T4IS2026 Strategy Dialogue『コンプライアンスを超えて』--サステナビリティ開示を企業価値に変える対話

ソーシャス株式会社

本リリースのポイント

・投資家はサステナビリティ情報を依然として重視している。 あるエネルギー企業が気候報告のコミットメントを後退させようとした際、現在の米国の政治環境下でも、半数を超える株主が公然と異を唱えた。

・約2,000社・18年分のサステナビリティKPIに基づく回帰分析では、ESG KPIのおよそ40%がPBR（株価純資産倍率）と正の相関を示した。 この枠組みは100社超の日本の上場企業に何らかの形で採用されている。

・相関から因果への橋は、数十年の一貫した実務の蓄積によって架けられる。 その蓄積を持たない企業が同じモデルを採用すると、結果は「期待外れ」に見えやすい。

・「弱い結果は、開示を控える理由ではなく、改善余地の地図だ」という立場が共有された。 各KPIのベンチマーク未達は、特定の人・プロセス・説明責任のギャップを指し示す。

・投資家・顧客・従業員という3つの読み手を、単一の文書で満たすことはできない。 開示プロセスの再設計だけでなく、組織の再設計が前提条件だと整理された。

セッション概要

ソーシャス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：尹世羅）は、2026年4月26日（日）、東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井カンファレンスにて開催した招待制エグゼクティブサミット「Tech for Impact Summit 2026（https://tech4impactsummit.com/ja）」（以下、T4IS2026）において、非公開セッション「Strategy Dialogue」を実施いたしました。本リリースは、そのうちの一つ『Beyond Compliance: Turning Sustainability Disclosure into a Value Creation Engine（コンプライアンスを超えて：サステナビリティ開示を価値創造エンジンに変える）』の議論を要約するものです。

本セッションはチャタムハウス・ルールのもとで実施されました。したがって本リリースは、議論されたテーマ・論点・提案を記録するものであり、特定の発言を個人または組織に帰属させるものではありません。なお、本セッションの登壇者のうち、プロフィールの公開に同意された方々は、公式セッションページ（https://tech4impactsummit.com/ja/sessions/beyond-compliance/）でご確認いただけます。

参加したのは、サステナビリティ・コンサルティングの実務家、回帰分析に基づくサステナビリティ価値評価の枠組みを提唱する研究者（製薬企業の元CFO）、インパクトVCのGP、大手B2Cアパレル小売のサステナビリティ開示の責任者、複数の地域で活動するアグリテックの創業者、大手信託銀行のインパクト事業開発の責任者、大手広告グループのグループ・サステナビリティの担当役員などです。日本の企業と投資家が、サステナビリティ開示をコンプライアンスのコストセンターから能動的な価値創造のエンジンへどう移せるかが議論されました。

議論のハイライト

1. 政治の現実と、それでも開示が重要な理由

冒頭の枠組みは、世界の状況が混沌としていることを率直に認めるものでした。日本のSSBJが立ち上がりつつあり、EUのCSRDは混乱した局面に入り、米国は事実上制御不能で、「市場はもうこの情報を気にかけているのか」という問いが自然に生じる、と。

部屋からの反証は明快でした。投資家は依然として重視している。関連する実例として、あるエネルギー企業が気候報告のコミットメントを後退させようとした際、現在の米国の政治環境下でも、半数を超える株主が公然と異を唱えた、という出来事が挙げられました。投資家は気にかけている。問いは、彼らが「何を」気にかけ、情報を「どう」パッケージする必要があるか、なのです。

2. マクロ推計と現場データのギャップ

最初の具体的なギャップは、サプライチェーンの視点から浮かびました。大手の食品・飲料・農業の買い手は、地域単位の方法論に調達量を掛け合わせることで、フットプリントのマクロな推計値を出せます。その推計値は、多くの開示制度にとっては十分です。しかし、フットプリントを実際に「削減」するには十分ではありません。削減には、サプライヤーからの当事者単位の現場データが要るからです。サプライヤーには開示の動機がなく、買い手はサプライチェーンを支配していません。開示要件の粒度と、運用上の変化の粒度の構造的なずれは、未解決のままです。

