創業25年のJ.S. BURGERS CAFEの新業態「Journal Standard DINING」薪火焼きハンバーガーのコースをMakuakeにて先行販売

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役社長：古峯正佳）が運営する「Journal Standard DINING（ジャーナルスタンダードダイニング）」は、応援購入サービス「Makuake」にて、薪火焼きハンバーガーをメインディッシュとしたプレミアムコースの先行販売を開始いたします。

■25周年を迎えたJ.S. BURGERS CAFEの新たな食体験を「Makuake」にて先行販売

Makuake 限定先行販売ページ :https://www.makuake.com/project/journalstandard_dining/先行販売期間 2026/5/15(金)10:00 ～8/12 (水)22:00

J.S. BURGERS CAFEは創業25年、「こだわりとトレンドを凝縮した、一番身近なグルメバーガー」をコンセプトに、進化を続けてきました。

その新たな提案として展開するのが「Journal Standard DINING」です。

薪火料理とナチュラルワインを軸に、親しみのあるハンバーガーをダイニングとして再構築。カジュアルでありながら、より奥行きのある食体験へと進化させました。

新宿の喧騒から少し離れた空間で、食事・空間・時間を一体で楽しむ、“大人のためのダイニング”を提案します。

今回、応援購入サービス「Makuake」では、薪火ハンバーガーをメインに据えた限定コースを販売。

ソムリエ厳選のペアリングワインとともに、この新たな食体験をお楽しみいただけます。

“いつもの延長に、少しだけいい夜を。”

そんな時間を提供いたします。

■商品ラインナップ（一部抜粋）

■リターン内容詳細

ディナーコース薪火焼きスペシャルバーガー鮮魚のセビーチェ自家製フムスと薪火野菜ソムリエ厳選ペアリングワイン（ディナー限定）

【全リターン共通】

限定パートナー会員権 at DIGS (1名様分)付き

内容：DIGSご利用優待

・3F Journal Standard DINING 来店時の乾杯ドリンクご提供(2名様分まで)

・1F BOUL’ANGE 新宿4丁目店 / 2F FLIPPER'S 新宿店会計時より10％OFF

●LUNCH

【早割】ランチコース2名様分＋限定パートナー会員権付き（1名様分）8,000円(税込)

【Makuake割】ランチコース2名様分＋限定パートナー会員権付き（1名様分）9,000円(税込)

●DINNER

【早割】ディナーコース2名様分＋限定パートナー会員権付き（1名様分）11,500円(税込)

【Makuake割】ディナーコース2名様分＋限定パートナー会員権付き（1名様分）13,000円(税込)

●VALUE SET

【まとめ割】ランチコース回数券(6回分)＋限定パートナー会員権付き（1名様分）27,000円(税込)

【まとめ割】ディナーコース回数券(10回分)＋限定パートナー会員権付き（1名様分）65,000円(税込)

●MEMBERSHIP／EVENT限定

【限定パートナー会員権 at DIGS (1名様分)】5,000円(税込)

【月～木曜日限定】テラス席貸切ディナーコース（25名様 飲み放題付き）＋限定パートナー会員権付き（1名様分）200,000円(税込)

※本リターンは月～木曜日限定の来店がおすすめです。落ち着いた空間で、料理とワインをゆっくりお楽しみいただけます。

詳細を見る :https://www.makuake.com/project/journalstandard_dining/「Journal Standard DINING 」とは

2025年に25周年を迎えた「J.S. BURGERS CAFE」が大人のダイニングへと進化し登場。

薪火で丁寧に焼き上げるグリル料理や旬の食材を活かしたメニューは、五感で楽しむ特別な体験に。肩ひじ張らずにゆったり過ごせる空間は、日常の延長でありながら非日常の贅沢を演出します。さまざまなひと時に寄り添い、訪れるすべての時間を特別な時間としてお届けします。

HP :https://www.digs-shinjuku.com/journal-standard-diningInstagram :https://www.instagram.com/journalstandard_dining/

「DIGS（ディグス）」とは

「Cross Culture, New Standard」

新宿は、多様な文化が行き交う街。その路地裏に現れた建物は、パリのアパルトモンの様な外壁で、歴史を感じる温もりに、新宿らしいモダンな息吹を重ねた建築。一歩足を踏み入れれば、思いがけない出会いの予感が広がる。どこか懐かしいあたたかさと心地よさが、日常をやわらかく包む場所。ここは、BOUL’ANGE / FLIPPER’S / Journal Standard DINING --3つの個性が交差し、受け継いだ価値を軸に進化し続けるブランドが、新宿を起点に新しいスタンダードをつくりだしていく。すこしのあいだ日常を忘れ、自分らしく過ごせる時間。そして、まだ誰も知らない体験との出会い。このビルは、新宿に暮らす人、訪れる人

へ、“豊かなたのしみ”を発信し続ける。

会社概要

HP :https://www.digs-shinjuku.com/Instagram :https://www.instagram.com/digs_shinjuku/

創立：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村茂

取締役社長：古峯正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、

飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社：株式会社Saint James Japon、株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、

株式会社ル・プチメック、Foodies USA, Inc.

HP : http://www.baycrews.co.jp/

展開飲食ブランド：J.S. PANCAKE CAFE、J.S. BURGERS CAFE、J.S. FOODIES、LUKE’S LOBSTER、RITUEL、BOUL’ANGE、FLIPPER’S、CITYSHOP、しゃぶしゃぶ山笑ふ、Roasted COFFEE LABORATORY、eggslut、咖喱屋ボングー、RITUEL CAFE、おむすびごっつ食べなはれ、お弁当ごっつ食べなはれ、Butter、やきにく山笑ふ、BAYCREW'S FOOD MARCHE、THE STAND fool so good(s)、J.S.BURGERS Jr.、Journal Standard DINING