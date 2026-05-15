【5月31日（日）開催】UEFAチャンピオンズリーグ決勝「PSG×アーセナル」をリアルタイム観戦！河野広貴・那須大亮がカラオケまねきねこで熱狂を“生解説”

株式会社コシダカ

カラオケ店舗数国内NO.1を誇る「カラオケまねきねこ」を展開する株式会社コシダカ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：腰高博）は、株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本 均）と連携し、2026年5月31日（日）、自社開発のエンタメプラットフォーム「E-bo（イーボ）」で楽しめるコンテンツの一つである「WOWOWオンデマンド」を活用し、欧州サッカーの頂点を決める『UEFAチャンピオンズリーグ 2025-26 決勝 PSG vs アーセナル』のライブビューイングイベントを「カラオケまねきねこ 渋谷本店」にて先着50名様限定で開催いたします。

本イベントでは、元プロサッカー選手の河野広貴氏、那須大亮氏をゲストに招き、プロの視点による生解説と共に観戦できる特別イベントです。従来のパブリックビューイングにはない、カラオケルームならではの特別な観戦体験を提供します。本イベントはコシダカが推進する、カラオケボックスを「プライベートなエンタメ空間」へと変革する新たな挑戦です。

■UEFAチャンピオンズリーグ2025-26 PSG×アーセナル ライブビューイングイベント

イベント名： UEFAチャンピオンズリーグ決勝 ライブビューイング in カラオケまねきねこ渋谷本店

開催日時： 2026年5月31日（日）0:30開始予定

※0:00受付開始、1:00キックオフ予定、3:00頃 試合終了予定※延長の可能性有

会場： カラオケまねきねこ 渋谷本店（東京都 渋谷区 道玄坂2-29-5 渋谷プライム4F）

ゲスト： 河野 広貴 氏、那須 大亮 氏

司会：WOWOWアナウンサー 岡本 桃香

参加費用： 4,500円（税込）※アルコール・ソフトドリンク飲み放題付き

定員： 限定50名（先着順）

お申し込みURL： https://reservation.maneki-match.jp/home

■Dual Grit FCについて

Dual Grit FCは、株式会社Re-grit Partners（以下RGP）が新たに始動する、ビジネスとスポーツの双方で高みを目指す両立型フットボールクラブです。

本クラブは、「競技を続けるか、キャリアを優先するか」という二者択一を迫られがちなアスリートの構造的課題に対し、選手がRGPまたは提携企業で専門性を磨きながら、競技にも本気で向き合うことができる“デュアルキャリア”モデルの実装を目指しています。

2026シーズンより千葉県社会人リーグ3部で活動を開始し、2年以内の県1部昇格、5年以内の関東リーグ参入、10年以内のJFL参入を目標に掲げています。元Jリーガーの河野広貴氏がヘッドコーチに、那須大亮氏がアンバサダー兼コーチに就任し、アマチュアカテゴリーにおける新たなプロフェッショナルスタンダードの確立に挑戦してまいります。

■カラオケまねきねこについて

大きな「まねきねこ」の看板が目印の「カラオケまねきねこ」は、北は北海道から南は沖縄まで、業界トップの店舗数を展開するカラオケチェーンです。海外でも韓国、マレーシア、タイ、インドネシアの4カ国に進出し、日本と同様の「安心・安全」「リーズナブル」「フレンドリー」なお店づくりで、着実に知名度を高めています。その特徴は、お客様に喜んでいただけるよう、心配りのサービスを追求している点にあります。「飲食物持ち込みOK」「全室禁煙」など、業界の先駆けとなった独自のサービスに加え、今後はカラオケルームを使用してのライブビューイングや、シアタールーム、ゲームルームとしての使用、あるいはリモートワークでの使用など、カラオケに限らない新たなエンタメ拠点（Entertainment as Infrastructure）としての開発も進んでいます。高品質な接客と新サービスで、より多くの方々に愛される店舗へ。成長し続ける「カラオケまねきねこ」で、楽しいひと時をお過ごしください。

■株式会社コシダカホールディングスについて

株式会社コシダカホールディングスは、「エンタメをインフラに」をビジョンに「カラオケまねきねこ」のカラオケ事業を中心に展開するエンターテイメント企業です。飲食持込可・全室禁煙などの業界初の取り組みで、誰もが気軽に楽しめる“日常エンタメ”の場を提供してきました。全世界の人々に進化させた有意なサービス・商品を提供し続けることによって、豊かな余暇生活の実現と希望に溢れた平和な世界の構築に貢献してまいります。

■エンタメプラットフォーム『E-bo（イーボ）』について

～カラオケボックスを次世代のエンタメボックスに～

『E-bo（イーボ）』は、カラオケまねきねこが独自に開発・提供するオリジナルカラオケ機種です。アーティスト本人が演奏・録音した"原盤音源"を使用できる「本人音源」機能をはじめ、歌唱によるポイント獲得、ミッション挑戦など、ゲーム感覚で楽しめる機能を多数搭載しています。さらに、外部パートナー企業が提供するコンテンツを『E-bo（イーボ）』を通じて購入・体験して楽しめる機能も備えており、カラオケボックスを単なる「歌う場」から、次世代のエンタメボックスへと進化させます。

E-bo特設ページURL

https://www.karaokemanekineko.jp/service/e-bo/

■会社概要

会社名：株式会社コシダカホールディングス 東証プライム（証券コード：2157）

代表者：代表取締役社長 腰高博

東京本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目25-12 道玄坂通10F

設立：1967年3月

資本金：25億70百万円（2025年2月末現在）

店舗数：日本を含む世界5か国に813店舗（2026年1月末現在）

売上高：693億87百万円（2025年8月期連結）

■関連リンク

コシダカホールディングス公式ホームページ https://www.koshidakaholdings.co.jp/ja/index.html

株式会社コシダカ公式ホームページ https://www.koshidaka.co.jp/

カラオケまねきねこ公式ホームページ https://www.karaokemanekineko.jp/

カラオケまねきねこ公式X https://x.com/maneki_official

カラオケまねきねこ公式TikTok https://www.tiktok.com/@maneki_official

株式会社WOWOWとの取り組みについて https://corporate.wowow.co.jp/news/info/6639.html