「AI×アミューズメント」で地域のウェルビーイングを実現！ 香川県内 2 店舗目！高松市内“初出店”！ FIT-EASY 高松太田店のオープンが決定！

フィットイージー株式会社 全国でアミューズメントフィットネスクラブを運営するフィットイージー株式会社（本社：岐阜市）は、2026年6月11日（木）に「FIT-EASY 高松太田店」をグランドオープンいたします。

当社は「アミューズメントフィットネスクラブとAIヘルスケアオートメーションの確立により、地域のウェルビーイングを実現すること」を目指しています。

※AIヘルスケアオートメーション「特許出願中」

FIT-EASY 高松太田店では、最新のマシンやサウナに加え、AIを活用した「FIT-EASYアプリ」を提供し、皆様の生活の一部として「心身ともに健やかな状態（ウェルビーイング）」をサポートいたします。

30日（土）、31日（日）2日間限定で大塚製薬株式会社 徳島支店 高松出張所の協賛による「特別なオープニングキャンペーン」を実施いたします。

ご来店いただいた皆様、および新たに健康習慣をスタートされる皆様に向け、日々のコンディショニングをサポートする製品を多数ご用意しております。

現在、オープニングキャンペーンを実施中です。ご入会された方には、入会金や事務手数料、2026年6月分（日割）、7月分の月会費が無料となり、水素水サーバーを2カ月無料でお使いいただけるほか、6月10日までにご入会されますと「永久割」として、月会費が永久に550円（税込）割引になります。

当店は香川県内では2店舗目、高松市内では“初出店”となります。

香川県道171号線沿いにオープンし、駐車場を36台完備しております。

また、同県内にある「FIT-EASY 丸亀店」までは車で約40分でアクセス可能です。

FIT-EASYでは入会後31日経過で、全国すべての店舗をご利用いただけます。

相互利用により利便性が向上するだけでなく、各店舗で異なるマシンラインナップやサービスをぜひご体験ください。

◆5月30日（土）、31日（日）2日間限定！オープニングキャンペーン実施！

「FIT-EASY高松太田店」では、5月30日（土）および31日（日）の2日間限定で大塚製薬株式会社 徳島支店 高松出張所の協賛による特別なオープニングキャンペーンを実施いたします。

ご来店いただいた皆様、および新たに健康習慣をスタートされる皆様に向け、日々のコンディショニングをサポートする製品を多数ご用意しております。

1. 【来店者特典】SOYJOYプレゼント（先着480名様）

プレオープン期間中にご来店いただいた方全員に、手軽に大豆の栄養を摂取できる低GI食品「SOYJOY」をプレゼントいたします。

対象： 来店者全員（お一人様1本限り）

内容： SOYJOY 人気5フレーバーの中からお好きな味を1本お選びいただけます。

数量： 先着 合計480名様 ※2日間合わせての人数となります

2. 【新規入会・体験特典】カロリーメイトゼリー 3種セット（先着100名様）

最先端のフィットネス体験を通じて、ご自身の体を知っていただくための特別チャレンジ企画です。

以下のステップをすべて完了された新規入会者様に、バランス栄養食「カロリーメイトゼリー」の3種セットを先着で差し上げます。

対象条件：当日店舗での新規入会、すでにWEB入会いただいている方

１. 新規入会手続きの完了

２. FIT-EASY公式アプリのダウンロード

３. AI顔認証体組成計によるデータ測定の実施

４. 測定データに基づいた「独自メニュー提案」の受取・表示

内容： カロリーメイトゼリー3種（アップル味、ヨーグルト味、グレープフルーツ味）

数量： 先着100名様 ※2日間合わせての人数となります

3. 【パーソナルトレーニング購入特典】ボディメンテ ブランドバスタオル

より本格的なトレーニングを目指す方を応援する特典です。

対象： 期間中に「パーソナルトレーニングチケット」をご購入いただいた方

内容： 大塚製薬「ボディメンテ」ブランド特製バスタオル

数量： 先着5名様 ※2日間合わせての人数となります

◆「AIヘルスケアオートメーション」が実現する、次世代の健康管理

当社は、単なる運動の場の提供にとどまらず、AIテクノロジーで個々の健康を最適化する「AIヘルスケアオートメーション」の確立を推進しています。健康に不可欠な「運動・食事・睡眠」について、会員様一人ひとりのライフスタイルに合わせた形でサポートします。

- データに基づいた自動パーソナライズ：独自の「F.Eアプリ」が日々の運動・食事・睡眠データをAIで分析し、最適なトレーニングプランやカロリー計算などを提示します。- 「FIT-EASYにいない時間」も輝くサポート：アプリを通じて、店舗にいない時間でも「自分で身体を整える力」を身につけることができ、真のウェルビーイング（心身の充実）を日常化させます。

FIT-EASYアプリは下記よりダウンロードいただけます。

▼App Store：https://apps.apple.com/jp/app/fit-easy/id6745802977

▼Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja)

FIT-EASYでの運動に留まらず、日常生活のすべてを輝かせる力を提供することで、地域の皆様の心身を豊かにし、持続可能なウェルビーイングの実現に貢献してまいります。

◆FIT-EASY 高松太田店 概要＆オープニングキャンペーン

住所：香川県高松市鹿角町170番地4

開業日：2026年6月11日（木）（5月30日～6月10日はプレオープン期間）

定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）

利用料金：月会費:7,678円（税込）

店舗HP：https://lp.fiteasy.jp/lp-kagawa-takamatsuota/

※本リリースに記載のオープン日等は、変更となる場合がございます。

※早期にご入会いただくことで以下の料金が無料になります

・入会金：3,300円（税込） ・事務手数料：2,200円（税込）

・月会費：2026年6月分（日割）、7月分

※早期入会で「永久割」として月会費が永久に最大550円（税込）割引となります

※キャンペーンについての詳細はホームページでご確認ください

◆フィットイージー 会社概要

社名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資本金：1,357,449,180円

従業員数：238名 2025年10月31日現在

店舗数：275店舗 2026年5月15日現在

URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）

※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。