【福島県郡山市】ふくしまDC特別企画「こおりやま御朱印めぐり～つづきの旅～」を開催しています［福島県郡山市役所］

郡山市

福島県郡山市は、現在開催中のふくしまデスティネーションキャンペーン（通称：ふくしまDC）の期間に合わせて、郡山市内１８か所の参加寺社にてふくしまDC限定の御朱印を頒布しています。

福島県郡山市では、昨年度に実施した「ふくしまプレデスティネーションキャンペーン」特別企画「こおりやま御朱印めぐり」に続く後継企画として、「こおりやま御朱印めぐり～つづきの旅～」を実施しております。

参加いただいている各寺社では、本企画のために趣向を凝らしたものから、その歴史を感じさせるものまで、多彩なデザインの御朱印をご用意しております。これらは参拝の記念として収集いただけるとともに、郡山市での新たな発見を彩る思い出となります。

新緑が目に鮮やかなこの季節は、散策に最適な時期です。ぜひ、この機会に「こおりやま御朱印めぐり～つづきの旅～」を通じて、郡山市の魅力を再発見してみてはいかがでしょうか。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

〈大町 阿邪詞根神社〉〈田村町 上合寺〉

・実施時期

〈喜久田町 大鏑神社〉

202６年６月30日（火）まで

・実施場所

郡山市内参加寺社

※頒布方法は各寺社にて異なりますので、詳しくはホームページをご覧ください。

【こおりやま御朱印めぐり～つづきの旅～】

URL: https://koriyama-goshuinmeguri.com//

・本件に関するお問い合わせ

事務局：郡山市文化スポーツ観光部観光政策課観光交流係

電話：024-９２４-２６２１ FAX：024-9２４-００５９

メール：kankou-kankou@city.koriyama.lg.jp