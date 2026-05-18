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カーリングチーム「SC軽井沢クラブ」とのスポンサー契約を締結
〜クリーンで集中できる環境づくりと地域スポーツの発展を支援〜
キングソフト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：馮 達、以下キングソフト）は、長野県軽井沢町を拠点に活動する特定非営利活動法人スポーツコミュニティー軽井沢クラブ（運営統括責任者：尾沼 好博、以下SC軽井沢クラブ）と、広告ブロックアプリ「アドクリーナー」を通じたスポンサー契約を締結いたしました。本パートナーシップを通じて、チームの支援のみならず地域スポーツの振興やジュニア世代の育成をサポートし、誰もが活動に心から集中できる環境づくりに貢献いたします。
・スポンサー特設ページ https://www.kingsoft.jp/adcleaner/sckaruizawaclub
スポンサード契約締結の背景
キングソフトが展開する広告ブロックアプリ「アドクリーナー」は、デジタル社会に溢れる広告ノイズを遮断し、ユーザーが本当に見たいコンテンツに集中できる「クリーンなインターネット環境」の提供を目指しています。
一方、SC軽井沢クラブが挑むカーリングは、氷上のチェスとも呼ばれる極限の集中力が求められる競技です。勝利のために1ミリの誤差を読み、一掃きで石の軌道を整える姿は、まさに「ノイズを排し、本質を研ぎ澄ます」プロセスそのものと言えます。
「不要なものを削り、本来の目的へ集中できる環境を整える」。そんな使命を帯びる「アドクリーナー」が、その研ぎ澄まされた集中力で世界を目指すSC軽井沢クラブの姿勢に共感し、今回の支援を決定いたしました。本スポンサードを通じて、選手たちが最高のパフォーマンスを発揮できる環境を支援するとともに、カーリングという競技の魅力をより多くの方へ届けてまいります。
本スポンサードにおける主な取り組み
今回のスポンサード契約を記念し、ファンやユーザーの皆様にSC軽井沢クラブの魅力を知っていただくための施策を順次展開いたします。
1. 山口剛史選手・上野美優選手のスペシャルインタビューを掲載した特設ページを開設
SC軽井沢クラブを牽引する山口剛史選手と上野美優選手の独占インタビュー記事を公開しました。世界を舞台に戦うトップアスリートが、競技中に必要とされる「集中力」の重要性や、クリーンな環境づくりについて語る特別なコンテンツとなっています。
【特設ページURL：https://www.kingsoft.jp/adcleaner/sckaruizawaclub 】
2．日本選手権着用ユニフォームに「アドクリーナー」ロゴを掲出
2026年6月7日から横浜BUNTAIで開催される「日本カーリング選手権大会 横浜2026」にてSC軽井沢クラブ男子・女子両チームが着用するユニフォームに「アドクリーナー」のロゴを掲出します。
3. 日本選手権応援！豪華景品が当たるコラボキャンペーンの実施
日本選手権出場を記念して、アドクリーナーユーザー限定のプレゼントキャンペーンを実施いたします。オリジナルグッズや、黒毛和牛、国内産うなぎなどの豪華景品を用意し、チームの勝利をユーザーと共に後押しします。
4. アドクリーナーのアプリ内トップ画面に「カーリングバージョン」が登場
アドクリーナーユーザーがカスタマイズ可能なアプリ内トップ画面に「カーリングデザイン」が追加されました。アプリを利用するたびに、アドクリーナーオリジナルキャラクターの「キュッキュちゃん」がカーリングにチャレンジしている様子を楽しめます。
「SC軽井沢クラブ」について
世界を目指すトップ選手からカーリングを楽しむ一般カーラーまで、一定の階層を持った全体組織がクラブチーム「カーリング SC軽井沢クラブ」です。カーリングを楽しむ層のサポートをはじめ、専任コーチ一貫指導のもと、トップチームがジュニアを指導、そのジュニアがトップチームになり、またジュニアを指導して いくという地域スポーツの好循環を作り、本クラブチームを牽引していきながら、恒常的に世界で活躍できるチームの輩出を目指します。
・SC軽井沢クラブオフィシャルサイト https://karuizawaclub-curling.com
「アドクリーナー」サービス概要
「アドクリーナー」は、面倒な操作や設定は必要なし。広告ブロックボタンのON-OFF操作のみで不要な広告をブロックできます。Webサイトやアプリ内のわずらわしい広告をブロックするのはもちろん、必要のなかった広告を削除することで、多くの時間とデータ通信量を削減・節約。見逃し配信アプリ内の動画広告をはじめ、 所定の設定を行うことで、動画の最初や途中に流れる動画広告なしで快適に視聴ができます。
・「アドクリーナー」サービスサイト https://www.kingsoft.jp/adcleaner/
キングソフト株式会社について
「すべての人の働き方に彩りを」をミッションに掲げ、新しい時代の働き方・生き方の実現を目指しビジネスチャット・社内SNS「WowTalk」をはじめとするSaaS事業、AIサービスロボット「Lanky Porter」シリーズを提供しています。その他、セキュリティ＆ユーティリティサービス「キングソフトセキュリティCare+」シリーズ、セキュリティと広告ブロックを兼ね備えた「アドクリーナー」シリーズなど、ソフトウェアからアプリケーション、AIサービスと幅広く事業を展開しています。
本件に関するお問合わせ先
【本リリースに関するお問い合わせ先】
キングソフト株式会社 担当：天野
TEL:03-4226-8230 FAX:03-4226-8231 EMAIL:press@kingsoft.jp
関連リンク
スポンサー特設ページ
