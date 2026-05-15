「AI×アミューズメント」で地域のウェルビーイングを実現！ 香川県内 2 店舗目！高松市内“初出店”！ FIT-EASY 高松太田店のオープンが決定！
当社は「アミューズメントフィットネスクラブとAIヘルスケアオートメーションの確立により、地域のウェルビーイングを実現すること」を目指しています。
※AIヘルスケアオートメーション「特許出願中」
FIT-EASY 高松太田店では、最新のマシンやサウナに加え、AIを活用した「FIT-EASYアプリ」を提供し、皆様の生活の一部として「心身ともに健やかな状態（ウェルビーイング）」をサポートいたします。
30日（土）、31日（日）2日間限定で大塚製薬株式会社 徳島支店 高松出張所の協賛による「特別なオープニングキャンペーン」を実施いたします。
ご来店いただいた皆様、および新たに健康習慣をスタートされる皆様に向け、日々のコンディショニングをサポートする製品を多数ご用意しております。
現在、オープニングキャンペーンを実施中です。ご入会された方には、入会金や事務手数料、2026年6月分（日割）、7月分の月会費が無料となり、水素水サーバーを2カ月無料でお使いいただけるほか、6月10日までにご入会されますと「永久割」として、月会費が永久に550円（税込）割引になります。
当店は香川県内では2店舗目、高松市内では“初出店”となります。
香川県道171号線沿いにオープンし、駐車場を36台完備しております。
また、同県内にある「FIT-EASY 丸亀店」までは車で約40分でアクセス可能です。
FIT-EASYでは入会後31日経過で、全国すべての店舗をご利用いただけます。
相互利用により利便性が向上するだけでなく、各店舗で異なるマシンラインナップやサービスをぜひご体験ください。
◆5月30日（土）、31日（日）2日間限定！オープニングキャンペーン実施！
「FIT-EASY高松太田店」では、5月30日（土）および31日（日）の2日間限定で大塚製薬株式会社 徳島支店 高松出張所の協賛による特別なオープニングキャンペーンを実施いたします。
ご来店いただいた皆様、および新たに健康習慣をスタートされる皆様に向け、日々のコンディショニングをサポートする製品を多数ご用意しております。
1. 【来店者特典】SOYJOYプレゼント（先着480名様）
プレオープン期間中にご来店いただいた方全員に、手軽に大豆の栄養を摂取できる低GI食品「SOYJOY」をプレゼントいたします。
対象： 来店者全員（お一人様1本限り）
内容： SOYJOY 人気5フレーバーの中からお好きな味を1本お選びいただけます。
数量： 先着 合計480名様 ※2日間合わせての人数となります
2. 【新規入会・体験特典】カロリーメイトゼリー 3種セット（先着100名様）
最先端のフィットネス体験を通じて、ご自身の体を知っていただくための特別チャレンジ企画です。
以下のステップをすべて完了された新規入会者様に、バランス栄養食「カロリーメイトゼリー」の3種セットを先着で差し上げます。
対象条件：当日店舗での新規入会、すでにWEB入会いただいている方
１. 新規入会手続きの完了
２. FIT-EASY公式アプリのダウンロード
３. AI顔認証体組成計によるデータ測定の実施
４. 測定データに基づいた「独自メニュー提案」の受取・表示
内容： カロリーメイトゼリー3種（アップル味、ヨーグルト味、グレープフルーツ味）
数量： 先着100名様 ※2日間合わせての人数となります
3. 【パーソナルトレーニング購入特典】ボディメンテ ブランドバスタオル
より本格的なトレーニングを目指す方を応援する特典です。
対象： 期間中に「パーソナルトレーニングチケット」をご購入いただいた方
内容： 大塚製薬「ボディメンテ」ブランド特製バスタオル
数量： 先着5名様 ※2日間合わせての人数となります
◆「AIヘルスケアオートメーション」が実現する、次世代の健康管理
当社は、単なる運動の場の提供にとどまらず、AIテクノロジーで個々の健康を最適化する「AIヘルスケアオートメーション」の確立を推進しています。健康に不可欠な「運動・食事・睡眠」について、会員様一人ひとりのライフスタイルに合わせた形でサポートします。
- データに基づいた自動パーソナライズ：
独自の「F.Eアプリ」が日々の運動・食事・睡眠データをAIで分析し、最適なトレーニングプランやカロリー計算などを提示します。
- 「FIT-EASYにいない時間」も輝くサポート：
アプリを通じて、店舗にいない時間でも「自分で身体を整える力」を身につけることができ、真のウェルビーイング（心身の充実）を日常化させます。
FIT-EASYアプリは下記よりダウンロードいただけます。
▼App Store：https://apps.apple.com/jp/app/fit-easy/id6745802977
▼Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja)
FIT-EASYでの運動に留まらず、日常生活のすべてを輝かせる力を提供することで、地域の皆様の心身を豊かにし、持続可能なウェルビーイングの実現に貢献してまいります。
◆FIT-EASY 高松太田店 概要＆オープニングキャンペーン
住所：香川県高松市鹿角町170番地4
開業日：2026年6月11日（木）（5月30日～6月10日はプレオープン期間）
定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）
利用料金：月会費:7,678円（税込）
店舗HP：https://lp.fiteasy.jp/lp-kagawa-takamatsuota/
※本リリースに記載のオープン日等は、変更となる場合がございます。
※早期にご入会いただくことで以下の料金が無料になります
・入会金：3,300円（税込） ・事務手数料：2,200円（税込）
・月会費：2026年6月分（日割）、7月分
※早期入会で「永久割」として月会費が永久に最大550円（税込）割引となります
※キャンペーンについての詳細はホームページでご確認ください
◆フィットイージー 会社概要
社名：フィットイージー株式会社
本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1
事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業
資本金：1,357,449,180円
従業員数：238名 2025年10月31日現在
店舗数：275店舗 2026年5月15日現在
URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）
https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）
※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。