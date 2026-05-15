ニューヨークで行列の絶えないベーグル店「Apollo Bagels」が日本初上陸 | DEAN ＆ DELUCA カフェ 丸の内で3日間限定ポップアップ開催【5/22（金）-24（日）】

株式会社ウェルカム

株式会社ウェルカムが運営するDEAN & DELUCA（本社：東京都港区／代表取締役：横川正紀）は、

ニューヨーク発のクラフトベーグルブランド「Apollo Bagels（アポロベーグル）」が、2026年5月22日（金）から5月24日（日）までの3日間限定で、DEAN ＆ DELUCAカフェ 丸の内にて日本初のポップアップを開催することを決定しました。

特集ページ：https://x.gd/bB206(https://x.gd/bB206)

「ニューヨーク最高のベーグル店」のひとつに選出

Apollo Bagels（アポロベーグル）は2020年にニューヨーク発のクラフトベーグルブランドとして創業。2023年にダウンタウンで1号店をオープンして以降、開店前から長い列ができる人気店として注目を集めてきました。現在ではニューヨーク市内に7店舗を展開しています。ベーグルの本場・ニューヨークにおいて、Apollo Bagelsは、ベーグルという食文化そのものを押し上げ、“現象”と呼ばれるほどの反響を生み出しています。

伝統的な製法をベースにしながらも、その在り方を更新し続けるブランドとして高く評価されており、The New York Timesでは「ニューヨーク最高のベーグル店」のひとつに選出。さらに、需要の高まりに対して供給が追いつかない状況としても報じられています。ニューヨークや東京のミシュラン星付きシェフ、料理関係者からの支持も厚く、「ベストベーグル」として名前が挙がる存在です。

生地はサワードゥ種を用いて、24時間かけて発酵させたものを一つひとつ手で成形。毎朝、伝統的な製法で茹でた後にオーブンで焼き上げています。さらにベーグルを半分にカットし、オープンフェイスで提供するスタイルも特徴です。美しくトッピングされたビジュアルは、これまでのベーグルのイメージを刷新しています。

“重いパン”という印象を覆す軽やかな食感に、自由な発想のトッピングと視覚的な魅力が加わり、ニューヨークでは食通や観光客の間で話題に。ニューヨークの最新フードカルチャーを象徴する存在として注目されています。

DEAN & DELUCAは、日本において世界中の“おいしいもの”を紹介・発信してきました。なかでも、丸の内店は、日本上陸1号店として誕生した象徴的な店舗であり、日常の中で「食するよろこび」を提案し続けています。

今回、その丸の内店に、ニューヨークの“いま”を体現するApollo Bagelsが3日間限定で登場します。創業者でありベイカーでもあるジョーイ・スカラブリーノ氏も来日し、期間中は店頭で皆様をお迎えします。

本ポップアップでは、本場ニューヨークで愛される「トマト＆クリームチーズ」のほか、「スモークサーモン＆クリームチーズ」の定番メニューに加え、日本向けにアレンジした「ホワイトフィッシュサラダ」や日本限定フレーバー「あんバター」をご用意。プレーン・セサミ・エブリシングの３種のベーグルと、お好みの組み合わせでおたのしみいただけます。

さらに、ブランドの世界観を体現したオリジナルグッズも展開。Apollo Bagelsがニューヨーカーに支持される理由は、味やビジュアルだけでなく、シンプルで洗練された店舗デザインやアパレルを含めたライフスタイル全体の表現にもあります。今回のポップアップでは、その世界観を日本でも体感できるよう、Tシャツやフーディー、トートバッグなどを日本限定デザインで販売します。

食にとどまらず、ファッションやカルチャーとしても体感できる機会となっています。

Apollo Bagels 創業者 / ベイカー｜ジョーイ・スカラブリーノ氏からのメッセージ

私はマンハッタンで育ちました。10代の頃はスケートボードでソーホーの街を滑りながら、プリンス・ストリートにあった DEAN & DELUCA本店 によく立ち寄っていました。スープやサンドイッチを買いに行くこともあれば、顔なじみになったカウンターのスタッフが、お金のない日に黙って食べさせてくれることもありました。

やがて好奇心は料理へ、料理は旅へとつながっていきました。その中で出会った日本は、私の仕事に対する考え方に大きな影響を与えました。細部への意識や心配り、そして忙しい都市の中にある静けさ。

2023年、私たちはApollo Bagelsを立ち上げました。ニューヨークを象徴する食べ物であるベーグルは、東京の職人が日々のパンに注ぐのと同じ手間と敬意でつくられるに値すると感じています。

「Apolloを東京へ、そしてDEAN & DELUCAとともに届けられることは、ひとつの円が閉じるような、巡り合わせの瞬間だと感じています。」

東京でも、ニューヨークと同じ方法でベーグルを焼きます。早朝から、手で、少量ずつ、その日の分が売り切れるまで。3 日間、私も店頭に立っています。ぜひ会いに来てください。

