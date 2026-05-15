オープンワールドMMORPG「逆水寒（Justice）」ハーフアニバーサリーを祝して大型アップデートを実装！

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

NetEase GamesおよびZhuRong Studioが手掛ける、オープンワールドMMORPGの超大作『逆水寒（Justice）』（以下、逆水寒）は、5月8日（金）より、ローンチから実に半年を祝し、大型アップデートを実施いたしました。

本アップデートでは、待望の女性版「鉄衣」の実装をはじめ、新ストーリーやPvE／PvPコンテンツの拡張、武学システムのアップグレードなど、多数の新コンテンツを追加。さらに、ハーフアニバーサリーを記念したログイン報酬や各種キャンペーンも実施中です。

■女性版「鉄衣」がついに実装！

今回のアップデートにて女性版「鉄衣」がついに正式登場いたします。“鋼鉄の薔薇”とも称される「女性版鉄衣」は、高い防御性能と豪快な近接戦闘を兼ね備えた流派です。力強く重厚感のあるアクションに加え、しなやかさと美しさを感じさせる戦闘スタイルも特徴となっており、これまでとは異なる新たな武侠体験をお楽しみいただけます。

■PvE・PvP・新ストーリー・武学システムなど多数の新要素を一挙に追加！

本アップデートでは、新流派「女鉄衣」の実装に加え、PvE／PvP／カジュアルコンテンツの大型アップデート、新ストーリー実装、武学アップグレードなど、多数の新要素を追加いたします。

PvE／PvP／カジュアルコンテンツでは、「栄誉の頂」をテーマとした大型アップデートを実施。「孤峰秘境」「鏡天閣」の英雄難易度追加に加え、PvP対戦およびPVXカジュアルコンテンツを対象とした栄誉チャレンジも新たに登場いたします。

また、迷城コンテンツでは、英雄難易度を開放。さらなる高難度PvEコンテンツへ挑戦できるようになります。

ストーリー面では、新境ストーリー「漂泊の果てに」を実装。古楽器「尺八」に秘められた物語を軸に、新たな武侠世界の物語が描かれます。

■期間限定サインインイベント「霜の花うもる初晴」開催

アップデートに伴い、期間限定サインインイベント「霜の花うもる初晴」を開催いたします。イベント期間中、ゲームへログインすることで、「江湖くじの抽選券」や「紋玉（専）」をはじめとしたさまざまなゲーム内アイテムを獲得可能です。本イベントは5月8日からと5月15日から、5月22日からと3期間に分かれて開催予定となっており、それぞれの期間中にログインすることで報酬を受け取ることができます。

初心者プレイヤーはもちろん、既存プレイヤーの皆さまにも、より快適に『逆水寒』の世界を楽しんでいただける内容となっておりますので是非この際にログインしてみてください。

■逆水寒（Justice）とは

『逆水寒（Justice）』は、北宋時代を舞台にした完全オープンワールドMMORPGです。剣術や戦闘に加え、農業・釣り・建築など100種類以上のライフコンテンツを備え、プレイヤーの選択で“100の生き方”を楽しめます。課金要素は衣装や装飾など見た目に限定され、公平なプレイ環境を実現。さらにAIが感情・記憶を持つNPCとの交流を可能にし、まるで生きた人間のようなドラマ体験を提供します。文化的ディテールと最新技術を融合した、次世代型MMORPGです。

現在、『逆水寒（Justice）』は、PC（Windows／Steam）およびモバイル（iOS／Android）向けに無料配信中。

詳細は公式サイトおよび各ストアページをご確認ください。

公式サイト（PC）：https://www.swordofjustice.com/jp/index.html

公式サイト（モバイル）：https://www.swordofjustice.com/jp/m/index.html

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/swordofjusticejp/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/SoJ_JP

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■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。

詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/ をご覧ください。

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