SEVENTEENの弟分TWS、初のVRコンサートツアー『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD』本日より東京で上映開始！

株式会社HYBE JAPAN(P)&(C) PLEDIS Entertainment

SEVENTEENの弟分である6人組ボーイグループTWSの初のVRコンサートツアー『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD』が東京で本日より上映開始いたしました。本VRコンサートツアーは東京は5月16日(土)～6月24日(水)、大阪は6月19日(金)～7月2日(木)の期間で開催いたします。

『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD』はこのためだけに撮影した映像を、公演最前列を超える近さで味わうことができる「あなたとTWSだけの特別な公演体験」です。「映像を見ている」という感覚よりも、リアリティに溢れる最新技術により「TWSの世界に入り込む」感覚、VRコンサートだけの没入感を味わうことができます。

本作品のために撮影した、完全オリジナルの特別な演出とステージをご用意しました。

タイトルの『RUSH ROAD』は、終わりなく疾走する青春の旅路を描いたVRコンサートです。 「OVERDRIVE」や「plot twist」、「Oh Mymy : 7s」などTWSの代表曲が、ロックフェスティバルや夕暮れのルーフトップ、神秘的なオーロラなど多彩なバーチャル空間で披露されます。観客の皆さんは時空を超える演出の中で、TWSの爽快でエネルギッシュなパフォーマンスをまるで目の前で見ているかのように鮮やかに楽しんでいただくことができます。

公開の前日である15日にはTWSのファンクラブの会員の方を90名招待し、試写会が行われました。上映が開始されると同時に会場は悲鳴に近い歓声と大きな掛け声で埋めつくされ、TWSのメンバーとゼロ距離でVRコンサートを楽しんでいました。

(P)&(C) PLEDIS Entertainment(P)&(C) PLEDIS Entertainment

『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD』は3月4日～4月12日に韓国の主要な映画館であるメガボックスで上映され、予約開始と同時に完売が相次ぎ、累計観客数は4万人を突破し、平均座席占有率81%という歴代最高記録を達成しました。

42(SAI。TWSのファインダム名)とともに永遠に走り続けたいというTWSの願いを込めた『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD』に是非ご期待ください。

■新次元の没入体験を叶える、革新的な「VRコンサート」

本VRコンサートでは、映画館の座席に設置されたVRヘッドセットを着用することで、目の前に広がる12Kの高精細な映像と、映画館の7.1ch(※)サラウンドシステムによる高品質な音響環境で、臨場感あふれる体験をお楽しみいただくことができます。手が届きそうな“最前列以上の近さ”までアーティストが迫ってくる圧倒的な迫力と、リアルに再現されたバーチャル空間の中で、まるで自分だけのためにパフォーマンスをしてくれているかのような、他では味わえない没入感が味わえるのが魅力です。

※劇場により、サウンド環境が異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。

■ プロジェクト「HYBE JAPAN VR NEXT STAGE 2026」

HYBE JAPANは、2024年の開始以来、多くの方々から支持を得ているVRコンサート事業において、2026年を「事業本格化のネクストステージ」と位置づけ、年間を通じたプロジェクト「HYBE JAPAN VR NEXT STAGE 2026」を推進しています。

HYBE JAPANにおけるVRコンサート事業は、グローバルに活躍するHYBE MUSIC GROUPアーティストが日本に不在の期間であってもファンに心躍る体験を提供できないか、という想いからスタート。2024年に初めて開催したTOMORROW X TOGETHERによるVRコンサート「HYPERFOCUS : TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT」の来場者アンケートでは、顧客満足度99%以上という極めて高い評価を獲得しました。この確かな手応えを背景に事業を本格化させる2026年は、ラインナップを過去最多へと拡充します。LE SSERAFIMを皮切りに、第2弾となるTWS、そしてその後も注目のアーティストが続々と登場予定です。 さらに今後は、地方都市を含む上映拠点のさらなる拡大を計画しており、より多くの方に、最先端のコンサートエンターテインメントをお届けし、音楽の楽しみ方の新たなスタンダードを提示してまいります。ぜひご期待ください。

【『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD』概要】

■上映スケジュール・劇場情報

5月16日(土)～6月24日(水) 東京 ＠109シネマズプレミアム新宿

6月19日(金)～7月2日(木) 大阪 ＠T・ジョイ梅田

※上映スケジュールは各劇場のサイトよりご確認ください。

※詳細は公式サイトをご確認ください。

■チケット

チケット料金

東京｜109シネマズプレミアム新宿：5,000円(税込)

大阪｜T・ジョイ梅田：4,400円(税込)

※109シネマズプレミアム新宿では、全席プレミアムシート、ハイスペックな映写設備に加え、全シアターの音響を坂本龍一氏が監修。VRコンサートの世界に没入いただける特別な環境をご提供いたします。

※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。

販売期間

各劇場上映終了まで

【ローチケ先行販売のご案内】

インターネットで座席指定ができる前売り券はこちら！

チケットを購入：https://bit.ly/TWS_VR_RUSHROAD_Ticket_FCnews

【入場者特典】

＜第1弾特典＞

第1弾特典配布期間、入場者全員に配布

※平日上映回・休日上映回で配布物が変更となります。

【平日/休日共通配布】

・フォトカードA(通常6種＋スペシャル6種、全12種からランダム1枚配布)

