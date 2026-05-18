三菱重工サーマルシステムズ、伊「A′デザインアワード2026」を受賞　　　ヒートポンプ式給湯暖房機「Hydrolution EZY」と壁掛標準機「ZTシリーズ」で

三菱重工業株式会社

◆ Hydrolution EZYはプラチナアワード、ZTシリーズはゴールドアワードを受賞

◆ 黒色の外装に銀色のラインをあしらった新デザインの自然冷媒R290採用ヒートポンプ式給湯暖房機

◆ 空間になじむソフトな印象とシャープなフォルムを両立させたデザインの壁掛標準機

ヒートポンプ式給湯暖房機「Hydrolution EZY」壁掛標準機「ZTシリーズ」

三菱重工グループの三菱重工サーマルシステムズ株式会社（社長：伊藤 喜啓、本社：東京都千代田区、以下、三菱重工サーマルシステムズ）は、同社が開発した、自然冷媒R290採用の欧州向けヒートポンプ式給湯暖房機「Hydrolution EZYシリーズ」（注1）および、海外向け壁掛標準機「ZTシリーズ」（注2）で、イタリアの国際的なデザイン賞である「A'デザインアワード（A' DESIGN AWARD）2026」を受賞しました。

A'デザインアワードは、2008年にイタリアで創設された国際的なデザイン賞です。世界中でデザインの質を高め、優れたデザインに対する評価と理解を促すことを目的とし、製品、建築、ファッションなどを対象にしています。今回、Hydrolution EZYは全体の上位1％に贈られる賞であるプラチナアワード、ZTシリーズはそれに続く上位2％に贈られるゴールドアワードを受賞しました。

Hydrolution EZYは、自然冷媒R290採用のモノブロックタイプヒートポンプ式給湯暖房機で、イタリアのテンサ・インダストリアル・デザイン社（Tensa Industrial Design）によるデザインを採用しています。黒色の外装に銀色の縦ラインをアクセントとした樹脂製ファンガードを搭載し、斜め方向からファンが見えにくい構造とすることで、設置環境に溶け込みながら、力強く洗練された外観を実現しています。また、本製品は外気温マイナス25℃からプラス43℃の環境でも、最大75℃の高温給湯が可能です。加えて、自社開発の新圧縮機により、高効率と静音性を実現しています。6kWクラスでは、最大能力による運転時でも34dB（A）（注3）の低騒音に抑えるとともに、運転音を低減する静音モードを搭載することで、住宅密集地などの騒音規制にも柔軟に対応します。さらに、冷媒漏えい検知センサーを搭載しており、漏えい時には運転停止とファン作動によって安全性を確保します。

ZTシリーズは、海外向け壁掛標準機として、従来のZSシリーズを2025年にフルモデルチェンジした製品です。三菱重工グループのダイヤモンドオフィスサービス社によるデザインを採用し、あらゆる空間になじむソフトな印象を持たせるとともに、フロントパネルにはシャープさを感じさせるフォルムを取り入れることで、洗練された外観を実現しています。性能面では、冷房期間のエネルギー消費効率を従来機に比べ約12％（注4）高め、さらなる省エネ化を実現。また、ULoモード（ウルトラローモード）では19dB（A）（注5）という静かな運転音となり、快適な室内環境を提供します。加えて、アレルゲンクリアフィルターや内部クリーン機能で空気を清潔に保ちます。さらに、無線LANを標準搭載し、専用アプリ「Smart M-Air」による遠隔操作や、消費電力・運転効率などの可視化、別売りのスマートスピーカー（注6）連携にも対応します。

三菱重工サーマルシステムズは、今後も市場ニーズに寄り添った技術開発を推進し、最適な冷暖房ソリューションの提供を目指していきます。

(注1)今回の「A'デザインアワード2026」には6kW, 7.1kWクラスでエントリーし、受賞しました。

R290冷媒採用 Hydrolution EZYについて、詳しくは以下のプレスリリースをご覧ください。

https://www.mhi.com/jp/news/25103002.html

(https://www.mhi.com/jp/news/25103002.html) https://www.mhi.com/jp/news/26031901.html

(注2)ZTシリーズについて、詳しくは以下のプレスリリースをご覧ください。

https://www.mhi-mth.co.jp/news/260120/

(注3)A特性音圧レベル。機器正面3mで測定した値です。

(注4)2.5kWクラスの場合の値です。比較対象の従来機の型式は、室内機が「SRK25ZS-W」、

室外機が「SRC25ZS-W」です。

(注5)A特性音圧レベル。2.0kW、2.5kW、3.5kWクラスの室内機で、冷房かつULo

（ウルトラローモード）時の1m離れた位置での値です。ULoとは、冷房および暖房を、

能力・風量を抑えて運転するモードの名称です。

(注6)Googleアシスタント、Amazon Alexaに対応。Google、Googleアシスタントは

Google LLCの商標です。Amazon Alexaおよび関連するすべてのロゴは

Amazon.com, Inc.または、その関連会社の商標です。