【5月末まで延長】「うちの子、こんなこともできるんだ！」第10回りんくう花火・本物の運営体験「KIDS JOB」参加者募集

一般社団法人ENJOYりんくう

「行く前と帰ってきた後で、子どもの顔つきが変わった」

「一回り成長したように感じます！」

「参加させて本当に良かった。あの日のことを今でも誇らしそうに話します」

6月6日(土)、大阪・りんくう公園で開催される「りんくう花火2026」。

この花火大会には、毎年密かに大人気の"子どもが本物の運営スタッフになれる"プログラムがあります。

その名も「KIDS JOB（キッジョブ）」。

限定25名の小学生が、花火を打ち上げるプロの職人さんとの交流やブース運営、入口での案内係など、7,000発の花火を支える"本物のお仕事"に挑戦できる特別な機会です。

今年は第10回記念大会を迎えるにあたり、より多くの子どもたちにこの成長のチャンスをお届けするため、応募締切を5月末まで延長。最後の追加募集を行います。

「ここでしかできない」が、子どもを変える。KIDS JOBという特別な3時間半

限定25名・参加費無料。小学1～6年生が「りんくう花火2026」の本物の運営スタッフとして舞台裏を支えるプログラムです。

体験できるのは、普段は入れないワクワクの「バックヤードツアー」をはじめ、みんなで盛り上がる「クイズ大会」、お祭りを盛り上げる「屋台などブース運営」、笑顔で来場者を迎える「入口のお手伝い（案内係）」、さらには「ステージ参加」など、本格的なものばかり。

さらにバックヤードでは、実際に花火を打ち上げる職人さんたちに直接質問をしたり、お話ができちゃう貴重なチャンスも！

「やってみたい」を、"本物"の舞台で叶えることができる特別な3時間半です。

花火師さんから今日打ち上がる花火のことを聞ける！来場するお客様の受付対応をしたり…

昨年参加した子どもたちの保護者からは、こんな声が届いています。

--「普段は人前で話すのが苦手な子が、お客様をしっかり案内していた姿に驚きました」

--「帰りの車で『来年もまた参加したい。今度はもっと上手にできる』と目を輝かせていました」

--「表彰状を部屋に飾って、友達が来るたびに自慢しています」

お仕事の最後には、頑張った証として「感謝状」を授与。

小学生時代の"一生モノの思い出"と"やり遂げた自信"が、ここにあります。

当日は市内の郵便局員の方々がボランティアとして優しくサポート。18:30に解散するため、お仕事をしっかり頑張った後は、ご家族でゆっくり第10回記念大会の打上げ花火を楽しめます。

小さなゴミも見逃さない！プロの心意気最後はお仕事を頑張った証として「感謝状」を授与

市民発の熱量と、マニアが仕掛ける本格演出。「第10回」だからこその凄み

「りんくう花火」は、地元を盛り上げたいという市民の想いから始まった大会です。

しかし、いわゆる「手作りの小さな花火大会」ではありません。打ち上げ数7,000発、他では見られない大迫力の「尺玉ニコちゃん花火」、夕日百選に選ばれたマーブルビーチの開放感--アットホームさと圧倒的スケール感が共存しています。

構成を手掛けるのは、全国各地の花火を巡ってきた筋金入りの花火マニアである実行委員長。特に今回は【第10回記念大会】として、1秒のズレも許さない計算し尽くされた音楽花火の美しさと、こだわり抜いたラストの怒涛のラッシュが、過去最高の興奮と感動を約束します。

そして、この打ち上げを担当するのは、世界規模のコンクールで上位受賞を誇る東京の名門花火職人集団「丸玉屋」。KIDS JOBで舞台裏を支えた子どもたちが、夜空を彩る"本物の花火"を見上げる瞬間--それが、この大会の最高のフィナーレです。

【残席わずか】記念大会の感動を体全体で受け止める「最前列イス席」も残りわずか！

実行委員たちが花火会社と丁寧に話し合いを重ね、来場者に仕掛ける記念大会の極上音楽花火。

前述の通り、世界が認めるトッププロによる1秒のズレも許さない計算し尽くされた演出を、スピーカーの音響とともに五感で浴びるなら有料観覧席がベストです。

現在、目の前で大輪の花火が炸裂する大人気の「最前列イス席」をはじめ、各エリアのチケットが完売間近となっています。

混雑を避け、ご家族でゆったりと笑顔になれる特等席の確保はお早めに。

なお、有料席のチケット収入は、市民発のこの花火大会を安全に開催し、次へと繋げていくための貴重な運営費としてそのすべてが大切に充てられます。

【KIDS JOB 2026 募集概要】

日時： 6月6日（土）

15:00～15:10集合 ／ 18:30解散

（※花火打ち上げ前に終了するため、花火は通常通りご観覧いただけます）

場所： りんくう公園マーブルビーチ

対象： 小学1年生～6年生

定員： 25名（先着順・定員に達し次第締め切り）

参加費： 無料（※最後にお仕事完了の証として「表彰状」をお渡しします）

活動内容： 花火大会のバックヤードツアー、クイズ大会、アナウンス体験、カメラマン同行の取材体験、子ども縁日コーナーの店員体験、チケットブースや入口での案内係体験、ステージ参加など

応募方法：りんくう花火公式サイト内の新着情報「KIDS JOB 2026 応募受付ページ」より必要事項を入力の上、ご応募ください。

［KIDS JOB 応募受付ページURL：https://www.rinkuhanabi.jp/post/0518kids］

募集締切：5月31日（日）※定員に達した場合を除く

各公式SNSはこちら

■公式Instagram：https://www.instagram.com/rinkuhanabi/

■公式Facebook：https://www.facebook.com/rinkuhanabi/

■公式X（旧Twitter）：https://x.com/rinkuhanabi

■開催概要

名称：りんくう花火2026（ENJOY!りんくう）［第10回］

開催日：2026年6月6日（土）

時間：開場16時／閉場21時（打上開始19時30分～20時10分）（予定）

会場：りんくう公園 マーブルビーチ特設会場（大阪府泉佐野市りんくう往来1）

最寄り駅：南海空港線・JR関西空港線「りんくうタウン駅」

打上発数：7,000発（予定）

来場見込：6万人

主催：一般社団法人ENJOYりんくう（りんくう花火実行委員会）

【イベント公式サイト】

https://www.rinkuhanabi.jp

※チケットの詳細、観覧エリアのマップ、最新情報は上記URLよりご確認ください。

※詳細につきましてはFAQをご覧ください

■団体概要

団体名：一般社団法人ENJOYりんくう

所在地：大阪府泉佐野市

設 立：2010年

活動内容：りんくう花火イベントの開催、海岸清掃活動、地域小学校などでの花火教室開催など

URL：https://enjoyrinku.com

■本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人ENJOYりんくう（りんくう花火実行委員会） 事務局

※その他ご連絡はイベント公式サイトのお問い合わせフォームよりお願い致します。