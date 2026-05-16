“ずっと一緒にいたい”をコンセプトにした犬猫用サプリメント「わんにゃんエクラ」発売

株式会社MOFURI.“ずっと一緒にいたい”をコンセプトにした犬猫用サプリメント「わんにゃんエクラ」発売毎日の小さな積み重ねが、未来のしあわせをつくる。MOFURI.



近年、犬猫の平均寿命は伸び続ける一方で、涙やけ、口臭、食生活の乱れ、シニア期の健康管理など、日常的な悩みを抱える飼い主も増えています。

わんにゃんエクラは、そうした“毎日の小さな悩み”に寄り添うことを目的に開発された、犬猫向けウェルネスサプリメントです。

単なる栄養補給ではなく、毎日の健康習慣そのものを整えることを目指し、食事・腸活・口腔環境・生活習慣などを総合的にサポートする設計となっています。

安心の100％国内生産

わんにゃんエクラは、製造から品質管理まで国内で行う100％国内生産。毎日口にするものだからこそ、安心感と品質にこだわり、愛犬愛猫の健康習慣をサポートします。





わんにゃんエクラは、犬猫どちらにも使用できる粉末タイプのサプリメントです。

毎日のフードにかけるだけで簡単に取り入れることができ、個包装タイプのため使いやすさにも配慮しています。

■特徴

・犬猫兼用

・個包装タイプ

・毎日の食事にかけるだけ

・健康習慣をサポート

・国内製造

・ヒューマングレード品質を目指した設計

また、犬猫の健康を“特別なこと”ではなく、毎日の積み重ねとして考え、続けやすさと取り入れやすさを重視しています。

「ずっと一緒にいたい。」その想いから生まれた、犬猫の健康習慣サプリ“わんにゃんエクラ” 毎日のごはんにサッとかけるだけ。



MOFURI.では、「健やかに、穏やかに、ずっと一緒に。」をテーマに、犬猫の健康寿命に着目した商品・情報発信を行っています。

わんにゃんエクラを通じて、愛犬愛猫と過ごす毎日が、より自然で心地よいものになることを目指しています。

「家族だからこそ、できることがある。」

MOFURI.は、これからのペットウェルネス文化を提案してまいります。



今後の展開



今後MOFURI.では、わんにゃんエクラの展開に加え、

・犬猫の健康習慣コンテンツ

・涙やけや腸活に関する情報発信

・シニア犬猫向けライフスタイル提案

・SNSを活用したペットウェルネス企画

・犬猫の健康寿命をテーマにした書籍制作

など、多角的な展開を予定しています。



【会社概要】

会社名：株式会社MOFURI.

所在地：東京都新宿区

事業内容：ペットウェルネス事業、犬猫向け商品企画・販売、コンテンツ制作

ブランド名：MOFURI.

商品名：わんにゃんエクラ

URL：https://mofuri.jp

涙やけ・口臭・腸内環境・毎日の健康維持など、愛犬愛猫の“これから”を考えたトータルサポート習慣を。・ 犬猫兼用・ 個包装タイプ・ 100％国内生産・ ヒューマングレード品質を目指した設計