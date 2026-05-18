【福島県郡山市】ふくしまDC特別企画「こおりやま御朱印めぐり～つづきの旅～」を開催しています［福島県郡山市役所］
郡山市
〈大町 阿邪詞根神社〉〈田村町 上合寺〉
〈喜久田町 大鏑神社〉
福島県郡山市は、現在開催中のふくしまデスティネーションキャンペーン（通称：ふくしまDC）の期間に合わせて、郡山市内１８か所の参加寺社にてふくしまDC限定の御朱印を頒布しています。
福島県郡山市では、昨年度に実施した「ふくしまプレデスティネーションキャンペーン」特別企画「こおりやま御朱印めぐり」に続く後継企画として、「こおりやま御朱印めぐり～つづきの旅～」を実施しております。
参加いただいている各寺社では、本企画のために趣向を凝らしたものから、その歴史を感じさせるものまで、多彩なデザインの御朱印をご用意しております。これらは参拝の記念として収集いただけるとともに、郡山市での新たな発見を彩る思い出となります。
新緑が目に鮮やかなこの季節は、散策に最適な時期です。ぜひ、この機会に「こおりやま御朱印めぐり～つづきの旅～」を通じて、郡山市の魅力を再発見してみてはいかがでしょうか。皆様のお越しを心よりお待ちしております。
〈大町 阿邪詞根神社〉〈田村町 上合寺〉
〈喜久田町 大鏑神社〉
・実施時期
202６年６月30日（火）まで
・実施場所
郡山市内参加寺社
※頒布方法は各寺社にて異なりますので、詳しくはホームページをご覧ください。
【こおりやま御朱印めぐり～つづきの旅～】
URL: https://koriyama-goshuinmeguri.com//
・本件に関するお問い合わせ
事務局：郡山市文化スポーツ観光部観光政策課観光交流係
電話：024-９２４-２６２１ FAX：024-9２４-００５９
メール：kankou-kankou@city.koriyama.lg.jp