■提供メニュー

＜ベーグルサンド＞

トマト＆クリームチーズスモークサーモン＆クリームチーズ

◇トマト＆クリームチーズ｜\864（税込）

トマト、クリームチーズ

◇ スモークサーモン＆クリームチーズ｜ \1,512（税込）

スモークサーモン、クリームチーズ、ケッパー、レッドオニオン、ディル

ホワイトフィッシュサラダあんバター

◇ ホワイトフィッシュサラダ｜ \1,296（税込）

◇ あんバター｜ \648（税抜）日本限定

＜ベーグル＞

プレーン、セサミ、エブリシング ｜ \378（税込）

※ベーグルサンドのベーグル生地は、上記3種類より選ぶことができます。単品で販売もしています。

※表示価格は消費税8%を含む税込価格です（イートインご利用の場合、10%の消費税となります）

■事前予約

店頭販売のほか、ベーグルサンドとベーグルは、事前予約を承ります。

受付期間：5月15日（金）～21日（木）12：00まで

予約サイト：https://x.gd/bB206(https://x.gd/bB206)

※売り切れ次第、受付終了とさせていただきます。

【ご予約について】

・ご予約は1家族（1組様）につき、各種2点までとさせていただきます。

・商品のお受け取りは、11：00～19：00の間、DEAN & DELUCA カフェ 丸の内にて承ります。

・ベーグルサンドはお客様がご来店いただいた後に調理させていただくため、提供までにお時間を頂戴します。

【キャンセルおよび受け取り日の変更について】

・商品の特性上、商品の変更・キャンセル・受け取り日の変更はお受けいたしかねます。

■アパレル

Apollo Bagelsの人気アパレルアイテムに、DEAN & DELUCAとのコラボレーションによる本ポップアップ限定デザインが登場。今回の特別な取り組みを象徴するダブルネームのアイテムとして展開します。店頭にて先着販売のほか、DEAN & DELUCA公式オンラインストアにて抽選販売いたします。

フーディーTシャツ

フーディー｜ \8,580（税込）

S／M／L

Tシャツ｜ \5,280（税込）

S／M／L／XL

トートバッグ

トートバッグ｜ \4,180（税込）

※TシャツのXLサイズは店舗限定販売となります。オンラインストアでの販売はございません。

※オンラインストアにて抽選販売します。店頭では先着順にてお買い求めいただけます。

アパレルアイテムをオンラインストアにて抽選販売

限定コラボ商品を、DEAN & DELUCA公式オンラインストアにて抽選販売いたします。事前エントリーのうえ、当選された方のみ販売ページへご案内いたします。なお、本抽選は購入権の当選となり、販売ページへのご案内後は先着順でのご購入となります。

【エントリー期間】2025年5月15日（金）～5月24日（日）23：59

【販売期間】2025年5月27日（水）17：00 ～ 6月1日（月）9：00 ※売り切れ次第終了

【販売方法】DEAN & DELUCA公式アプリ

※当選者様のみご案内します。

※当選者様は販売前日までにアプリのダウンロード及び会員登録をお済ませください。

【購入制限】お一人様、各商品2点まで

詳細は、以下の抽選販売エントリーフォームをご確認ください。

URL：https://www.deandeluca.co.jp/shop/form/form.aspx?questionnaire=Apollo_sale

【Apollo Bagels3日間限定ポップアップ開催概要】

□開催期間：2026年5月22日（金）～5月24日（日）

□開催場所：DEAN & DELUCA カフェ 丸の内

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1丁目 4－5 三菱UFJ信託銀行本店ビル 1F

□営業時間

5月22日（金）｜9：00 - 21：00

5月23日（土）・24日（日）｜10：00 - 19：00

※Apollo Bagelsの限定商品は、各日数量限定でのご用意となります。売り切れ次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

□特集ページ： https://x.gd/bB206

□Instagram

DEAN ＆ DELUCA｜@deandeluca_jp(https://www.instagram.com/deandeluca_jp/)

Apollo Bagels｜@apollobagels(https://www.instagram.com/apollobagels/)

ABOUT DEAN & DELUCA（ディーン&デルーカ）

DEAN & DELUCAは、世界中のおいしいものを集めた食のセレクトショップです。1977年、ジョエル・ディーンとジョルジオ・デルーカにより、アメリカ・ニューヨークのソーホーで誕生しました。以来“Living With Food”「“食すること”とは、人生を味わうこと」をフィロソフィーとして世界各国の食文化とつくり手を紹介しながら、食べることのよろこびをつないでいます。

日本では2003年に東京・丸の内に1号店をオープン。現在はマーケットストア20店舗、カフェ27店舗、オンラインストアを通じて、“みるたのしみ、つくるたのしみ、食するよろこび”をお届けし、日常の中にある食の豊かさを伝えています。

2027年のブランド創設50周年に向けて「日本のDEAN & DELUCA」として、つくり手とともに「食の文化」を支え、未来へつなぐ“文化の担い手”へと深化します。