奈川県藤沢市南藤沢21-１ ODAKYU 湘南 GATE B1F

（TEL：0466-52-8544）

・テラスモール湘南店：神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目3-1 １F 湘南マルシェ

（TEL：0466-54-8755）

・小田急百貨店町田店：東京都町田市原町田6-12-20 B1F（TEL：042-860-6001）

・戸塚工場直営店：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2773（TEL：045-863-0660）

【数量限定】大人のラムケーキ

【販売日】2026年5月22日（金）～なくなり次第終了

【販売価格】2,300円（税込）

フランスを代表する名酒・ラムの貴婦人「ネグリタラム」をたっぷりとしみ込ませた、芳醇な大人のラムケーキです。一口ごとに広がる華やかなラムの香りとしっとりとした口あたりが特長の、大人な味わいに仕上げました。時間が経つほど味が馴染み、より強い深みが増していく贅沢なスイーツです。

鎌倉ウィッチ 鎌倉本店

鎌倉本店 外観ラムレーズンソフト

JR鎌倉駅西口改札より徒歩2分、御成通り商店街のアーケードをくぐり直進、十字路の角に店を構える鎌倉ウィッチ鎌倉本店。定番の焼菓子ギフトに加えて、『ラムレーズンソフト』や出来立ての鎌倉ウィッチを味わう『ハンドメイド鎌倉ウィッチセット』など鎌倉本店限定のカフェメニューも多数取り揃えています。鎌倉散策の合間に、ぜひお立ち寄りください。

■メディア関係者の皆様へ

掲載や取材にご利用いただける素材（画像・ロゴ等）をご用意しています。

内容に応じたご相談も可能ですので、構想のタイミングからお気軽にご連絡ください。

店舗取材も可能です。

鎌倉の名スイーツ『鎌倉ウィッチ』

鎌倉ウィッチ（ラムレーズン）5個入\880（税込）鎌倉ウィッチ（コーヒー）5個入\1,000（税込）

代表商品『鎌倉ウィッチ』

ふっくらとした自家製ラムレーズンと口どけの良い風味豊かなバタークリームを軽い食感のビスケット（鎌倉ビスケ）でサンド。『鎌倉ウィッチ』は煮上がった直後にラム酒を加えアルコール分を揮発させ、その後じっくり休ませることでレーズンにやさしく上品なラムの香りを閉じ込めています。

そうして作られた自家製ラムレーズンはお子さまやお酒の弱い方でも安心してお召し上がりいただけます。「ラムレーズン」「バタークリーム」「鎌倉ビスケ」の3つの組み合わせは時間を重ねるごとに

サクッとした食感からしっとりとした口当たりをお楽しみいただける、ここにしかない、私たち自慢の逸品です。

会社概要

代表取締役社長 中村友「おひとつどうぞ。」

この言葉に、新たに始まる「鎌倉ウィッチ」への想いを込めました。私たちが大切にしているのは、お菓子を作る喜び、お客さまにお届けする喜び、そして、そのお菓子が縁でお客さまと再び出会える喜びです。この度、新たな一歩を踏み出すにあたり、私たちはこの「喜び」の原点に立ち返ります。心を込めて作ったお菓子を、お客さま一人ひとりに「おひとつどうぞ」と手渡し、繋がりが生まれる。その瞬間に感じられる温かな喜びを、これからも大切にしたいと考えています。「おひとつどうぞ」の心で、お客さまとの繋がりを育み、皆さまに喜びを感じていただけるお店であり続けることが、私たちの使命です。今後とも、「鎌倉ウィッチ」を末永くご愛顧いただきますよう、心よりお願い申し上げます。

社名 ： 有限会社ケイワン

本社所在地 ： 神奈川県鎌倉市極楽寺1-13-27

営業本部・生産部 ： 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2773

ホームページ ：https://www.kamakurawich.jp/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/kamakura_wich/

公式ｘ ：https://x.com/kamakurawich