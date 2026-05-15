東急線１４駅に「充レン」の増設が完了、設置数６９駅に

JUREN株式会社

JUREN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：李 展飛）は、モバイルバッテリーレンタルサービス「充レン」を、東急電鉄株式会社（本社：東京都渋谷区、取締役社長：福田 誠一）が運営する東急線の駅構内に増設いたしましたので、お知らせいたします。

充レン × 東急電鉄

今回、「充レン」は東横線、目黒線、田園都市線など、計14駅に新たに設置されました。これにより、東急線における「充レン」の設置駅は55駅から69駅（レンタルスタンド設置台数136台）へと拡大し、東急線をご利用のお客さまにとって、外出先でより気軽にスマートフォンを充電できる環境がさらに充実しました。

東急電鉄 池上駅 改札外 2F

近年、交通系ICカードやQR乗車券の活用、各種決済サービスのモバイル対応化に加え、地図アプリ、SNS、チケット表示など、日常のさまざまなシーンでスマートフォンを利用する機会が増えています。それに伴い、モバイル端末のバッテリー確保は、安心・快適な外出に欠かせない要素となっています。

「外出先でも、必要な時に必要な場所で充電したい」というニーズに応えるモバイルバッテリーレンタルサービス「充レン」は、今後も交通機関や商業施設などへの設置拡大を通じて、お客さまの外出時における充電環境の向上に貢献してまいります。

ますます便利になった「充レン」を、ぜひご利用ください。

＜東急線 充レン設置駅一覧：全69駅＞ ★が今回増設された駅

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128345/table/25_1_85c083376ab778f2e7055ed35a4d10c3.jpg?v=202605150151 ]

※カッコ内は他路線との重複駅

充レンについて

鉄道や商業施設などの公共エリアを中心として各地にモバイルバッテリーのレンタルスタンドを設置しています。各種電子決済によりモバイルバッテリー１台を330円（税込）で、レンタル当日から翌日24時まで利用可能で、返却時は「充レン」のレンタルスタンドであれば全国どこでも返却可能。３種類のケーブルが付属しており、レンタル後すぐにご利用いただけます。新規設置、ご利用方法等に関するお問い合わせは公式Webサイト（https://ju-ren.jp/ ）をご覧ください。

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