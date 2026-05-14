MayaとSpotify「RADAR: Early Noise 2026」選出のRol3ertによる共作シングル「ROMANTICIZE」が5月13日(水)より配信スタート！

The Orchard Japan

アメリカ在住の高校生シンガーソングライターMayaと、Spotify「RADAR: Early Noise 2026」に選出されたRol3ertによる共作シングル「ROMANTICIZE」が、本日5月13日(水)より配信スタート！

“過去の美化”をテーマに制作された本作は、ギターやポラロイドなど身近なモチーフを織り交ぜながら、別れた二人の関係性を描いた、全編英語詞のミディアムバラードとなっている。

トラックは、東京を拠点に活動するビートメイカー／プロデューサーA.G.Oが担当。

浮遊感のあるシンセとミニマルなビートを軸に、MayaとRol3ertのボーカルが重なり合うことで、繊細な感情の揺らぎを表現している。

またOfficial Music Videoも公開中！

映像ディレクター・中澤太とタッグを組んで制作され、空港を舞台としたノスタルジックな映像にも是非注目してほしい。

＜Mayaコメント＞

この曲は主に「過去を美化してしまう」というコンセプトを元に描いたもので、ストーリー性もかなり強いものになっています。

私はソングライターとして、どれだけ自分の要素を入れられるかに一番こだわりを持っています。

私の日常にあるような、ギター、ヘアゴム、ポラロイドや二段ベッドなどの名詞を使いながら、関係が壊れてしまった架空の二人のエピソードを所々想像してもらえるように工夫しました。そんな二人の掛け合いも重要視したものの一つです。

サビで男性が先に「同じ気持ちか？」と問いかけると、曖昧な答えが女性から返ってくる。

戻りたくても戻れないもどかしさが募る様子を描いています。

過去はとても儚く、時間が経てば経つほど色褪せていくものです。色々な気持ちを経験した過去でも、色褪せていくと綺麗に見えてくる。

辛かった過去にも戻りたくなる。

＜Rol3ertコメント＞

この曲はMayaちゃんとの初めてのセッションの日に、歌詞もトラックもその場で完成させました。

なので本当にその場の直感的な閃きと衝動を大事にして最後まで作りました。

トラックにおいても、これがいいっていう音があればすぐにそれを使ったし、歌詞も元々Mayaちゃんとの会話の中で俺とMayaちゃんで共通する部分がパッと思いついたので、すぐにテーマも決まりました。

なのでこの世代、年代が一緒に曲を作って表現する必要性みたいなものがすごく明瞭に写っているんじゃないかなと思います。

＜SG「ROMANTICIZE」配信リリース概要＞

Maya × Rol3ert 配信SG「ROMANTICIZE」

配信日：2026年5月13日(水)

▼Pre-add / Pre-save リンク

https://orcd.co/maya_romanticize

＜「ROMANTICIZE」Music Video＞

Maya × Rol3ert - ROMANTICIZE (Official Music Video)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0VoLHAPXJ1Q ]

＜Maya プロフィール＞

現在、アメリカ在住の高校生。2023年にTikTokにアップロードしたカバー音源が注目を集めたことをきっかけに、アーティスト活動への道を切り開いた。

なかでも、Grover Washington Jr.「Just the Two of Us」やMåneskin「Beggin'」、Vaundy「napori」などの弾き語りカバーは、数百万回再生を超えている。

2024年1月、その歌声が音楽プロデューサー・菅野よう子の目に留まり、HondaのグローバルCMに「Blue feat.Maya」が起用される。

同年7月m-floのlovesシリーズの復活の第一弾シングルm-flo loves Maya「HyperNova」に歌唱参加し、『SUMMER SONIC 2024』でもコラボパフォーマンスを披露する。

2025年8月6日にデビューシングル「Red Lights」をリリース。

J-WAVE『SAISON CARD TOKIO HOT 100』(25.09.21オンエア)では4位にランクインするなど、話題となる。

2025年11月21日に細田守監督『果てしなきスカーレット』挿入歌であり、離婚伝説の松田歩と共にボーカルを担当した「祝祭のうた」をリリース。

2026年5月13日にはSpotifyの「RADAR: Early Noise 2026」にも選出されたRol3ertとの共作したデジタルシングル「ROMANTICIZE」をリリース。

世代やジャンルを越え人気を集める期待のシンガーソングライターであり、魅力はさらに日本、世界へと広まっていくことだろう。

＜Maya OFFICIAL SNS＞

Youtube：https://www.youtube.com/@Maya_Official_YT

Instagram：https://www.instagram.com/maya_official.insta

X：https://x.com/Maya_Official_X

TikTok：https://www.tiktok.com/@little_red1211

＜Rol3ert プロフィール＞

2005年アメリカ生まれ。2歳から日本で育つ。2025年1月より本格的にソロアーティストとしての活動をスタート。

これまでに発表してきた楽曲では、主に英語詞で世界中のリスナーに向けて発信しながら、日本語やJ-POP由来のメロディを織り交ぜることで、独自の音楽性を確立している。Instagramに投稿したカバー動画は世界的にバイラルし、400万回再生を超える動画も記録。オリジナル楽曲も各国のプレイリストに取り上げられ、日本のみならず、韓国、台湾、タイ、インドネシア、フィリピン、アメリカ、ブラジルなど、海外にも多くのリスナーとSNSフォロワーを持つ。

活動開始から約7カ月ながら、『FUJI ROCK FESTIVAL ’25』『SWEET LOVE SHOWER 2025』などの大型フェスに出演。

最新曲「savior」はSpotify「New Music Friday」にて22カ国でピックアップされ、「RADAR: Early Noise 2026」にも選出。さらに、ニューヨーク・タイムズスクエアの巨大スクリーンに登場し、渋谷WWW Xでのワンマン公演をソールドアウトさせた。

加えて、2026年3月24日には『Rolling Stone』誌のグローバル連動企画「Future of Music」において、“日本代表”25組の一組にも選出されるなど、“グローバル音楽シーンに挑む日本発の新たな才能”として注目を集めている。

＜Rol3ert OFFICIAL SNS＞

Youtube：https://www.youtube.com/@rol3ertmusic

Instagram：https://www.instagram.com/rol3ertmusic/

X：https://x.com/rol3ertmusic

TikTok：https://www.tiktok.com/@rol3ertmusic