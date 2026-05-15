GeForce RTX 50シリーズ搭載のASUS/ROG製品を購入で「007 First Light」をゲットできるキャンペーンを開催！

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、ASUS/ROG製GeForce RTX 5060Ti以上のビデオカード単品および、GeForce RTX 5060Ti以上搭載のデスクトップ、またはGeForce RTX 5060 Laptop以上搭載のノートパソコンを購入で「007 First Light」のゲームコードがもらえるキャンペーンを発表しました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1712_1_ad5f9c06e0b372732258981be973e51f.jpg?v=202605150151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1712_2_d0f930210926c7772f29f99730f31141.jpg?v=202605150151 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1712_3_eb2a539974c860fc4e1b5c1bd1cb7f0e.jpg?v=202605150151 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1712_4_e3c5ab6302107121780ac6e76674aabf.jpg?v=202605150151 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1712_5_fb60fbe888c2da04aed5c6c2eaa70da8.jpg?v=202605150151 ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1712_6_0ef5bf382016adcc04057576ad5f0246.jpg?v=202605150151 ]ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

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