日立建機株式会社とのトップパートナー契約締結のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック（代表取締役社長 小島耕／以下「水戸ホーリーホック」）は、日立建機株式会社と、新たにオフィシャルパートナー（トップパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

トップパートナー契約内容

■契約内容（2026/27シーズン）

・トップチームユニフォームへの広告掲出

・ホームゲーム会場における各種広告掲出

・公式SNS投稿における各種広告掲出

・サンクスマッチ開催

（各内容に関する詳細は後日お知らせいたします）



■契約期間

2026年7月1日～

日立建機株式会社 執行役社長兼COO 先崎正文 様よりファン・サポーターの皆さまへ

私たち日立建機は、2027年4月から、ランドクロス株式会社に社名を変更し、コーポレートブランドも、創業以来使ってきた日立ブランドからLANDCROSへと変更する予定です。いわば新たな挑戦のステージに立つわけです。そして、まさに今年度から業界トップスリーをめざした挑戦を開始したところです。

ホームタウンを同じくし、ほぼ同時に新たな挑戦に臨むこと、そしてこの茨城から世界へ挑んでいくこと。私たちLANDCROSとホーリーホックには、多くの共通点があります。そして非常に熱量の高いパートナーやサポーターに支えられていることも同じです。

想いを同じにするパートナーとして、ともに茨城の地から世界へ挑んでいきたいと思います。

日立建機株式会社

執行役社長兼COO 先崎正文

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック 代表取締役社長 小島耕より ファン・サポーターのみなさまへ

このたび水戸ホーリーホックは、2026/27シーズンより新しく日立建機様とのトップパートナー契約を締結いたしました。

私たちの新しいステージでの挑戦を、最上位カテゴリーのパートナー企業として力強く後押しいただくことを心より御礼申し上げます。

「新しい原風景をこの街に」をブランドプロミスに掲げる水戸ホーリーホックと、茨城県内に中核工場を持ち、「豊かな大地、豊かな街を未来へ」をビジョンとする日立建機様は、とても近しい価値観・世界観を共にしていると確信しています。

「GO J1からGO ASIA」 これから始まる新しいパートナーシップに、ぜひご注目ください。

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

代表取締役社長 小島耕

法人概要

■法人名

日立建機株式会社

■所在地

東京都台東区東上野二丁目16番1号

■代表者

執行役社長兼COO 先崎正文

■事業概要

建設機械・運搬機械及び環境関連製品等の製造・販売・レンタル・アフターサービス

■URL

https://www.hitachicm.com/global/ja/

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