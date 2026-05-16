日立建機株式会社とのトップパートナー契約締結のお知らせ
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック（代表取締役社長 小島耕／以下「水戸ホーリーホック」）は、日立建機株式会社と、新たにオフィシャルパートナー（トップパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
トップパートナー契約内容
■契約内容（2026/27シーズン）
・トップチームユニフォームへの広告掲出
・ホームゲーム会場における各種広告掲出
・公式SNS投稿における各種広告掲出
・サンクスマッチ開催
（各内容に関する詳細は後日お知らせいたします）
■契約期間
2026年7月1日～
日立建機株式会社 執行役社長兼COO 先崎正文 様よりファン・サポーターの皆さまへ
私たち日立建機は、2027年4月から、ランドクロス株式会社に社名を変更し、コーポレートブランドも、創業以来使ってきた日立ブランドからLANDCROSへと変更する予定です。いわば新たな挑戦のステージに立つわけです。そして、まさに今年度から業界トップスリーをめざした挑戦を開始したところです。
ホームタウンを同じくし、ほぼ同時に新たな挑戦に臨むこと、そしてこの茨城から世界へ挑んでいくこと。私たちLANDCROSとホーリーホックには、多くの共通点があります。そして非常に熱量の高いパートナーやサポーターに支えられていることも同じです。
想いを同じにするパートナーとして、ともに茨城の地から世界へ挑んでいきたいと思います。
日立建機株式会社
執行役社長兼COO 先崎正文
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック 代表取締役社長 小島耕より ファン・サポーターのみなさまへ
このたび水戸ホーリーホックは、2026/27シーズンより新しく日立建機様とのトップパートナー契約を締結いたしました。
私たちの新しいステージでの挑戦を、最上位カテゴリーのパートナー企業として力強く後押しいただくことを心より御礼申し上げます。
「新しい原風景をこの街に」をブランドプロミスに掲げる水戸ホーリーホックと、茨城県内に中核工場を持ち、「豊かな大地、豊かな街を未来へ」をビジョンとする日立建機様は、とても近しい価値観・世界観を共にしていると確信しています。
「GO J1からGO ASIA」 これから始まる新しいパートナーシップに、ぜひご注目ください。
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
代表取締役社長 小島耕
法人概要
■法人名
日立建機株式会社
■所在地
東京都台東区東上野二丁目16番1号
■代表者
執行役社長兼COO 先崎正文
■事業概要
建設機械・運搬機械及び環境関連製品等の製造・販売・レンタル・アフターサービス
■URL
https://www.hitachicm.com/global/ja/
5/16に行われた記者会見の様子1
5/16に行われた記者会見の様子2
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