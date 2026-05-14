いなばペットフード　猫ちゃん用「ちゅ～るソーセージ」新発売！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、とりささみベースの猫ちゃん用「ちゅ～るソーセージ」を新発売いたしました。

可愛らしいソーセージ型のおやつです。外はふっくら、中はトロッとした2つの食感を同時に楽しむことができます。

まぐろかつおとりささみ■商品特徴- 猫ちゃんが大好きな「まぐろ」「かつお」「とりささみ」の3種類（1袋20g入り）。- 外側にはささみを使用し、内側には猫ちゃんの好みの味のちゅ～る状のクリームを包み込んだやわらかいソーセージ型のおやつ。- 手に取りやすく、与えやすい形状に仕上げました。- 保存料と発色剤不使用。

「ちゅ～るソーセージ」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/cat/search?keyword=%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)