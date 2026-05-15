【初回予約満枠の福岡会場にて2度目の開催決定！】都市型EVモビリティ「e-NEO」試乗販売会。5月29日(金)・30日(土)

スカイ・イノベーター株式会社

EV INNOVATOR（イーブイ イノベーター）（運営：スカイ・イノベーター株式会社／本社：東京都渋谷区、代表取締役：三浦 武郎）は、2026年5月29日（金）・30日（土）の2日間、福岡市内にて「e-NEO試乗販売会」を開催いたします。

2026年3月に実施した福岡エリア初開催時に、想定を上回る予約・来場反響があったことを受けての第2回開催となります。前回は事前予約が早期に埋まり、“都市部の日常移動にちょうどいい”という声が多く寄せられました。

試乗予約と詳細はこちらから :https://bsc-hd.com/ev/

※予約や試乗状況、天候によって予告なく企画が中止となる場合があります

■福岡で見えた「都市型EV」のリアルなニーズ

福岡市は、中心市街地と住宅エリアの距離が近く、日常移動が比較的コンパクトに完結する都市構造を持っています。その一方で、車を出すほどではない距離や自転車では少し遠い、荷物や送迎では公共交通が不便といった、“移動のちょうど中間”に対する不便さも存在しています。

「想像以上に現実的だった」「近距離移動にかなり合っている」「車ほど大きくなく、気軽」

といった感想も前回試乗販売会で多くあり、福岡という都市との相性の良さが見えてきました。

■出張試乗販売会（福岡市内）

【福岡市会場】

開催日：2026年5月29日（金）、30日（土）

開催時間：10:00～17:00

会場：福岡県福岡市内

※試乗受付場所詳細は別途メールにてご案内

■福岡会場 先行企画

・見積もりを前提とした事前予約の方は、優先ご案内のため90分の時間確保（通常60分程度）

・公共交通機関をご利用の方は、会場まで2km圏内までe-NEO送迎（来場時のみ）

・当日即見積もりでコスト比較が可能！

※予約や試乗状況、天候によって予告なく企画内容が変更または中止となることがございます。予めご了承ください。

※安全確保のため、運行可否は状況により判断

※送迎範囲は安全かつ法令順守の範囲内で実施

【予約方法】

・EV INNOVATOR公式ホームページ(https://bsc-hd.com/ev/)：https://bsc-hd.com/ev/

・試乗予約フォーム(https://bsc-hd.com/ev/testrun/)：https://bsc-hd.com/ev/testrun/

・電話受付：03-6416-9379（受付時間：全日9:00～18:00）

■他会場のご案内

【大府会場】

開催日：2026年5月23日（土）

開催時間：10:00～17:00

会場：愛知県大府市共栄町

【名古屋会場】

開催日：2026年5月24日（日）

開催時間：10:00～17:00

会場：名古屋市西区花原町

■「選択肢を知る。今までになかったe-NEOという選択」

誰にでも、多くの選択肢を「体験してから考える」

EV INNOVATORが提案するのは“実際に運転してから判断する”という第三の選択肢です。

e-NEOという“新たな移動手段”

都市型3輪EV「e-NEO」の特徴は以下の通りで、「遠出ではなく、生活の足としての運転」に適した設計です。

・操作がシンプル

・車体がコンパクト

・低速域中心で安心

・ガソリン不要

・電気代換算で約150円／100kmの低コスト

「車両の維持費は見直したい」「移動の自由を手放したくない」「通院や買い物は自分で行きたい」などという声にも、現実的な解を提示したいと考えています。

■対象車両

【NEO-ONE】

出力：3kW

最高速度：50km/h

航続距離：100km±*¹

充電方法：普通100v、200v

バッテリー寿命：充電回数約2000回±（5～6年）*²

充電時間：100v/6～7時間、200v/3～4時間*³

車両価格：979,000円（税込）

商品紹介：https://bsc-hd.com/ev/neo-one/

【NEO-Light】

出力：2kW

最高速度：50km/h

航続距離：100km±*¹

充電方法：普通100v、200v

バッテリー寿命：充電回数約2000回±（5～6年）*²

充電時間：100v/6～7時間、200v/3～4時間*³

車両価格：880,000円（税込）

商品紹介：https://bsc-hd.com/ev/neo-light/

*¹ 航続距離は乗車人数、坂道や渋滞といった道路状況など、お客様のご利用環境や、急発進等のお客様の運転方法等によって異なります。

*² バッテリーの寿命表記は、充電方法や充電頻度、走行距離、ご使用の環境等の影響を受けるため、おおよその目安となります。

*³ 充電時間は、残量0から満充電に至るまでのおおよその目安となります。

■公式SNSアカウント一覧

YouTube：EV INNOVATOR公式チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCZbdSrJrZI5kDKVrMf2q5ZA)

TikTok：@ev_innovator(https://www.tiktok.com/@ev_innovator)

Instagram：@evinnovator(https://www.instagram.com/evinnovator/)

【報道・メディア関係者向け】

■取材/企画のお問合せ・お申込み

【e-NEO】PR事務局（クレステップ合同会社）：eve.cspr925@gmail.com

受付時間：9:00～18:00(土日祝除く)

会社概要

社名：スカイ・イノベーター株式会社

屋号：EV INNOVATOR（イーブイ イノベーター）

所在地：東京都渋谷区松濤1-6-1ワイズ松濤B1F

TEL：03-6416-9379

公式サイト：https://bsc-hd.com/ev/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@EVINNOVATOR

公式instagram：https://www.instagram.com/evinnovator/

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