・ポスターA(全1種、A3サイズ)



【平日上映回のみ配布】

・4カットフォト(全6種からランダム1枚配布)



【休日上映回のみ配布】

・RUSH ROADチケット(全1種)

＜第2弾特典＞

第2弾特典配布期間、入場者全員に配布

※平日上映回・休日上映回で配布物が変更となります。

【平日/休日共通配布】

・フォトカードB(通常6種＋スペシャル6種、全12種からランダム1枚配布)

・ポスターB(全1種、A3サイズ)



【平日上映回のみ配布】

・4カットフォト(全6種からランダム1枚配布)



【休日上映回のみ配布】

・RUSH ROADチケット(全1種)

※特典内容は全劇場共通です。

※配布期間は劇場により異なります。詳しくは特設サイトをご覧ください。

【『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD』特設サイト】

https://bit.ly/TWS_VR_RUSHROAD_HP_FCnews

【お問い合わせ先】

チケット・上映・施設に関するお問い合わせは、上映劇場の公式サイトをご確認ください。



【TWSプロフィール】

(P)&(C) PLEDIS Entertainment

2024年1月22日TWS 1st Mini Album「Sparkling Blue」でデビューした、SEVENTEENの弟分の、6人組新人ボーイグループ。グループ名は「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略で、1日を意味する数字24と1週間を意味する数字7を全ての瞬間に比喩して、「いつもTWSと一緒に」という意味を持ちます。さわやかで明るいエネルギーのチームアイデンティティから拡張した独自の音楽ジャンル「Boyhood Pop」を掲げ、少年時代の純粋で美しい感性を刺激する。メンバーはSHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON、KYUNGMINの6名で構成。TWSはグループ名のように、全ての瞬間を一緒に過ごしたくなるポジティブなエネルギーを届けます。

TWSの日本デビューシングルであるJapan 1st Single「はじめまして」は、2025/7/14付オリコン週間および合算シングルランキングで1位を獲得し、海外アーティスト2025年今年度最高初週売上を記録(2025/7/14付オリコン週間シングルランキング発表時基準)しました。さらに、7月9日公開のBillboard JAPAN週間シングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”及び総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”でも1位を獲得しました。

そして、日本レコード協会が毎月行う、発売日からの累計正味出荷枚数が一定の枚数に達した作品に贈られる「ゴールドディスク認定」においては、2025年7月度ゴールドディスク認定、8月度プラチナ認定を獲得、7/11~17集計分の週間 USEN HIT J-POPランキング（A-26Ch. ）と週間 USEN HIT J-POP/洋楽ランキング（A-51Ch. ）でも、１位を獲得するなど日本デビューを華々しく飾りました。

2025年の年末には、フジテレビ系「2025 FNS歌謡祭 第1夜」で「はじめまして」を披露、その後年末の大型音楽フェスティバル「COUNTDOWN JAPAN 25/26」にも出演し、大きな話題を呼びました。

今年1月9日に発表された『第58回 オリコン年間ランキング2025』の「アーティスト別セールス部門 新人ランキング」では海外アーティスト最上位の2位にランクイン。『第40回日本ゴールドディスク大賞』ではTWSが「ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー（アジア）」、「ベスト3ニュー・アーティスト（アジア）」を受賞しました。

2月9日には日本で曲「はじめまして」の韓国語バージョン「Nice to see you again(Korean Ver.)」をデジタルシングルとしてリリースするなど、今後もさらに勢いが止まらないTWSにご期待ください。

【AMAZEについて】

AMAZEは、VRコンサートの制作と流通を手がけるプラットフォーム企業です。2015年にKakao初期メンバー4人が創業したスタートアップで、アメリカのロサンゼルスに本社を置き、ソウルに子会社を運営しています。

AIベースの映像処理技術やUnreal EngineベースのVFX技術など、AMAZE独自の技術力を活用し、グローバルアーティストが目の前にいるかのような圧倒的な没入体験を提供しています。現在、世界中の映画館やMeta Quest、Apple Vision Proなどの家庭用XRヘッドセットを通じて、K-POPをはじめとするグローバルアーティストの「VRコンサート」体験を本格的に流通しており、特にApple Vision Proでは、音楽カテゴリで1位、エンターテイメントで4位、総合で6位を獲得しているサービス「AMAZE VR Concerts」を提供し、新しい空間コンピューティング時代を切り拓いています。

【HYBE JAPANについて】

HYBE JAPANは、世界をリードするエンターテインメント・ライフスタイル・プラットフォーム企業であるHYBEの日本本社です。HYBE MUSIC GROUPレーベルおよび他レーベルのアーティストに対し、日本市場における戦略・マーケティング、音盤流通、公演、オリジナルコンテンツ、商品企画・制作・販売、ライセンスなどの多様なソリューションを提供しています。韓国のHYBE 360やHYBE IPXなどが展開するグローバルコンテンツ・サービスを日本向けに最適化して提供するほか、日本独自のデザイン・マーケティングに基づくコンテンツ企画やサービス開発を行い、事業のグローカリゼーションを推進しています。傘下レーベルには、YX LABELSおよびJCONICを擁しています。