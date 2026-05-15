バルテスグループのRSR、Meta認定のReact関連コース修了者が増加

バルテス・ホールディングス株式会社

バルテス・ホールディングス株式会社のグループ会社で、Webアプリケーション開発、AI駆動開発、ソフトウェアテストを手がける株式会社アール・エス・アール（本社：広島県広島市、代表取締役社長：西村祐一、以下、RSR）は、 Meta Platforms, Inc. （以下、Meta）認定のReact関連オンラインコース修了者が増え、2026年5月15日時点でReact基礎コース修了者が13名、React応用コース修了者が11名の体制（*1）となることをお知らせいたします。

RSRでは、Webアプリケーション開発におけるフロントエンド領域の技術力向上と人材育成を目的に、React関連コースの受講・修了を推進しています。今回の修了者増加により、React / Next.js / TypeScript等を活用したモダンフロントエンド開発体制を強化し、コンポーネント設計や保守性・拡張性を考慮した実装、リリース後の機能追加・改善を見据えた Webアプリケーション開発を支援してまいります。

■React関連コース修了者数について

2026年5月15日時点におけるReact関連コース修了者数（*2）は以下の通りです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30691/table/412_1_ad5822eab61803b52735dc8796da936a.jpg?v=202605150251 ]

■モダンフロントエンド開発体制の強化について

近年、Webアプリケーション開発では、ユーザー体験の向上やサービス改善のスピードが求められる一方で、継続的な仕様変更や保守運用に対応できる開発体制の重要性が高まっています。

RSRは、React / Next.js / TypeScript等を活用したモダンフロントエンド開発に対応しており、画面設計、実装、レビュー、テストまでを見据えた開発支援を行っています。

■Reactについて

Reactとは、Webアプリケーションの画面を効率的に構築するためのJavaScriptライブラリです。画面を部品単位で開発できるため、機能追加や仕様変更に対応しやすく、保守性や再利用性を高めやすい点が特長です。近年では、生成AIやAIエージェントを活用した開発において、画面や機能を小さな単位で設計・実装・改善しやすいReactの特長が、AI活用を前提としたWebアプリケーション開発と親和性が高いと考えられています。

■今後について

今後もRSRは、React関連技術をはじめとするモダンフロントエンド領域の人材育成を進め、お客様の事業成長を支える開発体制の強化に取り組んでまいります。

なお、バルテスグループでは2026年7月1日付でグループ組織再編を予定しており、RSRは「バルテス・ソリューションズ&AI株式会社」としてグループ内の開発機能の中核を担う予定です。今後もバルテスグループの一員として、開発と品質向上支援の両面から、より付加価値の高いサービス提供を目指してまいります。

*1：各人数はコース別の修了者数です。

*2：本リリースにおけるReact関連コースは、Metaが認定し、Courseraが提供するオンラインコースを指します。

■株式会社アール・エス・アールについて

株式会社アール・エス・アールは、広島県広島市に本社を置く、バルテスグループのシステム開発会社です。Webアプリケーション開発、AI駆動開発、ソフトウェアテスト、システム運用サポート等を通じて、お客様の事業課題の解決を支援しています。

企業名：株式会社アール・エス・アール

代表者：代表取締役社長 西村祐一

本社所在地：広島県広島市中区大手町2-7-7 小松ビル9F

設立：2001年5月

ウェブサイト：https://www.rsr.co.jp/

■バルテスグループについて

バルテスグループは、ソフトウェアテストをメインとした品質向上支援サービスを提供している本業界のリーディングカンパニーです。上流工程における品質コンサルティング、体系的なテストエンジニアの教育プログラムに加え、生成AIテストツール開発・活用を通じた品質向上にも積極的に取り組んでおります。バルテス株式会社は、ソフトウェアテストに関する国際的な資格認定機関である「ISTQB」の最高位ランクである「Global Partner」に日本で初めて認定された企業です。

【バルテス・ホールディングス株式会社】

企業名：バルテス・ホールディングス株式会社

証券コード：4442（東京証券取引所グロース市場）

代表者：代表取締役会長 兼 社長 田中真史

本社所在地：（大阪本社）大阪市西区阿波座1-3-15 関電不動産西本町ビル8F

（東京本社）東京都千代田区麹町1-6-4 住友不動産半蔵門駅前ビル11F

設立：2004年4月19日（2023年10月より持株会社体制に移行）

資本金：9,000万円

従業員数：978名（2026年3月末 グループ8社計）

ウェブサイト：https://www.valtes-hd.co.jp/