【新サービス】ITアウトソーシングの“決まらない・進まない”を解消。戦略と実行の隙間を埋める「Techvan Management Center（TMC）」を提供開始

テクバン株式会社

ITシステムの構築から運用までワンストップで支援するテクバン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：高松 睦夫※、以下テクバン）は、ITアウトソーシングの構想・再検討段階における業務整理およびコンサルティングに特化した新サービス「Techvan Management Center（TMC）」をリリースいたしました。

■ サービス提供の背景

ITアウトソーシングを阻む「前段の壁」

DX推進や労働力不足を背景に、IT業務のアウトソーシング（BPO）需要は高まっています。しかし、多くの企業において「現場の業務がブラックボックス化している」「要件がまとまらず発注できない」「既存ベンダーの品質に不満があるが、切り替えリスクを恐れて動けない」といった、”判断材料不足による停滞”が大きな課題となっています。

テクバンはこの「戦略」と「実行（実務）」の間にあるグレーゾーンを解消するため、現場を整える専門チームによるコンサルティングサービス「Techvan Management Center（TMC）」を開始しました。

■ 「Techvan Management Center（TMC）」の概要と特徴

TMCは、ITアウトソーシングの構想・再検討段階から入り、現場で実際に動く形へ整えるための業務コンサルティングサービスです。単なる代行業者ではなく、現場を整える業務コンサルタントとして、発注前の要件定義から戦略構築まで、プロの視点でお客様の課題を解きほぐし、成功へ導きます。

1.「詰まり」を解消する業務棚卸し

専門のコンサルタントが現場に入り、散在する情報を整理。何を自社に残し、何をアウトソースすべきかの判断基準を明確にします。

2.意思決定・社内合意形成の支援

経営層への報告資料作成や、移行ロードマップの策定をサポート。数年単位で停滞していたプロジェクトを最短ルートで実行フェーズへ導きます。

3.既存ベンダーの評価と切り替え支援

現状の運用品質やコストを客観的に評価。ベンダー変更に伴うリスクを最小限に抑え、コスト削減や品質向上を実現した実績に基づき支援します。

4.テクバンの実務サービスとのシームレスな連携

業務整理後は、テクバンが持つヘルプデスク、デバイス管理（LCM）、システム運用監視などの各種実務サービスへスムーズに移行することも可能です。

■ このような企業様は一度ご相談ください

・「ワンオペ情シス」状態で、業務整理をする余裕がない

・アウトソーシングを検討したが、見積もりを取るための要件定義ができない

・今の外注先に不満があるが、業務が複雑すぎて他社へ切り替えられない

・段階的なアウトソーシング移行を検討している

■ サービス詳細URL

https://www.techvan.co.jp/solution/bpo/techvan_management_center_1/

■ 今後の展望

テクバンは、本サービスを通じて企業のIT部門が「守りの運用」から解放され、本来注力すべき「攻めのIT戦略」に専念できる環境作りを支援してまいります。

■企業情報

テクバン株式会社

テクバン株式会社は、情報システム部門総合支援をはじめ、AI活用、ITセキュリティ対策、業務システム開発、ITインフラ構築、運用保守、品質管理など、ITの全領域をカバーするシステムインテグレーターです。お客様のビジネスをITで加速させるパートナーとして、最適なソリューションを提供しています。

本社所在地：〒108-0022

東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー4階

設立：1996年2月29日

代表者：代表取締役 社長執行役員 高松 睦夫※

資本金：100百万円

事業内容：

システムインテグレーション

AI・セキュリティサービス

システム運用サービス

システム品質サービス

URL：https://www.techvan.co.jp/

■お問い合わせ先

URL：https://www.techvan.co.jp/contact/

※高松の高は梯子高