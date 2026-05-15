ホテルテラスザガーデン水戸にて「プリンセス・アフタヌーンティー」開催“物語の世界”をイメージした華やかなスイーツとセイボリーが期間限定で登場

株式会社長寿荘

『ホテルテラスザガーデン水戸』(住所:茨城県水戸市／総支配人:上西卓哉／客室数:164)は現在、期間限定で『プリンセスアフタヌーンティー』を開催中です。

“プリンセス”をテーマに、繊細で華やかなスイーツと彩り豊かなセイボリーをご用意。



運ばれてきた瞬間、思わず心がときめく。

華やかなティースタンドとともに、優雅なアフタヌーンティーをお楽しみください。

メニュー内容

◆ Sweets

スイーツには、ふんわり軽やかなクリームをまとった「プリンセスカップケーキ」をはじめ、爽やかな「グレープフルーツのタルト」、見た目も華やかな「マスカットのミルフィーユ」などをご用意。

また、別添えの温かなオレンジソースをかけて仕上げる「ミニシフォンケーキ ～オレンジソースがけ～」は、香りまで楽しめる特別な一品。

目の前で仕上がる華やかな一皿とともに、心満たされる午後のひとときをお過ごしください。

◆Savory

ローズをイメージした「ボロネーゼキッシュ」、色鮮やかな「ブーケ風クレープ」、冷製コーンスープなどをご用意し、甘味だけでなく食事としての満足感もお楽しみいただけます。

〈Scone〉90分食べ放題で提供

チョコレートやレーズン入りのスコーンは、食べ放題で楽しめます。

紅茶との相性も良く、アフタヌーンティーらしい余韻を演出します。

〈Drink〉

森いちごのルイボスティー、ローズヒップピーチ、セイロン・オレンジペコ、ウヴァ、コーヒーなど

(90分ティーフリー)

開催概要

【期間限定】現在開催中～7月17日(金)

■ご提供時間

[火～金曜日]12:00～17:00(L.O 16:30)

[土日祝日] 14:30～17:00(L.O 16:30)

■価格

お一人様 \4,400(消費税・サービス料込)

《予約制》

★3種のスコーン食べ放題(90分)

★ティーフリー(90分)

★ノンアルコールスパークリングワイン(グラス)

■会場

ホテルテラスザガーデン水戸「トラットリア・イル バンカーレ」

（JR水戸駅南口直結）

☎ ご予約・お問い合わせ

TEL：029-300-2505(レストラン直通)

詳細・WEB予約 :https://www.hotel-terrace.com/restaurant/plan.html?#426596

ホテルテラスザガーデン水戸

ホテルテラスザガーデン水戸は水戸駅から徒歩１分の好立地にあり、近隣施設へのアクセスの良さはもちろん、出張や旅行でのご利用の際は、ストレスフリーに活動できます。ハッピーサプライズに満ちた極上の時間をお約束する結婚式場、大小様々な宴会場も備えたデザインと機能性を極めた都市の隠れ家をイメージするホテルです。

住所：茨城県水戸市宮町1-7-20(水戸駅南口直結)

TEL：029-300-2500

HP：https://www.hotel-terrace.com

株式会社長寿荘 (CHOJUSO GROUP）

株式会社長寿荘 (本社：茨城県ひたちなか市／代表取締役：海野泰司) は、創業70年以上を誇る経験と実績を元に、茨城県内に5つのホテルを展開するグループ企業です。「SMILE EXEPERIENCE -関わるすべての人を笑顔に-」というグループミッションを掲げ、地域のお客様、県外・海外からのお客様、グループスタッフと、すべての関わる人を笑顔にするために何が出来るかを考え、新しい感動体験を提供していきます。

■CHOJUSO GROUP ファクトシート

https://bit.ly/3FAgE0N



＜株式会社長寿荘グループホテル一覧＞

ホテルクリスタルパレス (副総支配人：神田雅史 客室数：100)

住所：茨城県ひたちなか市大平1-22-1 TEL：029-273-7711

公式HP：https://www.hotel-crystal.co.jp/

ホテルテラスザスクエア日立 (副総支配人：城戸康 客室数：121)

住所：茨城県日立市幸町1-20-3 TEL 0294-22-5531

公式HP：https://www.square-hitachi.jp/

テラスイン勝田 (支配人：水越政和 客室数：101)

住所：茨城県ひたちなか市勝田中央1-3(JR常磐線勝田駅東口ロータリー横)

TEL 029-219-7211 HP：https://www.terrace-inn.com/

ホテルクリスタルプラザ (支配人：井川勉 客室数：59)

住所：茨城県ひたちなか市勝田中央3-4 1 TEL 029-275-1111

公式HP：https://www.crystal-plaza.co.jp/