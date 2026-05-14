【5/20(水)開催】集客～受注までを一気通貫で設計する“AI時代のセオリー”セミナー

株式会社GIG

株式会社GIG（本社：東京都中央区、代表取締役：岩上貴洋）は、株式会社クヌギ（本社：東京都千代田区、代表取締役：矢萩浩之）、株式会社JYM（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋本陽介）と共同で、2026年5月20日（水）に「集客～受注までを一気通貫で設計する“AI時代のセオリー”」をテーマとした3社共催オンラインセミナーを開催することをお知らせいたします。

AIの進化によって、マーケティングから営業活動までの在り方は大きく変わりつつあります。

「集客はできているが受注につながらない」

「AIを活用しているが部分最適にとどまっている」

そんな課題を感じていませんか？

本セミナーでは、各領域の専門企業が実践知を共有し、マーケティング・営業の分断を越えた、これからの勝ち筋を具体的に解説します。

概要

お申し込みはこちら :https://jyminc.com/topics/20260520seminar

日時：2026年5月20日（水）19:00～20:30

形式：オンライン開催（ZOOM）

参加費：無料

参加方法：下記お申込フォームよりお申込みください

https://jyminc.com/topics/20260520seminar

そのほか：当日参加が難しい方へアーカイブを配信します。※事前申込必須

タイムテーブル

・19:00～19:20＿株式会社GIG「AI検索時代のブランド設計とコンテンツ最適化」

・19:20～19:40＿株式会社クヌギ「AIがSEO/LLMOの現場を変えた」

・19:40～20:00＿株式会社JYM「年間70万コールをする弊社が検証した、インサイドセールスでAIに任せて良いこと・ダメなこと」

・20:00～20:30＿パネルディスカッション・質疑応答

このセミナーで得られること

・AI時代における「集客～受注」全体設計の考え方

・SEO・AI検索最適化の最新トレンド

・インサイドセールスにおけるAI活用の実践例

・分断されたマーケ・営業をつなぐ具体的なアプローチ

各社セッションテーマ

・株式会社GIG

AI検索時代のブランド設計とコンテンツ最適化

AI検索が普及し、ユーザーの検索行動は大きく多様化しています。本セッションでは、AI検索時代に対応するための「ブランド設計」「サイト設計」「コンテンツ最適化」を統合する手法を具体的に解説します。AI検索最適化とブランド戦略を掛け合わせ、ユーザーに長期的に選ばれ続けるWeb戦略を、自社の手法や事例をもとにご紹介します。

・株式会社クヌギ

AIがSEO/LLMOの現場を変えた

SEO/LLMOの現場はAIの導入で劇的に変わりました。2～3営業日かかっていた分析が30分に。サードパーティーツールで実現できなかった独自の診断が可能に。このセッションでは、弊社がAIを現場に組み込んだ経験をもとに、何がどう変わったかをお伝えします。

・株式会社JYM

年間70万コールをする弊社が検証した、インサイドセールスでAIに任せて良いこと・ダメなこと

AI活用が進む中で、インサイドセールスでも「何をAIに任せ、何を人が担うべきか」の見極めが重要になっています。年間70万コールを行う弊社が、実務で検証してきたAI活用のリアルを公開。ClaudeやGPTsを活用したスクリプト作成、コールFB、データ活用の実例をもとに、成果につながるAI活用の境界線を具体的に解説します。SMB・エンタープライズ双方の支援事例も交え、現場で使える実践的なヒントをお届けします。

パネルディスカッションテーマ

・AI時代に「不要になる仕事」と「残る仕事」、その境界線とは？

・実際に使って見えた、AIの限界と“できなかったこと”

・成果を分ける「AI活用のリアル」-成功と失敗の分岐点 など

登壇者

内田 一良（じきるう）

Marketing事業部 部長

早稲田大学および同大学院修士課程修了後、複数メディアの編集長を歴任し、数千本のコンテンツディレクションやサイト改善を担当。現在は自社サービスおよびクライアント支援の両面でマーケティング戦略を推進。

株式会社GIG

Web制作・Webマーケティング・コンテンツ制作・サービス開発までを一貫して手がけるデジタルコミュニケーション企業。自社サービスの運営とクライアント支援の両軸から、企業のWeb戦略全体の最適化を支援している。

https://giginc.co.jp

渋谷匡志

取締役

デジタルマーケティング歴12年、SEO／LLMO専門家。CVに直結するキーワード戦略から、ChatGPT・GeminiなどAIへの露出最適化まで、「検索の未来」を見据えた支援を行っている。マーケ→セールス→成果測定を一気通貫で担うことが強み。

株式会社クヌギ

コンバージョン起点でSEO／LLMO施策を支援する企業。20年以上の実績をもとに分析から実装まで一気通貫で対応し、エンジニアリング力でリードタイムを短縮。AI活用のインハウスSEO支援にも強みを持つ。

https://www.kunugi-inc.com/

橋本 陽介

代表取締役CEO

1日350件のBDRを3年間実施後、デジタル広告代理店にて2億円規模の売上を構築し、事業部長を歴任。その後SEOコンサル会社の社外取締役を経てJYMを創業し、マーケティングからインサイドセールスまで一気通貫の支援を行う。

株式会社JYM

課題抽出から実行までを一気通貫で支援する営業コンサルティング・デジタルマーケティング会社。営業組織の戦略設計から実行支援までを担い、コンテンツ企画・制作やWebサイトのクリエイティブ開発なども含めて、成果創出にコミットする支援を提供している。

https://jyminc.com/

お申し込みはこちら :https://jyminc.com/topics/20260520seminar

■株式会社GIGについて

ナショナルクライアントからスタートアップ、官公庁まで、Webコンサルティング、UI/UXデザイン、システム開発など、デジタルコミュニケーション支援をおこなう。63,000人以上/1,700社以上が登録するフリーランス・副業向けマッチングサービス『Workship』、IT・DX人材の転職支援『Workship CAREER』、デザイナー専門のエージェントサービス『クロスデザイナー』、インフラエンジニア専門のエージェントサービス『クロスネットワーク』、運用しやすさを第一に設計されたオールインワンCMS『LeadGrid』、コンテンツマーケティング総合パートナー『コンマルク』なども展開する。

GIG：https://giginc.co.jp/

X：https://x.com/giginc2016

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Instagram：https://www.instagram.com/giginc.official/

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【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社GIG 広報担当

東京都中央区日本橋浜町1-11-8 ザ・パークレックス日本橋浜町4F

メールアドレス：pr@giginc.co.jp