“ずっと一緒にいたい”をコンセプトにした犬猫用サプリメント「わんにゃんエクラ」発売
“ずっと一緒にいたい”をコンセプトにした犬猫用サプリメント「わんにゃんエクラ」発売
毎日の小さな積み重ねが、
未来のしあわせをつくる。MOFURI.
近年、犬猫の平均寿命は伸び続ける一方で、涙やけ、口臭、食生活の乱れ、シニア期の健康管理など、日常的な悩みを抱える飼い主も増えています。
わんにゃんエクラは、そうした“毎日の小さな悩み”に寄り添うことを目的に開発された、犬猫向けウェルネスサプリメントです。
単なる栄養補給ではなく、毎日の健康習慣そのものを整えることを目指し、食事・腸活・口腔環境・生活習慣などを総合的にサポートする設計となっています。
安心の100％国内生産
わんにゃんエクラは、製造から品質管理まで国内で行う100％国内生産。毎日口にするものだからこそ、安心感と品質にこだわり、愛犬愛猫の健康習慣をサポートします。
わんにゃんエクラは、犬猫どちらにも使用できる粉末タイプのサプリメントです。
毎日のフードにかけるだけで簡単に取り入れることができ、個包装タイプのため使いやすさにも配慮しています。
■特徴
・犬猫兼用
・個包装タイプ
・毎日の食事にかけるだけ
・健康習慣をサポート
・国内製造
・ヒューマングレード品質を目指した設計
また、犬猫の健康を“特別なこと”ではなく、毎日の積み重ねとして考え、続けやすさと取り入れやすさを重視しています。
「ずっと一緒にいたい。」その想いから生まれた、
犬猫の健康習慣サプリ
“わんにゃんエクラ” 毎日のごはんに
サッとかけるだけ。
MOFURI.では、「健やかに、穏やかに、ずっと一緒に。」をテーマに、犬猫の健康寿命に着目した商品・情報発信を行っています。
わんにゃんエクラを通じて、愛犬愛猫と過ごす毎日が、より自然で心地よいものになることを目指しています。
「家族だからこそ、できることがある。」
MOFURI.は、これからのペットウェルネス文化を提案してまいります。
今後の展開
今後MOFURI.では、わんにゃんエクラの展開に加え、
・犬猫の健康習慣コンテンツ
・涙やけや腸活に関する情報発信
・シニア犬猫向けライフスタイル提案
・SNSを活用したペットウェルネス企画
・犬猫の健康寿命をテーマにした書籍制作
など、多角的な展開を予定しています。
【会社概要】
会社名：株式会社MOFURI.
所在地：東京都新宿区
事業内容：ペットウェルネス事業、犬猫向け商品企画・販売、コンテンツ制作
ブランド名：MOFURI.
商品名：わんにゃんエクラ
URL：https://mofuri.jp
涙やけ・口臭・腸内環境・毎日の健康維持など、
愛犬愛猫の“これから”を考えた
トータルサポート習慣を。・ 犬猫兼用
・ 個包装タイプ
・ 100％国内生産
・ ヒューマングレード品質を目指した設計