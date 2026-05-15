箱根ガラスの森美術館、大涌谷を望む庭園に、バラとあじさい、そして15,000粒の「クリスタルガラスのあじさい」が咲き誇る！初夏の競演が6月1日より開幕！

ダイコク電機株式会社

当社グループ会社である株式会社箱根ガラスの森リゾート（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：谷口幸雄）が運営する「箱根ガラスの森美術館」では、大涌谷を望む新緑の庭園にて、バラとあじさいがまもなく見頃を迎えます。開館30周年の節目となる今年は、庭園中央に15,000粒のクリスタルガラスで彩られた「オルテンシア（あじさい）」が登場するほか、回廊には「ヴェネチアン・ローズ・ガーデン」が新設されました。

箱根ガラスの森公式リリースはこちら :https://www.hakone-garasunomori.jp/wp-content/uploads/2026/05/20260514.pdf

5月下旬から、「マリーアントワネット」など貴婦人の名を冠した香り高いバラが次々と開花。6月からは、日に日に色彩を変えるあじさいの移ろいを、クリスタルガラスと4,500株の生花の両方でお楽しみいただけます。箱根の大自然をキャンバスに、光と風、そして雨露さえも味方につけて輝く、この時期だけの絶景をご堪能ください。

見どころと注目トピックス

■太陽と雨にきらめく「ガラスのあじさい・オルテンシア」

直径1.4cmのクリスタルガラスを15,000粒使用した、当館オリジナルのオブジェです。7色のガラスを組み合わせることで、あじさいの色彩が変化していく様を表現。庭園中央で光を反射し、幻想的な空間を演出します。

展示期間：6月1日（月）～8月16日（日）

■新スポット誕生「ヴェネチアン・ローズ・ガーデン」

ヴェネチアン・グラス美術館とミュージアム・ショップ館をつなぐ回廊に、バーナーワーク職人の技術が光る「ヴェネチアン・ローズ（1,000輪）」と、職人が手作業で編み上げた「クリスタル・ローズ（200輪）」が設置されました。

写真映えする新スポットとして、ロマンティックなひとときを提供します。

ヴェネチアン・ローズクリスタル・ローズ

■70種4,500株が咲き誇る「あじさい庭園」

幻のあじさい「七段花（シチダンカ）」や、石壁を白く彩る「ツルアジサイ」など、珍しい品種が次々と開花し、7月下旬からは、大輪の「アナベル」が斜面を純白に染める「あじさいの滝」が圧巻です 。

開催中の所蔵作品展「ヴェネチアン・グラスでみせる驚異の部屋」

七段花（シチダンカ）（6月上旬）ツルアジサイ(5月中旬)クロヒメ(6月中旬)「あじさいの滝」のアナベル（7月下旬～）レース・グラス鷲爪脚ゴブレット 17世紀初 ヴェネチアトリック・グラス 19世紀 ヴェネチア点彩扁瓶 16世紀 ヴェネチア

現代の博物館や美術館の原型とされる「驚異の部屋」をテーマに、15世紀以降の王侯貴族を熱狂させたガラスの至宝をご紹介します。

会期：開催中～7月12日（日）

来場特典： 会期中、光に透かすときらめく「開館30周年記念ブックマーカー」をプレゼント。

※2026年7月13日（月）～17日（金）の5日間は展示替えのため臨時休館いたします 。

箱根ガラスの森美術館について

運営・管理： 株式会社箱根ガラスの森リゾート（ダイコク電機株式会社 100％子会社）

所在地： 〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原940-48

TEL：0460-86-3111

館内施設： ヴェネチアングラス美術館・現代ガラス美術館・体験工房・カフェレストラン

開館時間：午前10時～午後5時30分（ご入館は午後5時まで）

入館料金 大人\1,800 ｜ 大高生\1,300 ｜ 小中生\600

公式サイト：https://www.hakone-garasunomori.jp

ダイコク電機株式会社について

ダイコク電機株式会社は、「イノベーションによる新しい価値づくり」を経営理念に掲げ、パチンコ業界における情報システムおよびアミューズメント事業を展開しています。パチンコホール向けコンピュータシステムでは約4割のシェアを有し、業界をリード。膨大なビッグデータを活用し、新たな価値創出に取り組んでいます。

【お問い合わせ】https://www.daikoku.co.jp/contact/

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