GGPT、ペット向け「28℃自然冷却マット」を期間限定価格で販売

九洋洲 Joychou 株式会社

ペット用品ブランド「GGPT」は、夏の熱中症対策アイテムとして注目を集めるペット用冷感マット「28℃魔法の冷却グッズ ひんやりマット」を、2026年5月16日（金）から5月25日（日）までの期間限定で特別価格にて販売いたします。通常価格5,899円（税込）のところ、キャンペーン期間中は3,597円（税込）でご購入いただけます。

28℃以下で自然に冷却する、PCM素材採用のひんやりマット

「28℃魔法の冷却グッズ ひんやりマット」は、次世代PCM（相変化材料）素材を採用した冷感マットです。室温が28℃以下になると自然に冷却状態へ移行し、やさしい冷感を持続。さらに冷蔵庫で冷やすことで、よりしっかりとした冷たさを体感できます。

電気や水を使用しないため、コード不要で繰り返し使用可能。ペット用としてはもちろん、アイスパック、チェアマット、ベッド用冷感マットなど、幅広いシーンで活用できます。

車内やアウトドア、キャンプ、夏フェス、釣りなど、夏のお出かけシーンにも取り入れやすい暑さ対策アイテムです。

獣医師監修のペット専用設計

耐久性と安全性を両立した安心仕様

本製品は、わんちゃん・ねこちゃんの使用を想定し、獣医師監修のもと1年以上かけて開発されたペット専用モデルです。

カバーにはJIS認証取得の高密度PVC素材を採用。鋭い歯や爪にも配慮した耐久性を備えており、日常使いしやすい設計となっています。さらに、液漏れ対策として航空機レベルのTPU素材を中間層に採用し、安心感のある2層構造を実現しました。

また、落ち着いたグレーカラーの専用カバーは、インテリアになじみやすいデザインに仕上げています。カバーは取り外し可能で、お手入れも簡単です。

PCM素材による持続冷却

繰り返し使えるエコ仕様

PCM（相変化材料）は、熱を吸収すると液体化し、温度が下がると再び固体へ戻る特性を持つ素材です。この仕組みにより、快適な冷感を長時間キープします。

日本文化用品安全試験所による検査にも合格しており、有害物質を含まない素材を使用。ペットにも人にもやさしい仕様です。

また、100万回以上繰り返し使用できるため、経済的かつ環境にも配慮された冷感アイテムとして活用いただけます。

折りたたみ可能で持ち運びも便利

室内から外出先まで幅広く活躍

本製品は折りたたみ式デザインを採用しており、収納や持ち運びもスムーズです。

展開サイズは約41×30cm、折りたたみ時は約30×13cm。ケージ内やリビングはもちろん、旅行やドライブ、アウトドアシーンなど、さまざまな場所で使用できます。

犬・猫どちらにも対応し、暑さ対策グッズとして多用途に活躍します。

24ヶ月保証付きで日本語サポートにも対応

GGPTでは、本製品に24ヶ月の保証期間を設けています。万が一、不具合などが発生した場合にも、日本語で迅速にサポート対応を行います。

※本製品は、グレーの専用カバーとブルーの冷却マットを組み合わせた仕様です。

【キャンペーン概要】

- 商品名：GGPT ペット用「28℃魔法の冷却グッズ ひんやりマット」通常価格：5,899円（税込）キャンペーン価格：3,597円（税込）実施期間：2026年5月16日（金）～5月25日（日）詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9L1Z32RJOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com