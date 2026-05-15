紅しょうが・熊元プロレス「全男子の矢印が私に…」初主演ドラマの“モテ相関図”にご満悦！

株式会社ニッポン放送

タレント・大沢あかねがパーソナリティを務めるニッポン放送の番組『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』（ニッポン放送・毎週月曜～金曜午後9時50分～9時57分）5月11日(月)～5月15日(金)のゲストとして、お笑いコンビ・紅しょうがの熊元プロレスが出演。初めてのドラマ出演で感じた驚きや、バラエティ現場との違いについて語った。

大沢あかね、紅しょうが・熊元プロレス

熊元プロレスは2014年、稲田美紀とお笑いコンビ・紅しょうがを結成。2023年には女芸人No.1決定戦「THE W」で優勝し、七代目女王に輝いた。「女子～！」から始まるパワフルな挨拶で親しまれ、舞台・テレビ・ラジオと幅広く活躍。YouTubeチャンネル「紅しょうがのバンザイちゃんねる」では、タンクトップ姿で料理をする「タンクトップキッチン」の企画でも人気を博している。

この春、熊元はドラマ『大丸愛は選択する』で刑事役を演じ、初ドラマにして初主演に挑戦。一方の大沢も現在、ドラマ『多すぎる恋と殺人』で刑事・豊橋依織役を演じており、図らずも“W刑事”という共通点が発覚。番組冒頭から大盛り上がりとなった。

初主演のオファーについて、熊元は「ドッキリかと思った。演技を一度も見せたことがないのに、バラエティのスタッフさんが企画してくださって……」と、驚きとともに感謝を口にした。

撮影スタイルは極めて異例で、各話の結末が熊元にだけ知らされず、アドリブで進行する一発撮りだったという。独特な緊張感の中での失敗談を問われると、「（芝居中に）『カメラ見てます』と言われて」と告白。「これが一番カッコ悪くて恥ずかしかった」と笑いながら振り返った。

また、バラエティとドラマの現場の違いについては、熊元が「バラエティにはないアウター（ロケジャケット）がある」と切り出すと、大沢も「衣装さんが着せてくれる。あれが女優って感じがするよね」と同調。ドラマ現場ならではの手厚いケアについて、2人のトークは大いに盛り上がった。

今後挑戦したい役柄を問われると、自身のキャラクターとは真逆の「CAさんやシリアス系、ラブストーリーも」と意欲を見せた。今回のドラマでは「全男子の矢印が私に向いてる相関図」だったと言い、「気持ちいい」と喜びを爆発させる場面も。

最後に大沢が「熊元さんが次やりたい役は、CAだそうです！」と笑顔で紹介。熊元へのCA役オファーを心待ちにする言葉で番組を締めくくった。

紅しょうが・熊元プロレスがゲスト出演する『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』は、5月11日(月)～5月15日(金) 21時50分から放送。放送後にはポッドキャストでも配信される。

【大沢あかね プロフィール】

‘85年8月16日、大阪府生まれ。「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に木曜レギュラーとして出演中。

大沢あかね プロフィール

‘85年8月16日、大阪府生まれ。「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に木曜レギュラーとして出演中。

【番組概要】

番組名 大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所

放送日時 毎週月曜～金曜 21時50分～21時57分放送

※プロ野球中継延長により放送休止となる場合がございます

パーソナリティ 大沢あかね

番組メールアドレス lucky@1242.com

番組X @akanelucky7

番組ハッシュタグ #大沢あかねLUCKY7

番組HP https://www.1242.com/lucky