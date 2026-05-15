株式会社GOAT食品ECで絶対に見落としてはいけない10の「見えない原価」梱包費・CS・返品コストが粗利を静かに壊す実態を公開

株式会社GOATは、「食品ECで絶対に見落としてはいけない10の「見えない原価」梱包費・CS・返品コストが粗利を静かに壊す実態」を無料公開しました。

■ 「売上はある、でも残らない」の正体はここにある

月商100万円・粗利率40%のはずなのに、月末に残っているお金が計算と合わない--この状態の食品EC事業者が増えています。原因のほとんどは「見えていないコスト」です。

梱包費200円×月500件＝月10万円・年120万円。CS対応10分×月100件＝月17時間のタダ働き。食品の返品は再販できないため1件あたり実質2,000～5,000円の損失。

楽天手数料は売上の10～15%--これらを原価計算に入れていないと、「売れているのに利益が残らない」状態が構造的に固定されます。

■ 資料に収録されている主な内容

📊 盲点１.～３.（梱包・配送・CS）

月500件出荷で年120万円消える梱包費計算・クール便1件700～1,200円の配送実態・CS対応月17時間の時給換算コスト

📊 盲点４.～５.（返品・モール手数料）

返品商品の再販不可リスクと1件あたり実質2,000～5,000円の損失計算・楽天手数料10～15%を含む「真のコスト」積み上げ

📊 盲点６.～７.（広告・原価設計）

CPA管理なし広告費が粗利を食い尽くす構造・こだわり食材で粗利率が20～30%を割り込むケースと対処法

📊 盲点８.～１０.（訴求設計・リピート・価格ストーリー）

自家用/ギフト混在設計の損失・リピート設計なし商品のLTV計算・ストーリーと価格のミスマッチが信頼を損なうメカニズム

代表コメント

「GOATが食品EC事業者の収益改善を支援するとき、最初に行うのが「真のコスト棚卸し」です。梱包費・CS・返品・手数料・広告費をすべて積み上げると、体感より10～15%多くコストがかかっているケースがほとんどです。「見えない原価」を見える化した瞬間に、何を削るべきか・何を上げるべきかが明確になります。まずこの10項目で自社のコストを計算し直してください。その結果が次の手を決めます。」



- 株式会社GOAT 代表取締役 吉永俊

■ この資料が特に刺さる食品EC経営者

月商はあるのに手元に残るお金が計算と合わず、原因が特定できていない

原価計算に「梱包費・CS対応コスト・返品費用」を入れたことがない

楽天の手数料率を正確に把握せず「なんとなく10%くらい」で計算している

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「食品ECで絶対に見落としてはいけない10の「見えない原価」梱包費・CS・返品コストが粗利を静かに壊す実態を公開」は、株式会社GOATの公式サイトにて無料配布中です。

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