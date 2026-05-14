ウルテク、無料ウェビナー【AIに月3万円以上投資する上場企業の新規事業責任者のBtoBマーケティング × AIの実践活用術】5月27日(水)13:00に開催

ログリー株式会社

ログリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉永浩和、東証グロース：6579、以下「ログリー」）は、BtoB マーケティングエージェント「ウルテク（URUTEQ） https://uruteq.logly.co.jp/ 」において、2026年5月27日（水）に、BtoBマーケティング担当者を対象とした無料ウェビナー「BtoBマーケAI実践セミナー https://uruteq.logly.co.jp/blog/seminar/btob-marketing-ai-practice/ 」を開催いたします。本ウェビナーでは、複数の生成AIツールの使い分けから、ホワイトペーパーや広告制作の実務フローへの組み込み方までをライブで実演します。

【本ウェビナー開催の背景】

詳細を見る :https://uruteq.logly.co.jp/blog/seminar/btob-marketing-ai-practice/

多くの企業でAIツールの導入が進む一方、「ツールが増えて使い分けが分からない」「実務フローに組み込めない」「社内データやナレッジを活かしきれない」といった理由から、日常業務に定着せず"試して終わり"になってしまうケースが少なくありません。BtoBマーケティングの現場においても、企画・分析・コンテンツ制作など多岐にわたるプロセスにおいて、各種AIツールをいかに実務へ落とし込み、活用していくかが急務となっています。

【本ウェビナー開催の概要】

本ウェビナーでは、AIに月3万円以上投資し、日々の業務で実践している上場企業の新規事業責任者が登壇します。ツールの単なる紹介ではなく、「実務でどう使うか」に焦点を当て、ChatGPT、Gemini、NotebookLM、Claude、ウルテクAIを使い分けながら、企画・分析・制作までを使い切る方法を60分で共有いたします。

【本ウェビナーの見どころ】

実務特化のアジェンダ：

AIを企画・業務に組み込む流れや、小さく試して成果が出たユースケースを広げる方法を解説。

ライブ実演：

ホワイトペーパー制作の実演や、広告コピー・バナー制作をAIで進める方法をリアルタイムで公開。

参加者限定特典：

明日から実務で使える「AIツール使い分けマップ」および「プロンプトテンプレート」を配布。

【こんな方におすすめのウェビナーです】

BtoBマーケティング担当者や、社内のAI活用を推進する方を対象としています。参加者は、少人数でもマーケティング施策を形にする実践例を学び、自社の社内データやナレッジをAI活用に活かす視点を持ち帰ることができます。

【開催概要】

・名称：BtoBマーケAI実践セミナー

・日時：2026年5月27日（水） 13:00 - 14:00

・形式：Google Meetウェビナー（オンライン）

・参加費：無料

・登壇者： 井上 翔太（ログリー株式会社 ｜ ウルテク事業責任者） 齊藤 務（ログリー株式会社 ｜ ウルテク Biz / MC・企画 ※モデレーター）

・参加申し込みURL： https://uruteq.logly.co.jp/blog/seminar/btob-marketing-ai-practice/

ウルテクについて

詳細を見る :https://uruteq.logly.co.jp/blog/seminar/btob-marketing-ai-practice/

ウルテク（ウルテク）は、インテントデータとAIを活用して、Webサイト訪問企業や担当者の中から購買意欲の高い見込み顧客を自動で特定・通知するBtoB マーケティングエージェントです。サイト来訪企業の可視化、サイト外の検索行動（インテントデータ）の把握、AIインテント分析、営業資料の共有・分析（ウルテクスタジオ）、フォーム営業（ウルテク フォームエージェント）、Salesforce / HubSpot連携など、マーケティングと営業の連携に必要な機能を統合的に提供します。

サービスサイト: https://uruteq.logly.co.jp/

ログリー株式会社について

ログリーは、ファーストパーティデータを軸に BtoC／BtoB 双方の顧客接点を統合・最適化するマーケティングテック企業です。自然言語処理と機械学習の技術資産を発展させ、統合マーケティング基盤 LOGLY Marketing Nexus と BtoBマーケティングエージェントウルテク により、売上拡大とLTV向上を支援しています。

会社名 ：ログリー株式会社（東証グロース：証券コード6579）

代表者 ：代表取締役社長 吉永 浩和

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿一丁目19-15 ウノサワ東急ビル7階

事業内容：メディアテクノロジー事業、アドテクノロジー事業、データマーケティング事業

公式HP ：https://corp.logly.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

ログリー株式会社

ウルテク事業責任者 : 井上 翔太

お問合せ先メールアドレス : uruteq-support@logly.co.jp