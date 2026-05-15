待望のラインナップ！『ソニック』『FNAF』『ハズビン・ホテル』の「Funko」フィギュアが、INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店とオンラインストアにて5月15日（金）より発売開始！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋）は 、世界的人気を誇る「Funko」フィギュアより、『ソニック』『Five Nights at Freddy's（FNAF）』『ハズビン・ホテル』の商品を、2026年5月15日より順次発売開始することを発表いたします。

今回のラインナップでは、世界的なアイコンである『ソニック』、ホラーゲームの金字塔『FNAF』、そして熱狂的なファンを持つアニメ『ハズビン・ホテル』から、コレクター垂涎の限定エディションやダイヤモンドグリッター仕様など、多彩なアイテムが登場します。

■販売について

販売開始：2026年5月15日(金)11：00～

※一部店頭のみの取り扱い商品がございます。



＜販売ページ＞

INFOLENS GEEK SHOP：https://bit.ly/4dwq1Tv

＜店頭販売＞

・INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店

店舗所在地：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

■商品情報

大きな頭とつぶらな瞳が特徴のソフトビニール製フィギュア「Pop!（ポップ！）」は、世界で最も有名なフィギュアブランドの一つとして君臨。コレクションにおすすめです！

【ソニック・ザ・ヘッジホッグ】※全て店頭のみ

■Pop! Games SONIC ソニック シルバー ダイヤモンドグリッター Ver.

販売価格：2,980円（税込）

サイズ：高さ 約11.4cm

■Pop! Games SONIC スーパーソニック＆スーパーシャドウ 2体セット（フロッキー）

販売価格：4,840円（税込）

サイズ：高さ 約11.9～13cm

※ キャラクターによって異なります。

■Pop! Games SONIC シャドウ

販売価格：2,480円（税込）

サイズ：高さ 約9.5cm

【ハズビン・ホテル】

■Pop! Animation Hazbin Hotel アラスター(ダイヤモンドグリッターVer.)

販売価格：2,980円（税込）

サイズ：高さ 約13cm

■Pop! Animation Hazbin Hotel アラスター（チェイスチャンス）

販売価格：2,480円（税込）

サイズ：高さ 約9.5cm

※こちらの商品には、「チェイス（レア）版」が入っている場合がございます。デザインはお選びいただけませんので、あらかじめご了承のうえご購入ください。 またデザインによってサイズが異なります。

■Pop! Animation Hazbin Hotel エンジェル・ダスト

販売価格：2,480円（税込）

サイズ：高さ 約11.4cm

■Pop! Animation Hazbin Hotel チャーリー（チェイスチャンス）

販売価格：2,480円（税込）

サイズ：高さ 約10.4～11.7cm

※こちらの商品には、「チェイス（レア）版」が入っている場合がございます。デザインはお選びいただけませんので、あらかじめご了承のうえご購入ください。 またデザインによってサイズが異なります。

■Pop! Animation Hazbin Hotel ヴァギー（チェイスチャンス）

販売価格：2,480円（税込）

サイズ：高さ 約9.5cm

※こちらの商品には、「チェイス（レア）版」が入っている場合がございます。デザインはお選びいただけませんので、あらかじめご了承のうえご購入ください。 またデザインによってサイズが異なります。

■Pop! Animation Hazbin Hotel サー・ペンシャス（チェイスチャンス）

販売価格：2,480円（税込）

サイズ：高さ 約13～14cm

※こちらの商品には、「チェイス（レア）版」が入っている場合がございます。デザインはお選びいただけませんので、あらかじめご了承のうえご購入ください。 またデザインによってサイズが異なります。

【Five Nights at Freddy's (FNAF)】

■Pop! SupremeLE Five Nights at Freddy's S9 フレッドベア

販売価格：4,200円（税込）

サイズ：高さ 約11.2cm

■Pop! Games Five Nights at Freddy's 10th チカ カップケーキ付き

販売価格：2,980円（税込）

サイズ：高さ 約9.5cm

■Pop! Games Five Nights at Freddy's 10th フォクシー

販売価格：2,980円（税込）

サイズ：高さ 約10cm

■【店頭のみ】Pop! Games Five Nights at Freddy's 10th ボニー ギター付き

販売価格：2,980円（税込）

サイズ：高さ 約13.6cm

■Pop! Games Five Nights at Freddy's ウィザード ゴールデン・フレディ

販売価格：2,480円（税込）

サイズ：高さ 約9.9cm

■Pop! Games Five Nights at Freddy's ナイトメア・フレディ

販売価格：2,980円（税込）

サイズ：高さ 約11.4cm

■Pop! Games Five Nights at Freddy's フォクシー・ザ・パイレーツ

販売価格：2,480円（税込）

サイズ：高さ 約10.8cm

■【店頭のみ】Pop! Books Five Nights at Freddy's ツイステッド・ボニー

販売価格：2,480円（税込）

サイズ：高さ 約10cm

■Pop! Games Five Nights at Freddy's ルインド・エクリプス

販売価格：2,980円（税込）

サイズ：高さ 約9.5cm

■Bitty Pop! Deluxe Five Nights at Freddy's ブラックライト・フレディ

販売価格：1,100円（税込）

サイズ：フィギュア 高さ 約2.3cm

ケース 高さ6.1×幅6.3×奥行3.1cm

■【店頭のみ】Bitty Pop! Arcade Five Nights at Freddy's フレディ・ファズベアー

販売価格：1,890円（税込）

サイズ：フィギュア 高さ 約2.3cm

ケース：高さ 約8.8cm

【INFOLENS GEEK SHOPについて】

インフォレンズ株式会社が運営するINFOLENS GEEK SHOP（インフォレンズ・ギークショップ）は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を取り揃えたショップです。手軽にお買い物ができるオンラインショップに加え、池袋パルコ店では、ジャンルを問わないバラエティ豊かな公式グッズを実際に手に取り購入できる、国内最大級のゲーム・映像コンテンツグッズ専門店です。

【店舗情報】

＜INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップURL＞

https://geekshop.infolens.com/

＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞

所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL ：03-5985-4011

https://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro

【公式X】

INFOLENS GEEK SHOP

https://x.com/INFOLENSGEEK

INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店

https://x.com/igs_ikebukuro

【インフォレンズ株式会社とは】

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズの正規販売代理店です。輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ： 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ： https://www.infolens.com/