【5月15日はJリーグの日】ファンが選ぶ歴代最強クラブの反響を発表！「ちょっと異常な強さだった」′20川崎フロンターレや′02ジュビロ磐田などに熱い声

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「DAZN（ダゾーン）」のコンテンツが視聴可能なプラン「ABEMA de DAZN」にて、現在開催中の特別大会『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』を全試合生配信しております。

本日5月15日の「Jリーグの日」に合わせ、アベマサッカー公式X（@ABEMA_soccer）では「何年のどのクラブが最強だったと思いますか？」というテーマで、Jリーグファンから意見を募るキャンペーンを実施し、現時点での反響をお知らせいたします。

本企画は、1993年の開幕から33年間、多くの人を熱狂させてきたJリーグの歴史の中で、歴代の優勝クラブの中からファンが最も「最強」だと記憶しているクラブとその年を問うものです。参加者からは当時の圧倒的な強さや熱狂の思い出など、多数の熱いコメントが寄せられました。アンケートの結果、現時点で特に反響が多かった3つのクラブを当時の記録とともに発表します。

※キャンぺーン詳細：https://x.com/ABEMA_soccer/status/2055075688957239707?s=20

■圧倒的な記録で他を寄せ付けなかった「2020年の川崎フロンターレ」

4試合を残しての史上最速優勝を果たした2020年の川崎フロンターレは、ベストイレブンに史上最多となる9名が選出されるなど、歴史に名を刻む圧倒的な強さを誇りました。大卒ルーキーながら13ゴールを挙げる大活躍を見せた三笘薫選手をはじめ、質の高いプレーでファンを魅了しました。

アンケートでは、「圧倒的に2020年の川崎。ちょっと異常な強さだった」「無双してるイメージしかない」「18チーム制と20チーム制の最多勝ち点だの最多勝利数と言った記録はほとんどこの2シーズンで川崎が打ち立てた」など、当時の異次元の強さを讃える声が多く集まりました。

■画期的なシステムで史上初の完全優勝「2002年のジュビロ磐田」

1stステージ、2ndステージの両方を制し、Jリーグ史上初の完全優勝を成し遂げた2002年のジュビロ磐田にも熱い声が寄せられました。名波浩選手を中央に配置する「N-BOX」と呼ばれる画期的なシステムが機能し、シーズン通算26勝1分3敗、72得点30失点という圧倒的な成績を残しました。高原直泰選手が得点王とMVPをダブル受賞したほか、ベストイレブンに7人が選出されるタレント軍団でした。

ファンからは「Jリーグ史上初めてにして唯一の全試合得点、アウェイ無敗」「N-BOXのジュビロ磐田は殿堂入り」「マジで非の打ち所が無かった」といった、当時の完成された強さを懐かしむ熱いコメントが多数寄せられました。

■前人未到の3連覇を果たした常勝軍団「2009年の鹿島アントラーズ」

長きにわたり安定した強さを誇り、前人未到のリーグ3連覇を達成した2009年の鹿島アントラーズへの支持も多く集まりました。ファンからは「優勝経験最多でJ2降格なし」「アントラーズだと自分が知ってる時だと2009年。あの時は1点取れば勝ちだった」「憎たらしいくらい強い」など、長年安定して頂点に立ち続けた勝負強さを称賛する声が根強く寄せられています。

また、昇格即三冠を達成した「'14ガンバ大阪」や「'06浦和レッズ」を推す声も見受けられ、ファンそれぞれの胸に刻まれた「最強」の姿が垣間見える結果となりました。

「ABEMA de DAZN」では、Jリーグのシーズン移行に伴い開催されている特別大会『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』を全試合生配信しております。シーズンもいよいよ佳境を迎え、最終節、そしてプレーオフラウンドへ向けた戦いは大詰めを迎えています。

新たな歴史が刻まれる最終節、そしてそれに続くプレーオフラウンドの熱戦を、ぜひ「ABEMA de DAZN」でお楽しみください。

■歴代優勝クラブ一覧

・1993年～2008年

'93 ヴェルディ川崎 (1st 鹿島アントラーズ / 2nd ヴェルディ川崎)

'94 ヴェルディ川崎 (1st サンフレッチェ広島 / 2nd ヴェルディ川崎)

'95 横浜マリノス (1st 横浜マリノス / 2nd ヴェルディ川崎)

'96 鹿島アントラーズ

'97 ジュビロ磐田 (1st 鹿島アントラーズ / 2nd ジュビロ磐田)

'98 鹿島アントラーズ (1st ジュビロ磐田 / 2nd 鹿島アントラーズ)

'99 ジュビロ磐田 (1st ジュビロ磐田 / 2nd 清水エスパルス)

'00 鹿島アントラーズ (1st 横浜F・マリノス / 2nd 鹿島アントラーズ)

'01 鹿島アントラーズ (1st ジュビロ磐田 / 2nd 鹿島アントラーズ)

'02 ジュビロ磐田 (1st ジュビロ磐田 / 2nd ジュビロ磐田)

'03 横浜F・マリノス (1st 横浜F・マリノス / 2nd 横浜F・マリノス)

'04 横浜F・マリノス (1st 横浜F・マリノス / 2nd 浦和レッズ)

'05 ガンバ大阪

'06 浦和レッズ

'07 鹿島アントラーズ

'08 鹿島アントラーズ

・2009年～2025年

'09 鹿島アントラーズ

'10 名古屋グランパス

'11 柏レイソル

'12 サンフレッチェ広島

'13 サンフレッチェ広島

'14 ガンバ大阪

'15 サンフレッチェ広島 (1st 浦和レッズ / 2nd サンフレッチェ広島)

'16 鹿島アントラーズ (1st 鹿島アントラーズ / 2nd 浦和レッズ)

'17 川崎フロンターレ

'18 川崎フロンターレ

'19 横浜F・マリノス

'20 川崎フロンターレ

'21 川崎フロンターレ

'22 横浜F・マリノス

'23 ヴィッセル神戸

'24 ヴィッセル神戸

'25 鹿島アントラーズ

■『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』 中継概要

放送日時：2026年2月6日（金）～

配信形態：

「ABEMA de DAZN」にて全試合生配信

「明治安田J1百年構想リーグ」の毎節2試合

「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の毎節4試合、計6試合を無料配信

シリーズページURL：https://abema.tv/video/genre/sports/soccer/063eeb39-af67-4ac0-9ca7-b9ac0e322e32

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■ABEMAについて

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

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