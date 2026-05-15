【ウッディ＆バズのオリジナルクリアファイルプレゼント！】よみきかせの魔法からひとり読みの冒険へ。好奇心が花開く春のディズニーブックフェア　開催中

株式会社絵本ナビ

年間2,000万人が利用する絵本情報サイトを運営する株式会社絵本ナビ（本社東京都港区／代表取締役社長CEO 金柿秀幸、以下絵本ナビ）は、春から夏にかけて、お子さんの新たな読書体験を応援する「よみきかせの魔法からひとり読みの冒険へ。好奇心が花開く春のディズニーブックフェア」を開催いたします。

絵本ナビ上の特設ページ(https://www.ehonnavi.net/pages/disney/)で対象となるディズニー絵本・児童書の一覧を公開。絵本ナビや丸善ジュンク堂書店の5店舗で対象書籍のご購入・ご予約特典として、公開が待ち望まれる『トイ・ストーリー』最新作の、ウッディとバズの非売品A6版クリアファイルをプレゼントします（各店舗ごとに限定枚数）。

絵本ナビで対象書籍のご購入・ご予約特典として先着100名様へ、『トイ・ストーリー』の非売品A6版クリアファイルをプレゼント！

特設サイトへ :https://www.ehonnavi.net/pages/disney/プレゼントは写真内のクリアファイルのみです

2026年6月30日までの期間中、特設ページ(https://www.ehonnavi.net/pages/disney/)に記載されている書籍を購入した方・予約注文をされた方へ、『トイ・ストーリー』の非売品A6版クリアファイルをプレゼントいたします！

先着100名様限りの特典で、規定数に達し次第、終了します。

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特設サイト :https://www.ehonnavi.net/pages/disney/

(C) Disney

Based on the "Winnie the Pooh" works, by A. A. Milne and E.H. Shepard.

(C) Disney/Pixar

Slinky(R) Dog is a trademark of Just Play, LLC. (C) Just Play, LLC

(C)& TM 2026 Lucasfilm Ltd.

丸善ジュンク堂書店5店舗でフェア同時開催

MARUZEN 舞浜イクスピアリ店対象書籍のご購入・ご予約特典として、各店舗限定枚数でトイ・ストーリーの非売品A6版クリアファイルプレゼント！

丸善ジュンク堂書店の下記5店舗では「よみきかせの魔法からひとり読みの冒険へ。好奇心が花開く春のディズニーブックフェア」として、6月30日までの間に店頭で対象商品のご購入・ご予約特典として、ディズニープリンセスの非売品A6版クリアファイルをプレゼント中です！

各店舗ごと数量限定の貴重なプレゼントを手に入れてくださいね。

期間：～2026年6月30日まで

対象作品：ディズニー関連書籍

※規定数に達し次第終了します。店頭にてご確認ください。

対象店舗：

MARUZEN 津田沼店

MARUZEN 舞浜イクスピアリ店

ジュンク堂書店 南船橋店

MARUZEN ユニモちはら台店

MARUZEN 多摩センター店

株式会社絵本ナビ

会社名 ： 株式会社絵本ナビ

代表者 ： 代表取締役社長CEO 金柿秀幸（かながき ひでゆき）

所在地 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂5-2-33 IsaI AkasakA 1112

設立 ： 2001年10 月25 日

資本金 ： 1億円（資本準備金1億円）

URL ： https://corp.ehonnavi.net/

事業内容 ： メディア事業・コマース事業・コンテンツ事業・ラーニング事業