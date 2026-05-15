はてな開発のマンガビューワ、芳文社の採用2例目となる新マンガサイト 「まんがタイムSquare」に提供開始

株式会社はてな

株式会社はてな（代表取締役社長：栗栖義臣／本社所在地：京都市中京区）は、株式会社芳文社（代表取締役社長：孝壽尚志／本社所在地：東京都文京区、以下「芳文社」）が本日2026年5月15日に公開した新マンガサイト「まんがタイムSquare」に、当社開発のマンガビューワ「GigaViewer for Web」が採用され、提供を開始したことをお知らせします。

「まんがタイムSquare」の公開にあたって、当社はビューワの提供のほか、サイトデザイン、サービス企画、サイト開発を担当しました。また、ビューワに掲載する広告の運用にも取り組み、サービスのマネタイズを支援します。

芳文社での「GigaViewer for Web」の採用は、「コミックトレイル（https://comic-trail.com）」に続き2例目になります。

▽ Webマンガサイト「まんがタイムSquare」について

https://mangatime-square.com

芳文社が本日公開した「まんがタイムSquare」は、人気雑誌「まんがタイム」「まんがホーム」「まんがタイムオリジナル」の注目作品を無料で楽しむことができる新しいWebマンガサイトです。読者と作品が交差する広場（スクエア）として、心温まる日常からドラマチックなストーリー作品まで、幅広いジャンルの作品を掲載予定です。

▽ はてな開発のマンガビューワ「GigaViewer」について



https://hatena.co.jp/solutions/gigaviewer

マンガビューワ「GigaViewer」は、ユーザーが快適にマンガ作品を楽しむための各種機能に加え、マンガサービス提供者の運用コストを削減する入稿や作品管理、販売システムなどの機能を備えています。

はてなではサービスの開発から継続的な成長のため、ビューワの提供だけではなく、サービス企画・開発・デザイン・広告運用などの技術やノウハウの提供など、トータル支援に取り組んでいます。このトータル支援の一環として、マンガサービスやマンガ作品に特化したデジタル広告運用のワンストップソリューション「Comic Growth powered by GigaViewer」を2025年11月より本格的に推進・拡充しています。本ソリューションでは、マンガサイトの認知・インストール獲得、作品の読者獲得、サービスグロースを目的に、デジタル広告の戦略立案、実施、効果検証までを一気通貫で支援します。

このたびの「まんがタイムSquare」を含め、Webマンガサービス専用の「GigaViewer for Web」、マンガアプリ専用の「GigaViewer for Apps」を採用しているマンガサービスは18社・28サービスになります。

当社では引き続き、ビューワやソリューションを通じた出版社向けサービスを強化し、サービス開発とそこで培ったノウハウでサービスの成長に貢献してまいります。

参考：

＜GigaViewer for Web＞が採用されたWebマンガサービス



「少年ジャンプ＋」「となりのヤングジャンプ」（株式会社集英社）

「コミックDAYS」「&Sofa」「モーニング・ツー」「月マガ基地」「ビブリオシリウス」（株式会社講談社）

「くらげバンチ」「コミックバンチKai」（株式会社新潮社）

「コミプレ」（株式会社ヒーローズ）

「コミックボーダー」（株式会社リイド社）

「コミックガルド」（株式会社オーバーラップ・プラス）

「ゼノン編集部」（株式会社コアミックス）

「マグコミ」（株式会社マッグガーデン）

「webアクション」（株式会社双葉社）

「コミックトレイル」「まんがタイムSquare」（株式会社芳文社）

「FEEL web」（株式会社祥伝社）

「サンデーうぇぶり」（株式会社小学館）

「COMIC OGYAAA!!」（株式会社ホーム社）

「コミック アース・スター」（株式会社アース・スター エンターテイメント）

「OUR FEEL」（株式会社シュークリーム）

「Seasons」（株式会社文藝春秋）

「一迅プラス」（株式会社一迅社）

「COMIC Y-OURS」（株式会社少年画報社）

＜GigaViewer for Apps＞が採用されたマンガアプリ



「少年ジャンプ＋」（株式会社集英社）

「コミックガルド＋」（株式会社オーバーラップ・プラス）

「くじらバンチ」（株式会社新潮社）

■ 株式会社はてな 概要

https://hatena.co.jp

本社：京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町630 読売京都ビル7F

東京オフィス：東京都港区南青山6-5-55 青山サンライトビル3F

代表取締役社長：栗栖義臣

設立：2001年7月

事業内容：

登録ユーザー数：1,312万人（※2026年1月実績）のコンテンツプラットフォームサービスを運営。代表的なサービスは国内最大級のソーシャルブックマークサービス『はてなブックマーク』やブログサービス『はてなブログ』など。

コンテンツプラットフォームサービスで培われた技術力やユーザーパワーを活かした様々なソリューション＆サービスも提供中。オブザーバビリティプラットフォーム『Mackerel』、AIを活用したインタビュー分析SaaS『toitta』、Webサイト制作のための『はてなCMS』ほか。また、おもにコンテンツプラットフォームなどのWebサービスおよびアプリの共同開発事例も多数。