機関投資家の側からは、対をなす観察が示されました。日本の上場株式の配分者は、インパクトに関連するリスクの低減が割引キャッシュフローに積み上がるはずだと理論的には理解しているものの、実際の意思決定には織り込んでいません。彼らが待つ引き金は、リスクの「不在」ではなく、新しいアルファ--まだ予測に入っていない、サステナビリティに根ざした事業成長の物語--なのです。

3. 価値創造の実証--相関から因果へ

部屋で詳しく論じられた回帰分析の枠組みは、約2,000社の日本の上場企業の18年分のサステナビリティKPIデータに基づくもので、ESG KPIのおよそ40%がPBR（株価純資産倍率）と正の相関を持つことを示しました。この枠組みは、100社を超える日本の上場企業に何らかの形で採用されています。

ただし、重要な方法論上の含みが提起されました。この枠組みは相関として始まります。因果への橋は、数十年にわたる一貫した実務の蓄積によって架けられる、という主張です。このモデルが当初開発された製薬企業の事例には、無形資産を貨幣化する約30年の実務が下にありました。だからこそ結果が頑健だったのです。その蓄積を持たない企業がモデルを採用すると、相関の結果はしばしば「期待外れ」に見えます。約100社の採用企業のうち、詳細な結果を正式に開示したのは、わずか11社ほどでした。

4. 「弱い結果でも開示する」という主張

部屋には具体的な緊張がありました。モデルを採用し、期待を下回る結果が出た企業が、その失望を理由に結果の開示を拒んでいる。これに対する部屋の集合的な応答は明快でした。弱い結果はデータを抑える理由ではなく、改善余地の地図である。ベンチマークを下回る各KPIは、特定の人・プロセス・説明責任のギャップを指し示します。

投資家との対話にとっては、前向きな開示の枠組みが正しい--「現在地はここ、改善するのはここ、エンゲージメントの計画はこう」。実際の障害は、社内の政治であり、開示を職業上のリスクとみなす上級の財務リーダーをどう説得するか、にあると整理されました。

5. CFOリーダーシップ論と、壊れている投資家側

部屋を居心地の悪い主張へと押し進めた論点がありました。今日の企業の本源的価値の80～90%は、非財務・無形--関係資本、人的資本、ブランド、エコシステム上の位置--である。したがって、持続的な価値の最大化に責任を負うCFOこそが、サステナビリティの本来の担い手であり、その阻害者ではない、というものです。提唱者自身の実績--現職のCFOとして年間およそ200回の投資家ミーティングを行い、そのすべてでサステナビリティ価値評価のモデルを説明し、労働組合との四半期の対話で、人的資本への投資と企業価値の実証的な結びつき（5年で約13.8%の価値改善）を従業員に示してきたこと--が挙げられました。同時に、率直な反対の観察も示されました。日本企業の大多数では、CFOがボトルネックである。初期設定の姿勢は「四半期の財務が要る、もうたくさんだ、時間がない」であり、サステナビリティはサステナビリティ部門の内側にとどまり、戦略の会話に入らないのです。

対をなす批判は投資家側にも向けられました。市場の80～90%はパッシブか短期志向であり、本物のサステナビリティ価値評価に関心を持つロングオンリーの配分者は少数派です。ある調査として、日本のロングオンリーのバイサイド投資家のうち、インパクト・ESGの価値評価に確立した手法を持つのは約10%にとどまり、残りの約90%は「概念は重要だが、定量化の仕方がわからない」と答えた、という数字が引かれました。開示だけでは不十分であり、発行体と配分者の双方が、手法と姿勢を並行して引き上げる必要がある、と論じられました。

6. 「3つの読み手」と、変化を起こす引き金

セッションは、構造的なコミュニケーションの課題に収斂しました。投資家は、厳密さ、比較可能性、テーゼの形をした物語を必要とします。SSBJ形式の報告書は名目上この読み手に応えるものの、実際には硬すぎ、長すぎます。顧客・消費者は、因果分析や300ページの報告書を処理できません。効くのは製品レベルの証--店頭での循環型回収プログラムが、報告書を一度も開かずに企業のサステナビリティの姿勢を「読ませる」実例として挙げられました。従業員には、サステナビリティを自らの仕事と価値へ翻訳する社内の枠組みが要ります。単一の文書が3つの読み手すべてに応えることはできない、と部屋は合意しました。さらに、組織がそもそもそれを生み出す体制を持っているか--本社には専任のチームがあっても、地域や市場の層では他の責務と兼務になり、確実に形式的な作業へと劣化する--という構造的な問いも提起されました。開示プロセスの再設計だけでなく、組織の再設計が、戦略的な野心の前提条件として扱われました。

