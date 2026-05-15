愛され続ける南仏ラベンダーコレクション「LES LAVANDES DE NESTOR」が装い新たにリニューアル

株式会社 イー・エフ・インターナショナル

世界各地のフレグランス＆ライフスタイルブランドを輸入・販売している株式会社イー・エフ・インターナショナル（東京都渋谷区 代表取締役 宮川和眞）は、南仏プロヴァンス発フレグランスブランド・ロタンティックより、長年愛され続けているラベンダーコレクション「LES LAVANDES DE NESTOR（レ・ラバンド・ドゥ・ネスター）」が、装い新たにリニューアル。同社が運営する公式オンラインストア「エフィと香りの暮らし」(https://effie.store/)および全国のライフスタイルショップ、セレクトショップにて2026年5月16日（土）より発売いたします。

まるで絵葉書のように広がる、フランス・プロヴァンスのラベンダー畑。収穫の季節、蒸留器から一滴ずつ抽出されるラベンダー精油には、自然の恵みと職人の情熱が宿っています。

「LES LAVANDES DE NESTOR」は、ロタンティック創業者ネスター氏に受け継がれるラベンダーへのこだわりから生まれた、ブランドを代表するロングセラーコレクション。穏やかなラベンダーにローズマリーやバニラを重ね、目を閉じれば南仏の風景が広がるような、奥行きのある香りに仕上げました。今回のリニューアルでは、よりリアルにラベンダー風景を感じられるようにパッケージと香りを刷新。

アイテムのラインナップは、サボンドマルセイユ（マルセイユソープ）、サボンリキッド（マルセイユリキッドソープ）、オードトワレ、バスソルト、ビーツ由来のアルコールを使用したバトン ア パルファン（ディフューザー）、ピローミスト、キャンドル、ギフトボックスの8種類。

製品はすべてフランスで製造され、100％リサイクル可能なガラスボトルやサトウキビ、リネン由来のパッケージ素材、アップサイクル原料の採用など、環境への負担を抑える取り組みを徹底。

「1％ for the Planet」 を通じて売上の1％を環境保護団体に寄付し、未来に向けた持続可能な活動を継続しています。

LES LAVANDES DE NESTORの香り

詳細を見る :https://effie.store/collections/lothantique-nestor

目を閉じれば、穏やかな風に揺れるラベンダー畑。

南仏の風景へと誘う、優しく包み込むような爽やかな香り。

PRODUCT LINE UP（アイテム一覧）

サボン ド マルセイユ（マルセイユソープ）

シアバター＆オリーブオイル（保湿成分）を豊富に含んだマルセイユソープ。クリーミーな泡立ちで、しっとり洗い上げます。ローズマリー葉エキスが爽やかな使用感をもたらします。

重量：100g

金額：1,100円（税込）

サボンリキッド（ハンド＆ボディソープ）

植物オイルから作られたマルセイユリキッドソープ。ハンド、ボディにお使いいただけます。毎日の手洗いやボディケア時間を、ラベンダーの香りで心地よく彩ります。

容量：500ml

金額：3,960円（税込）

オードトワレ

摘みたてのラベンダーを思わせる、軽やかで清潔感のある香り。やさしく肌に馴染み、穏やかな余韻を残します。

容量：100ml

金額：5,720円（税込）

バスソルト

地中海の海水を使って作られたミネラル豊富なバスソルト。ラベンダーの香りに包まれながら、ゆったりとしたリラックスタイムを楽しめます。

容量：600g

金額：3,960円（税込）

バトン ア パルファン（ディフューザー）

フランス・グラースで調香された、ラベンダーの香りのディフューザー。スティックを通して穏やかな香りが空間に広がります。

容量：100ml

金額：5,940円（税込）

芳香期間：約2カ月

ピローミスト

枕やベッド周りひと吹きすると、南仏ラベンダーの心地よい香りに包まるピローミスト。お休み前のリラックスタイムに。

容量：100ml

金額：2,970円（税込）

キャンドル

香りを最大限引き出すために、特別に調合したワックスとコットン100％の芯を使用したフレグランスキャンドル。摘みたてのラベンダーの香りとあたたかな灯りがくつろぎタイムを演出。

容量：160g

金額：4,840円（税込）

燃焼時間：約30時間

ギフトボックス

南仏ラベンダー畑を思わせる爽やかな香りのキャンドルとルームスプレーの2点をセットにしたギフトボックス。

セット内容：

キャンドル 75g（燃焼時間：約20時間）

ルームスプレー 50ml

金額：6,050円（税込）

Lothantique ロタンティック

ロタンティックは、ラベンダーの蒸留所から始まりました。

1920年代、南フランス・リュール山の麓に広がるラベンダー畑に佇む小さな蒸留所で、ジョゼフィーヌは、ラベンダー精油を用いたサシェやソープ、オードトワレの製造を手掛けたことから始まりました。1987年、その孫であるドミニク氏とデニス氏が家業を受け継ぎ、ロタンティック（Lothantique） として再出発。製品はすべてフランス製で、その多くはプロヴァンス地方で生産。厳選された原料を使用し、パラベン、フェノキシエタノール（防腐剤）、鉱物油、シリコンは不使用。すべての製品は動物実験を行わずに開発しています。南仏プロヴァンスのペーリュイ（Peyruis）に拠点を置き、プロヴァンスの自然と伝統に根差した香りのものづくりを続けています。

100年以上にわたって受け継がれる家族の情熱とクラフトマンシップが息づくロタンティックの香りは、世界中で愛され続けています。

取り扱い場所：

エフィと香りの暮らしオンラインストア

URL：https://effie.store/collections/(https://effie.store/collections/lothantique)lothantique(https://effie.store/collections/lothantique)

全国のライフスタイルショップ、セレクトショップ等

＜企業情報＞

企業名 ：株式会社イー・エフ・インターナショナル

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-6

設立 ：1989年10月

代表取締役：宮川 和眞

事業内容：フレグランスブランド、生活雑貨ブランドの輸入、販売