https://www.kingsoft.jp/adcleaner/sckaruizawaclub
「アドクリーナー」サービスサイト
https://www.kingsoft.jp/adcleaner/
SC軽井沢クラブオフィシャルサイト
https://karuizawaclub-curling.com
キングソフト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：馮 達、以下キングソフト）は、長野県軽井沢町を拠点に活動する特定非営利活動法人スポーツコミュニティー軽井沢クラブ（運営統括責任者：尾沼 好博、以下SC軽井沢クラブ）と、広告ブロックアプリ「アドクリーナー」を通じたスポンサー契約を締結いたしました。本パートナーシップを通じて、チームの支援のみならず地域スポーツの振興やジュニア世代の育成をサポートし、誰もが活動に心から集中できる環境づくりに貢献いたします。
スポンサード契約締結の背景
キングソフトが展開する広告ブロックアプリ「アドクリーナー」は、デジタル社会に溢れる広告ノイズを遮断し、ユーザーが本当に見たいコンテンツに集中できる「クリーンなインターネット環境」の提供を目指しています。
一方、SC軽井沢クラブが挑むカーリングは、氷上のチェスとも呼ばれる極限の集中力が求められる競技です。勝利のために1ミリの誤差を読み、一掃きで石の軌道を整える姿は、まさに「ノイズを排し、本質を研ぎ澄ます」プロセスそのものと言えます。
「不要なものを削り、本来の目的へ集中できる環境を整える」。そんな使命を帯びる「アドクリーナー」が、その研ぎ澄まされた集中力で世界を目指すSC軽井沢クラブの姿勢に共感し、今回の支援を決定いたしました。本スポンサードを通じて、選手たちが最高のパフォーマンスを発揮できる環境を支援するとともに、カーリングという競技の魅力をより多くの方へ届けてまいります。
本スポンサードにおける主な取り組み
今回のスポンサード契約を記念し、ファンやユーザーの皆様にSC軽井沢クラブの魅力を知っていただくための施策を順次展開いたします。
1. 山口剛史選手・上野美優選手のスペシャルインタビューを掲載した特設ページを開設
SC軽井沢クラブを牽引する山口剛史選手と上野美優選手の独占インタビュー記事を公開しました。世界を舞台に戦うトップアスリートが、競技中に必要とされる「集中力」の重要性や、クリーンな環境づくりについて語る特別なコンテンツとなっています。
【特設ページURL：https://www.kingsoft.jp/adcleaner/sckaruizawaclub 】
2．日本選手権着用ユニフォームに「アドクリーナー」ロゴを掲出
2026年6月7日から横浜BUNTAIで開催される「日本カーリング選手権大会 横浜2026」にてSC軽井沢クラブ男子・女子両チームが着用するユニフォームに「アドクリーナー」のロゴを掲出します。
3. 日本選手権応援！豪華景品が当たるコラボキャンペーンの実施
日本選手権出場を記念して、アドクリーナーユーザー限定のプレゼントキャンペーンを実施いたします。オリジナルグッズや、黒毛和牛、国内産うなぎなどの豪華景品を用意し、チームの勝利をユーザーと共に後押しします。
4. アドクリーナーのアプリ内トップ画面に「カーリングバージョン」が登場
アドクリーナーユーザーがカスタマイズ可能なアプリ内トップ画面に「カーリングデザイン」が追加されました。アプリを利用するたびに、アドクリーナーオリジナルキャラクターの「キュッキュちゃん」がカーリングにチャレンジしている様子を楽しめます。
「SC軽井沢クラブ」について
世界を目指すトップ選手からカーリングを楽しむ一般カーラーまで、一定の階層を持った全体組織がクラブチーム「カーリング SC軽井沢クラブ」です。カーリングを楽しむ層のサポートをはじめ、専任コーチ一貫指導のもと、トップチームがジュニアを指導、そのジュニアがトップチームになり、またジュニアを指導して いくという地域スポーツの好循環を作り、本クラブチームを牽引していきながら、恒常的に世界で活躍できるチームの輩出を目指します。
・SC軽井沢クラブオフィシャルサイト https://karuizawaclub-curling.com
「アドクリーナー」サービス概要
「アドクリーナー」は、面倒な操作や設定は必要なし。広告ブロックボタンのON-OFF操作のみで不要な広告をブロックできます。Webサイトやアプリ内のわずらわしい広告をブロックするのはもちろん、必要のなかった広告を削除することで、多くの時間とデータ通信量を削減・節約。見逃し配信アプリ内の動画広告をはじめ、 所定の設定を行うことで、動画の最初や途中に流れる動画広告なしで快適に視聴ができます。
・「アドクリーナー」サービスサイト https://www.kingsoft.jp/adcleaner/
キングソフト株式会社について
「すべての人の働き方に彩りを」をミッションに掲げ、新しい時代の働き方・生き方の実現を目指しビジネスチャット・社内SNS「WowTalk」をはじめとするSaaS事業、AIサービスロボット「Lanky Porter」シリーズを提供しています。その他、セキュリティ＆ユーティリティサービス「キングソフトセキュリティCare+」シリーズ、セキュリティと広告ブロックを兼ね備えた「アドクリーナー」シリーズなど、ソフトウェアからアプリケーション、AIサービスと幅広く事業を展開しています。
本件に関するお問合わせ先
【本リリースに関するお問い合わせ先】
キングソフト株式会社 担当：天野
TEL:03-4226-8230 FAX:03-4226-8231 EMAIL:press@kingsoft.jp
関連リンク
スポンサー特設ページ
https://www.kingsoft.jp/adcleaner/sckaruizawaclub
「アドクリーナー」サービスサイト
https://www.kingsoft.jp/adcleaner/
SC軽井沢クラブオフィシャルサイト
https://karuizawaclub-curling.com