変化が現実に始まる最も信頼できる引き金として、参加者は顧客からの圧力を挙げました。あるグローバルなFMCG（日用消費財）の買い手の事例では、最近の提案審査で、サステナビリティの実績が総合スコアのおよそ20%--価格競争力と同等--の重みを占めました。商業のチームが「信頼できる開示がなければ取引を失う」という圧力を感じて初めて、サステナビリティのチームは戦略の会話に招かれます。日本企業ではこれがトップダウンの文化と結びつき、サステナビリティを戦略に統合した一人の経営者が、それが生んだもの（新規事業、ブランド、価値の上乗せ）を同輩に示すことが、行動変容の信頼できる経路になる、と整理されました。

クロージング--継続コミットメント

セッションの具体的な成果として、集合的に支持されたのが、経営層のラウンドテーブルの開催です。サステナビリティを戦略に統合した企業のリーダーと、まだそうしていない企業のリーダーをともに招き、参加者が特定した4つの価値ドライバー（顧客、従業員、リスク、投資家）を軸に組み立てる。形式はコンサルティングの売り込みではなく、同輩どうしの実証です。このほか、B2C小売の参加者は事業の現実と開示の出力を結ぶ社内の「翻訳者」として動くこと、広告会社の参加者はサステナビリティ開示の情報を世界の各地の事業チームへ共有する社内ネットワークを拡張すること、アドバイザリーの参加者はクライアントのCFOと統合報告・SSBJ開示の機能の再構築について直接対話することを、それぞれ表明しました。

未解決の問いも残されました。今日達成しうる相関（ESG KPIとPBRの約40%の正の相関）から、数十年の実務を要する因果へ--その信頼できる橋とは何で、企業と投資家は中間の状態をどう価格づけるべきか。サステナビリティ報告は、並立するサステナビリティ部門ではなく、CFOの機能へと構造的に報告すべきか。これらは、今後の Strategy Dialogue に持ち帰るべきテーマとして記録されました。

関連リンク

・本セッションの公式ページ（登壇者プロフィール）：https://tech4impactsummit.com/ja/sessions/beyond-compliance/

・Tech for Impact Summit 公式サイト：https://tech4impactsummit.com/ja

・ソーシャス株式会社 コーポレートサイト：https://socious.io/ja

メディア取材のお問い合わせ

本セッションの取材に関するお問い合わせは、Tech for Impact Summit 運営事務局（summit@socious.io）までご連絡ください。

本セッションはチャタムハウス・ルールのもとで実施されたため、発言は特定の個人・組織に帰属させていません。本リリースに記載した内容は、出典「Tech for Impact Summit 2026 Strategy Dialogue『Beyond Compliance』（2026年4月26日、東京・紀尾井カンファレンス）」を明記の上、ご利用いただけます。

Tech for Impact Summit について

Tech for Impact Summit（T4IS）は、ソーシャス株式会社が2023年から東京で主催する、テクノロジーと社会的インパクトの交差点を扱う招待制エグゼクティブサミットです。SusHi Tech Tokyo の公式パートナーイベントとして開催され、ビジネス・政策・文化の各領域のリーダーが、人類が直面する最も緊急な課題への対応を議論しています。第4回となる Tech for Impact Summit 2027 は、2027年5月18日（火）・19日（水）に東京で開催予定です。

お問い合わせ先

ソーシャス株式会社

Tech for Impact Summit 運営事務局

・Email：summit@socious.io

・公式サイト：https://tech4impactsummit.com/ja

会社概要

ソーシャス株式会社

・URL：https://socious.io/ja

・業種：情報通信

・本社所在地：東京都中央区日本橋3丁目2番14号1階

・代表者名：尹世羅

・設立：2021年07月