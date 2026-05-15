カワサキプラザ『Ready For Summer キャンペーン』実施中

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）が展開するカワサキプラザネットワークでは、キャンペーン期間中に対象モデルの新車をご購入いただいたお客様に、最大5万円（税込）の用品クーポンをプレゼントする「Ready For Summer キャンペーン」を実施中です。

URL：https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/mc/2026_readyforsummer/

新生活応援キャンペーン

■キャンペーン概要

対象期間中、カワサキプラザで対象モデルの新車をご成約いただいた方に最大5万円の用品クーポンをプレゼントいたします。

■対象期間

2026年5月15日（金）～2026年7月31日（金）

■クーポン金額・対象モデル

50,000円（税込）：KLX230 SHERPA / KLX230 SHERPA S

30,000円（税込）：W230 / MEGURO S1 / KLX230SM

20,000円（税込）：Ninja ZX-25R SE / Ninja ZX-4R SE / Ninja ZX-4RR

※2026年以前モデルの新車対象

詳しい製品情報はカワサキモータースジャパンホームページ(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/)をご覧いただくか、全国のカワサキプラザまでお問い合わせください。

■利用可能店舗

カワサキ プラザ(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator?all-displacement=true)

■キャンペーンサイト

Ready for Summer(https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/mc/2026_readyforsummer/)キャンペーン(https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/mc/2026_readyforsummer/)

■その他

※本サポートの適用にはキャンペーン期間中に対象モデルをご成約のうえ車両登録まで完了いただく必要がございます。

※クーポンの使用期限は7月31日(金)です。

※掲載写真の車体カラー・仕様は、撮影条件などから一部異なる場合があります。

■カワサキ プラザについて

全国96店舖のカワサキプラザは、カワサキ正規取扱店の中でも国内で取扱うすべてのカワサキモーターサイクルの販売とともに、五感で楽しめる店舗づくり、「おもてなし」と「ことつくり」活動を通して、お客様の期待を超えるサービスを提供します。



また、全店認証工場の保有はもちろん全店指定工場の取得を目指し、生涯にわたる安全・安心なモーターサイクルライフをご提供いたします。

▽お近くのカワサキ プラザ検索はこちら(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator)

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント

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