マツキヨココカラでLIPS×リラックマキャンペーンを実施中！

株式会社AppBrew

国内最大級(*1)の美容プラットフォーム「LIPS」を運営する株式会社AppBrew（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松田崇、以下AppBrew）は、2026年5月16日（土）より2026年7月15日（水）の期間、マツキヨココカラ リラックマとごゆるりおかいものキャンペーン 内においてLIPSキャンペーンを実施いたします。

1）LIPSアプリでクイズに答えて応募

【キャンペーン概要】

マツキヨココカラ公式アプリとLIPSアプリをアカウント連携して、LIPSアプリ内にある応募フォームにて、クイズに答えると抽選でバニティポーチ(全1種)が30名様に当たります。

【応募期間】

2026年5月16日（土）～2026年7月15日（水）23:59

■「LIPSアプリでクイズに答えて応募」の詳細はこちら

https://mcc-collab-cp.com/2026-rilakkuma-cp

2）マツキヨココカラの限定店舗でもらえる

【キャンペーン概要】

マツキヨココカラ限定店舗にて1000円（税込）以上のお会計時にLIPSアプリ画面をレジにて提示でスライダーポーチ(ランダム全2種)を先着順で1点プレゼントいたします。

※ご提示いただく画面はLIPSアプリ内であれば表示画面は問いません。

※商品は問いません。

※マツキヨココカラ限定店舗での実施となります。

【プレゼント期間】

2026年6月16日（火）～2026年7月15日（水）

■「マツキヨココカラの限定店舗でもらえる」の詳細はこちら

https://mcc-collab-cp.com/2026-rilakkuma-cp

※景品がなくなり次第終了となります。

※オンラインストアでのご購入は対象外となります。

※お一人様1店舗1点までとさせていただきます。

※1回のお買い物につきご購入店舗で1点のお渡しとなります。

※対象外の店舗情報含め、詳細はキャンペーンWEBサイトをご確認ください。

LIPSについて

2017年1月にサービスをローンチし、「コスメ・メイクのクチコミ検索アプリダウンロード数No.1」に（*出典：AppTweak 日本国内 iOS & Android、合計：2020年1月～2025年6月）。2022年10月には「なりたい自分を、もっと自由に。」のコンセプトを体現するロゴへリデザイン。性別・世代を問わず、メイクや美容を通じて個々人の「幸せ」や「なりたい姿」を自由に追求できるプラットフォームに。さらに2025年2月には累計1,300万ダウンロード（※当社調べ／調査期間：2017年1月～2025年2月、調査対象：App store・Google Playからのダウンロード数総合計）を突破。メイクやスキンケアに関する商品レビューやユーザー間コミュニケーション、人気ランキング、新商品情報やプレゼント企画など様々な機能やコンテンツを無料で提供しております。

会社概要

社名：株式会社AppBrew

所在地：東京都文京区本郷1丁目11-6 東接本郷ビル4階

代表取締役社長：松田崇

事業内容：美容プラットフォームアプリ「LIPS」の企画・開発・運用

LIPS（iOS・Android）：https://lipsapp.onelink.me/dKgM/rbjqu2xv

LIPS（WEB）：https://lipscosme.com/

お問合せ先

株式会社AppBrew PR担当

TEL：03-3868-3329

FAX：03‐3868‐2366

Email：pr@appbrew.io

権利表記

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